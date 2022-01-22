台灣與立陶宛：德方商會施壓 立陶宛新設基金緩解衝擊

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台北於2021年11月18日宣佈，已正式在立陶宛首都開設代表處，使用的名字是「台灣」。

歐盟成員國立陶宛在設立「台灣代表處」後，遭遇北京在經貿方面的打擊。最新報道稱德國車企也受到影響，德方商會向立陶宛方面施壓；立陶宛在重壓下設立1.3億歐元貸款基金，以緩解有關衝擊。

目前正值歐盟成員國尋求統一行動以應對中國，一項新的貿易防禦措施正引入立法。歐盟預計將在三月底與中國召開峰會，重新審視對華關係。中國擔心立陶宛的舉動引發骨牌效應。

波及其他歐洲企業

據路透社報道，德國-波羅的海商會（German-Baltic Chamber of Commerce）在一封致立陶宛外交部長和經濟部長的信中說，從中國進口的一些機械和零部件、以及立陶宛向中國銷售的產品已經停滯，一些企業可能被迫退出。

該商會敦促立陶宛部長們尋求「建設性解決方案」，以恢復與中國的關係，並說，「這些公司的基本商業模式存在問題，一些公司......沒有其他選擇，只能關閉在立陶宛的生產」。

立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）上月會見了商界領袖，包括德國汽車零部件巨頭大陸集團（Continental）的高管。路透社引述一名與會人士說，整個行業受到的損失高達數億歐元。

路透社還引述兩名知情人士表示，德國大陸集團受到的影響波及豪華汽車製造商寶馬（BMW）和大眾（Volkswagen）等企業。大眾則回應稱，其公司生產不受影響；寶馬和大陸集團沒有置評。

自立陶宛設立「台灣代表處」以來，與中國有貿易往來的企業就遭到打擊。據報道，數百個裝有家具、服裝、汽車零部件等貨物的集裝箱已經停滯運輸。

中國歐盟商會的主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，「立陶宛已成為中國的禁區」。他說，「歐洲公司在那裏銷售的產品不能將立陶宛註冊為原產地。它已經從地圖上消失了。」

立陶宛設立基金與法國支援

在壓力之下，立陶宛宣佈設立1.3億歐元貸款基金。受影響企業可從中得到1000萬歐元的貸款。

立陶宛還打算為應對新冠大流行的影響而設立2億歐元貸款基金，也希望允許受影響企業從中獲益。

立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）在聲明中說：「中國的行動影響了整個歐盟單一市場，因此需要強有力的、協調的歐洲政策來阻止這種行動」。

法國貿易部長里斯特（Franck Riester）近日也承諾支援立陶宛。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟預計將在三月底與中國召開峰會，重新審視對華關係。

他說，「如果一家立陶宛公司需要中國的零部件來維持生產，但由於中國的阻撓而無法獲得……我們很樂意幫助它與法國公司或其他成員國的公司聯繫。」

法國目前擔任歐盟輪值主席國，承諾會加快為一項新的貿易防禦措施立法。

除此之外，與台灣有經貿往來的立陶宛企業也可以向台灣申請融資資金。台灣近日宣佈設立2億美元的中東歐投資基金和10億美元的融資基金，以推動雙邊企業合作。

歐盟27國外長1月14日曾在法國布雷斯特舉行非正式會議，聚焦如何應對中國對立陶宛的貿易制裁。歐盟成員國尋求減緩中立兩國之間的衝突，但未提出實質措施。

同一天，中國駐歐盟使團發言人以答記者問的形式發表回應，重申立陶宛以台灣名義設立代表處是「公然製造『一中一台』，並稱「中方堅決捍衛自身正當權益，作出的反應合理合法且必要。中國沒有以經濟脅迫對待他國，也堅決反對任何形式的政治和外交脅迫。」

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美國的介入？

英國《金融時報》1月22日報道引述知情人士說，有美國外交官向立陶宛官員建議，將「台灣」改為「台北」。他們說，華盛頓認為代表處的名稱為中國的脅迫打開了一扇門，而這有可能破壞與台灣拓展進一步的關係。

不過，白宮否認建議立陶宛改名。

美國國家安全委員會說：「提建議的人沒有反映出美國和立陶宛之間的實際討論......我們尊重並支持立陶宛和台灣為加強其關係和實際合作所做的努力。」

台灣在美國及一些歐洲國家的代表處都以「台北」命名，只有立陶宛稱其為「台灣代表處」。這兩者的區別在於，北京認為，「台北」表示市政層面的非外交交流，而「台灣」暗示主權國家之間的交流，違反了「一個中國」政策。