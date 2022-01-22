湯加火山爆發：零新冠島國擔憂救援行動讓病毒有機可乘

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新西蘭和澳大利亞運送援助物資的軍機已經抵達湯加。

國際社會對湯加的人道救援活動由於擔心新冠防疫問題而變得複雜。

上周六（1月15日）湯加火山爆發並引起海嘯，給這個南太平洋島國造成嚴重破壞。

目前，國際救援行動正在緊張進行，但湯加在災難發生前是世界上為數不多的未受新冠疫情影響的國家。島上除了去年（2021年）10月報告有一例病例外，基本保持「零新冠」。

湯加政府也決心保持這種新冠清零。但這就給國際人道救援行動帶來挑戰，如何把救援物資運進去又不把外部世界的病毒帶進去？

為了避免讓病毒有機可乘，湯加當局強調要以「無接觸」方式分發救援物資。

怎樣做到無接觸救援？

新西蘭國際發展委員會的戴維（Aaron Davy）表示，他們正把緊急救援物資運抵湯加，但人員不進去，而且運輸行動遵守嚴格的新冠防疫措施。

他說，「即使在修復損壞的海底通信電纜時，也是在沒有與當地人接觸的情況下完成的」。

與此同時，救援機構提供遠程協助 - 例如提供專業技能協調 - 但卻由當地政府和社區團體來具體執行。

聯合國兒童基金會太平洋島嶼協調員維奇（ Jonathan Veitch）表示，他們在湯加有一些員工和合作伙伴，因此可以跟他們一起制定計劃並支持他們，而不用親自前往該地。

維奇還說，他們曾幫助過湯加全民接種疫苗，因此「無接觸救助」的方式是可行的。

但他表示，最終他們仍需要派一些如上下水、清潔衛生、重建等方面的專家進入湯加，屆時，他們需要與湯加政府協商安全隔離措施。

圖像來源，Hannah Peters 圖像加註文字， 新西蘭海軍的無接觸疫苗投遞操作。

是否有先例？

答案是肯定的。在新冠疫情期間，新西蘭就曾在該地區開展過數次無接觸操作，例如，他們先用軍艦為太平洋島國投遞疫苗，然後再用直升機或充氣艇運上岸，在岸上交貨時與接收團隊保持距離。

他們嚴格按規定操作 - 例如穿防護服 - 避免任何傳播可能。機組人員還接受了特殊培訓，在移交疫苗箱時保證小心操作。

2020年4月，在為受颶風影響的瓦努阿圖島國分發救援物資時也使用過無接觸方法。

瓦努阿圖不允許國外救援人員進入該國，即使由飛機運送的人道救援物資也事前經過了3天的消毒和隔離。

戴維表示，新冠病毒迫使援助方式做出改變，這種更本地化的做法證明更有效。

他說，「我們不僅避免了新冠在瓦努阿圖的傳播，而且還通過直接把資金和資源提供給當地專家來支持他們」。

湯加是如何做到零新冠的？

湯加實際上關閉了邊界，禁止國際旅行。它暫停了所有飛往該國的商業航班，離開湯加的選擇也非常有限。

只有湯加公民、永久居民以及得到衛生部批准的一些旅行者可以乘坐偶爾的撤僑包機進入湯加。但他們必須在抵達後進行21天的隔離。

湯加10萬零5千人口中，大約60%接種了兩劑完整疫苗。

自新冠疫情一開始，湯加就實行嚴格的內部限制，包括夜間宵禁以及限制聚會措施。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國際援助機構將遵守嚴格防疫安全措施。

湯加為何如此擔心新冠？

湯加是一個由170多個島嶼組成的島國，其經濟嚴重依賴外國旅遊業。

其中一些島嶼社區地處偏遠地區，因此醫療資源有限，疫情爆發會令他們尤其不堪一擊。

人們也擔心，缺乏與病毒接觸意味著人口中幾乎沒有什麼免疫力。

此外，湯加人害怕病毒也包括歷史的原因。

一個世紀前西班牙流感傳到湯加時，隨著載有病人船隻的到來，病毒也在湯加迅速蔓延。

據估計，結果導致島上大約8%的人口死亡。