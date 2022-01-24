烏克蘭局勢：美國撤使館家眷稱入侵隨時發生，英德態度不一

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國駐烏克蘭使館

烏克蘭的緊張局勢加劇，美國下令其駐烏克蘭大使館工作人員的親屬撤離，非必要崗位工作人員也被允許離開。美國還敦促在烏克蘭的美國公民考慮離開。

美國國務院在一份聲明中稱，有報告稱俄羅斯正計劃對烏克蘭採取重大軍事行動。

俄羅斯否認自己正計劃入侵烏克蘭。

英國則警告普京正在謀劃安插一名親莫斯科的人物領導烏克蘭政府。

入侵可能隨時發生

美國國務院還警告，由於持續緊張局勢和「針對美國公民的潛在騷擾」，美國公民不要去烏克蘭和俄羅斯旅行。

美國國務院的一名官員告訴法新社，大使館仍然開放，但他警告，入侵可能在「任何時候」到來。

他們說，政府「在這種緊急情況下將無法疏散美國公民」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯凖備入侵烏克蘭了嗎？

北約（NATO）負責人警告說，估計有10萬名俄羅斯軍隊在邊境集結，歐洲存在爆發新一輪衝突的風險。

上周末，約170噸美國援助的武器和彈藥抵達烏克蘭。

美國國務卿安東尼·布林肯說，美國政府正在制定「一系列行動，這些行動將納入普京總統的考慮範圍」，包括用更多的軍事援助加強烏克蘭的防禦能力。

俄羅斯曾經奪取過烏克蘭的領土，在2014年克里米亞推翻親莫斯科的總統後，俄羅斯吞併了該地區。

此後，烏克蘭軍方在靠近俄羅斯邊境的頓巴斯地區與俄羅斯支持的叛軍展開了戰爭，頓巴斯地區估計有14000人死亡。

代理人

周日，英國外交部指責普京計劃安排一個親莫斯科的人物來領導烏克蘭政府，並稱烏克蘭前議員葉夫根·穆拉耶夫（Yevhen Murayev）是克里姆林宮的潛在候選人。

穆拉耶夫是一名媒體所有者，其政黨在2019年選舉中未能獲得5%選票，因此失去烏克蘭議會的席位。

在回應關於俄羅斯安排的潛在候選人時，他告訴媒體，英國外交部「似乎很困惑」。

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「這不是很符合邏輯。我被禁止進入俄羅斯。不僅如此，我父親在俄的公司的錢也被沒收了，」穆拉耶夫說。

不過之後，他在Facebook上寫道，「烏克蘭親西方和親俄羅斯的政治家的時代已經一去不復返了」。

「烏克蘭需要新的政治家，他們的政策將完全基於烏克蘭的國家利益和烏克蘭人民的原則。」

但烏克蘭駐英國大使普萊斯泰克（Vadym Prystaiko）也認為，俄羅斯正試圖安插一位親莫斯科的領導人，而且「這不是他們第一次試圖這樣做」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵引起西方擔憂。

英德捲入

在一份聲明中，英國外交大臣利茲·特拉斯（Liz Truss）表示，俄羅斯必須緩和局勢，結束其侵略和造謠活動，並尋求外交途徑。

俄羅斯外交部在推特上表示，英國外交部在「散佈虛假信息」，並敦促其「停止這些挑釁活動」，「停止胡言亂語」。

英國副首相多米尼克·拉布說，俄羅斯入侵烏克蘭存在「非常嚴重的風險」，如果俄羅斯採取行動，將有「嚴重的經濟後果」，包括制裁。

然而，他向BBC表示，「極不可能」派遣英國軍隊保衛烏克蘭，並補充說烏克蘭不是北約成員。

當被問及制裁的威脅是否足以阻止俄羅斯入侵時，拉布說，普京也會擔心「在烏克蘭陷入困境」並最終「促成另一個車臣」。車臣自20世紀90年代以來曾爆發數年的衝突。

他補充說，俄羅斯「需要遵守國際法的基本原則，入侵另一個國家不是其中之一」。

德國也捲入俄烏衝突的漩渦。

圖像來源，Bundeswehr 圖像加註文字， 德國海軍司令舍恩巴赫（右）稱普京想要的是尊重。

上周五，德國海軍司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）在印度的一個智庫討論會上發言稱，普京需要被西方國家平等對待。

他說，給予普京真正需要的尊重是很容易的，也可能是他應得的。

舍恩巴赫進一步表示，俄羅斯想要入侵烏克蘭的想法是無稽之談，普京總統想要的只是尊重。他還表示，俄羅斯在2014年吞併的烏克蘭所屬的克里米亞半島「已經過去，再也不會回來了」。

烏克蘭外交部將舍恩巴赫的言論描述為「絶對不可接受」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些美國政客呼籲拜登總統向烏克蘭軍隊空運武器。

這一言論引起軒然大波，上周六舍恩巴赫表示，他已辭去職務並「立即生效」，以「避免進一步的損害」。