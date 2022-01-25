烏克蘭局勢：美軍進入高度戒備，危機考驗北約東擴決心

36 分钟前

圖像來源，AFP/Getty Images

五角大樓表示，在烏克蘭緊張局勢加劇的情況下，約有8500名美國軍人做好戰鬥凖備，處於高度戒備狀態，可以在短時間內部署。

儘管俄羅斯在俄烏邊境附近集結10萬名軍隊，但還在繼續否認有計劃對烏克蘭採取軍事行動。

周一，美國總統拜登與歐洲盟友舉行視頻通話，旨在制定反對俄羅斯侵略的共同戰略。

五角大樓新聞秘書約翰·柯比（John Kirby）稱，只有在北約決定啟動快速反應部隊時，或俄羅斯部隊出現其他情況變化時，才會發生。

他補充說，目前還沒有向烏克蘭本身進行部署的計劃。

西方國家展現團結

丹麥、西班牙、法國和荷蘭在內的一些北約成員國已經在計劃或考慮向東歐派遣戰鬥機和軍艦，以加強該地區的防禦。

圖像來源，Russian defence ministry 圖像加註文字， 俄羅斯電視台展示該國坦克在烏克蘭邊境演習。

除拜登外，周一的視頻通話還包括英國首相約翰遜、法國總統馬克龍、德國總理肖爾茨、意大利總理德拉吉、波蘭總統杜達和北約負責人斯托爾騰貝格。

歐盟領導人馮德萊恩和查爾斯·米歇爾也參與了會議。

拜登事後表示，「我開了個非常、非常、非常好的會議，與所有歐洲領導人的意見完全一致。」

唐寧街的一位發言人說，參會領導人們「在面對俄羅斯日益增長的敵意時，就國際團結的重要性達成了一致」。

如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，領導人同意，「盟國必須制定迅速的報復性對策，包括前所未有的一攬子制裁」。

周一早些時候，英國首相約翰遜警告說，情報表明，俄羅斯正在計劃對烏克蘭首都基輔進行閃電式襲擊。

「情報非常清楚，在烏克蘭邊境有60個俄羅斯戰鬥群，這場閃電戰計劃可以拿下基輔，每個人都能看到這點。」約翰遜稱。

西方國家將為烏克蘭出頭嗎？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上周末拜登與國家安全團隊開會討論烏克蘭局勢。

西方國家的主要手段似乎是制裁俄羅斯，和以顧問和武器形式向烏克蘭提供軍事援助。

拜登威脅，如果烏克蘭受到攻擊，俄羅斯領導人將面對「他從未見過的」措施。那麼，這些措施會是什麼？

最強硬的經濟打擊將是切斷俄羅斯銀行系統與國際Swift支付系統的聯繫。這一直被視為終極武器。

另一個有威脅性的手段是，阻止俄羅斯通向德國的北溪2號天然氣管道，目前德國能源監管機構正在決定是否批准該管道。

此外，還可能有針對俄羅斯RDIF主權財富基金的措施，或限制銀行將盧布兌換成外幣。

俄羅斯烏克蘭關係為何緊張

俄羅斯長期以來一直反對烏克蘭加入北約。

烏克蘭與歐盟國家以及俄羅斯接壤，但作為一個前蘇聯共和國，它與俄羅斯有著深厚的社會和文化聯繫，而且俄語在烏克蘭廣泛使用。

當烏克蘭人在2014年初罷免其親俄總統時，俄羅斯吞併了烏克蘭南部的克里米亞半島，並表示對這個地區有歷史性索求。

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去年普京在烏克蘭問題上發表了一篇長文，他將俄羅斯人和烏克蘭人稱為「一個民族」。他給烏克蘭現任領導人打上了「搞反俄工程」的標籤。

俄羅斯也對2015年明斯克和平協議遠未得到履行感到沮喪。2014年後，佔領烏克蘭東部大片地區的分離主義者，一直在與烏克蘭軍隊作戰，這場衝突已經奪走了14000多人的生命。

俄羅斯在邊境上屯兵十萬，但否認參與烏東地區綿延不絶的地區衝突。

進一步深究，俄羅斯介入烏克蘭，還源於它與北約的關係。

俄羅斯副外長謝爾蓋·裏亞布科夫(Sergei Ryabkov)說：「對我們來說，絶對必須確保烏克蘭永遠不會成為北約的成員。」

莫斯科指責北約國家向烏克蘭輸送武器，並指責美國挑起緊張局勢。普京抱怨說，俄羅斯「無處可退，他們以為我們會袖手旁觀嗎？」

實際上，俄羅斯希望北約回到1997年之前的邊界，要求北約不再向東擴張，並結束在東歐的軍事活動。這將意味著戰鬥部隊從波蘭和波羅的海的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛撤出，並且不在波蘭和羅馬尼亞等國家部署導彈。

俄羅斯還提議與美國簽訂條約，禁止將核武器部署在本國領土之外。

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俄羅斯的行動能被阻止嗎？

普京已經與拜登談過幾次，高級別會談仍在繼續，但俄羅斯官員警告說，西方拒絶他們的關鍵要求是談判進入「死胡同」。

問題是俄羅斯會走多遠。拜登警告說，全面入侵烏克蘭對俄羅斯來說將是一場災難。但如果只是小規模入侵，他表示，西方國家將最終不得不為如何應對而爭吵。此言引起爭議，烏克蘭表示反對。

美國方面強調，任何跨越邊境的舉動都構成入侵，而且俄羅斯凖備派遣特工人員進行破壞行動，以提供入侵烏克蘭的借口。俄羅斯對此予以否認。

俄羅斯還在烏克蘭叛軍控制的地區發放了50萬本護照，它還可以借此辯稱行動是為了保護自己的公民。

然而，如果俄羅斯的唯一目的是迫使北約離開它的後院，那麼很難成功。