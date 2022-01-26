布基納法索政變：為什麼軍人推翻了卡博雷總統

貝弗利·奧奇恩（ Beverly Ochieng）

BBC國際媒體觀察部

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 布基納法索一些民眾在政變發生後支持軍事接管。

在不安全感的驅使下，2022年初布基納法索的軍事接管類似於鄰國馬里發生的事情。

布基納法索的軍事接管令人不安，但並非意外。

卡博雷總統的下台是西非國家過去17個月來的第4次政變。

鄰國馬里在此期間發生了兩次軍事干預，原因是擔心政府無力應對日益嚴重的激進伊斯蘭暴力事件。

激進伊斯蘭主義的威脅有多嚴重？

與馬里的情況一樣，卡博雷下台，據稱是由於安全部隊對他未能充分支持他們打擊與基地組織和所謂的伊斯蘭國組織有聯繫的武裝分子，軍方日益不滿而引發的。

據報道，在首都瓦加杜古以及北部城鎮卡亞和瓦希古亞的幾個軍營都發生了叛亂。

騷亂是在數月的反政府抗議活動之後發生的，示威者要求總統辭職。

據聯合國估計，該國2015年開始的武裝分子襲擊已造成2000多人死亡，150萬人被迫離開家園。該國大部分地區的學校都關閉了，因為開學太危險。

2021年6月，北部村莊索爾汗發生襲擊事件後，公眾對總統管理安全危機的信心急劇下降。超過100人在襲擊中喪生，襲擊原因歸咎於從馬里越境的武裝分子。

索爾汗的襲擊事件引發了首都的反對派抗議活動，迫使卡博雷改組政府，並任命自己為國防部長。

2021年11月，對北部伊納塔軍事基地的另一次襲擊加劇了對政府的憤怒。

50多名安全部隊成員被打死。有報道稱，該基地在襲擊發生前兩周發出過求援信息，要求政府向基地提供糧食和額外裝備，但未果。

總統在與反對派進行民族和解談判之前解散了他的政府，並任命了一位新的總理和國防部長。

武裝暴力是如何蔓延到布基納法索的？

儘管西非安全和政治局勢長期動蕩，但布基納法索一直保持著脆弱的穩定，直到2014年民眾起義推翻了長期任職的前總統布萊斯·孔波雷（Blaise Compaoré）。

2015年的一次未遂政變使軍方嚴重分裂。卡博雷於當年首次當選，承諾統一國家。

然而，其鄰國馬里 2012年的分離主義叛亂活動被聖戰分子劫持。正當卡博雷凖備掌權之際，來自馬里的武裝分子 在布基納法索首都發動了一次襲擊。

武裝組織利用布基納法索暴露的邊境地區一直存在的安全薄弱問題，發動了更多的襲擊，鞏固了他們的勢力。

聖戰分子還引發了布基納法索以前和平共處的基督徒和穆斯林社區之間的宗派緊張關係。

武裝分子利用了國家力量的薄弱存在和缺乏人道主義支持情況，這使得社區既容易受到襲擊，又容易被武裝組織招募。

民眾的政治參與也因武裝分子的存在而受到損害。

2020年，在北部和東部部分地區逃離家園的選民無法參加總統選舉，卡博雷以58%的選票再次當選總統。

武裝組織對社區的壓力加劇了總統第二任期內的公眾不滿。

與馬里有什麼相似之處？

一種擔心是：模式正在顯形。

布基納法索政變的凖備工作與馬里在2020年8月軍事接管之前發生的事件有相似之處。

在出現了對軍事和平民目標發動的一系列致命襲擊之後，民眾對馬里當時的總統易卜拉欣·布巴卡爾·凱塔（Ibrahim Boubacar Keïta）的政府越來越缺乏信心，由此引發了大規模抗議活動。

布基納法索的主要反對派領導人埃迪·孔博伊戈（Eddie Komboigo）試圖利用公眾對不安全感的不滿來增加憤怒。

但是，儘管馬里公眾普遍支持軍事政變，但布基納法索人可能會擔心軍隊掌權後會更加不穩定。

反法情緒是否也起了作用？

這兩個國家都曾經是法國的殖民地，法國在獨立後很長一段時間內繼續保持著與兩國牢固的經濟和安全聯繫。

與馬里一樣，布基納法索安全部隊也依賴法國的支持。法國在該地區部署了5100名人員，稱為「新月沙丘行動」。這次行動始於2013年法國派遣部隊阻止聖戰分子進攻馬里首都巴馬科。

但隨著安全局勢的惡化，公眾對法國參與的支持已經減弱。

12月，卡亞居民阻止了一支向布基納法索軍隊運送物資的法國軍事車隊，反而指責新月沙丘行動部隊與聖戰分子合作。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 布基納法索一名年青人表示支持2022年初的軍事接管。

法國進一步被趕出包括這兩個國家在內的薩赫勒地區，與馬里發生外交爭端，導致近一半的新月沙丘行動特遣隊撤離。

安全真空可能被聖戰分子利用，而持續的政治不穩定可能會破壞所謂的薩赫勒五國部隊的防務合作，其中包括來自布基納法索，乍得，馬里，毛里塔尼亞和尼日爾的部隊。

雖然馬里正在轉向俄羅斯來填補這一安全漏洞，但包括布基納法索在內的馬薩赫勒地區的其它合作伙伴強烈反對這一有爭議的舉動。

地區局勢是否應該引起警惕？

布基納法索的政變表明，政變分子並不關心西非區域集團西非經共體的反應。最近對馬里和在去年九月發生了政變的幾內亞的制裁，但未能遏制士兵的行動。

鄰國尼日爾總統穆罕默德·巴祖姆（Mohamed Bazoum）在2021年執政時起步不穩，在平民和軍隊遭受致命襲擊的背景下，當年該國也發生了一起未遂政變。

巴祖姆一直激烈批評馬里的政治局勢及其對地區部隊士氣的潛在影響。

這位尼日爾總統一直試圖通過視察動蕩地區的國防軍來平息任何軍事不滿，目前似乎正在發揮作用。