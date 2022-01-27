烏克蘭局勢：北約東擴為何如此敏感？俄羅斯為何不惜一戰？

39 分钟前

圖像來源，Getty Images

北約組織（NATO）成員國正在衡量，他們應該在多大程度上幫助烏克蘭，面對俄羅斯可能發動的入侵。

這個包括美、英、法、德在內的聯盟正在加強對烏克蘭的軍事凖備和援助。

什麼是北約？

全稱為「北大西洋公約組織」（North Atlantic Treaty Organisation）的北約是1949年由12個國家組成的軍事聯盟，包括美國、加拿大、英國和法國。

成員國同意，在任何一個成員國受到武裝攻擊的時候，會向彼此施以援手。

其原本的目標是要對抗二戰後俄羅斯向歐洲的擴張。

1955年，作為對北約成立的回應，蘇俄建立起與東歐共產主義國家的軍事聯盟，名為華沙條約組織（Warsaw Pact）。

1991年蘇聯解體後，一些前華沙條約組織成員國變成了北約的成員。北約組織如今有30個成員國。

現今的俄羅斯與北約、烏克蘭之間的問題

烏克蘭是前蘇聯加盟共和國之一，同時與俄羅斯及歐盟接壤。

它不是北約成員國，但它是一個「伙伴國」——這意味著有共識，未來某個時間它可能被允許加入這個聯盟。

俄羅斯希望從西方大國那裏得到保證，讓此事永遠不會發生——這是西方並不打算給予的承諾。

烏克蘭有大量人口是俄羅斯民族，與俄羅斯有緊密的社會和文化聯繫。在戰略上，克里姆林宮將之視為俄羅斯的後院。

俄羅斯的其他顧慮

俄羅斯總統普京聲稱，西方國家正在利用這個聯繫來包圍俄羅斯，而他想要北約停止其在東歐的軍事活動。

很久以來，他都指美國打破了其在1990年作出的北約不會向東擴張的承諾。

北約否認俄羅斯的指控，並表示其只有少數成員國與俄羅斯邊境接壤，同時聲稱自己是一個防禦性的聯盟。

很多人相信，目前俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境加強部署，可能是一次迫使西方認真對待俄羅斯安全要求的嘗試。

北約過去對俄羅斯和烏克蘭問題做過什麼？

2014年初，當烏克蘭人推翻他們的親俄派總統之後，俄羅斯吞併了烏克蘭南部的克里米亞半島。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 俄羅斯吞併克里米亞之後，北約就在東歐部署了戰鬥群

它有四個營級規模的多國戰鬥群，分別在愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭，還在羅馬尼亞有一個旅級多國部隊。

它還將其在波羅的海和東歐的防空警備擴大至截擊任何越過成員國邊境的俄羅斯飛機。

俄羅斯已經表示，想要這些武裝力量離開。

北約給予烏克蘭什麼承諾？

美國總統喬·拜登（Joe Biden）已經表示，俄羅斯如果入侵，將會付出「沉重而高昂的代價」。

美國已經讓8500人的部隊處於備戰狀態，但是五角大樓表示，他們只會在北約決定啟動快速響應部隊的時候出征。

五角大樓還表示，並沒有計劃派出部隊前往烏克蘭。

圖像來源，Anadolu via Getty 圖像加註文字， 北約在東歐地區加強的軍事防禦力量

德國外交部長安娜琳娜·貝伯克（Annalena Baerbock）警告，任何進一步的軍事升級「都將令俄羅斯政權付出高昂代價——包括經濟、政治和戰略上」。

唐寧街則表示，英國同意「盟國必須動用迅速的懲罰措施，包括前所未有的制裁方案」。

北約各國在烏克蘭問題上立場一致嗎？

美國總統拜登已經表示，歐洲各國領袖在烏克蘭問題上立場「完全一致」，但是各國在提供的支援上有所差別。

美國表示已經發放90噸包括彈藥在內的「軍事救援物資」至烏克蘭，給「前線防衛」。英國則向烏克蘭提供短程反坦克導彈。

不過，德國已經拒絶烏克蘭提出的提供防禦性武器的請求，理由是其不向衝突區域提供殺傷性武器的政策。德國將會提供醫療援助。