賴清德過境美國出席洪都拉斯總統就職典禮 新任女總統曾稱要與台灣斷交

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圖像來源，The office of President, Taiwan

台灣副總統賴清德，以總統蔡英文特使身分，前往邦交國洪都拉斯（Honduras，宏都拉斯），出席該國新任總統秀瑪拉·卡斯楚（Xiomara Castro）在周四舉辦的就職典禮。賴清德已先抵達美國洛杉磯過境24小時，並在下榻旅館與17名美國國會議員舉行視像會晤，討論議題包含美台經貿及中國大陸威脅等。

賴清德在美西時間1月26日清晨六點抵達洛杉磯國際機場，台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會主席（AIT）莫健（James F. Moriarty）到機場迎接，洪都拉斯駐洛杉磯總領事西維拉（Maria Fernanda Rivera）也到機場獻花。根據台灣官方發佈的消息，賴清德回程時會在舊金山停留一晚，預計星期日返抵台灣。

由於卡斯楚在選舉時曾公開宣稱，若當選將會尋求與北京建交，並與台灣斷交，引發各界關注。當時，美國國務院在該國大選投票前夕便公開發言稱期望洪都拉斯維持與台灣邦交關係。北京隨後抨擊美國干涉他國內政，美中台三方外交角力再次在中美洲浮現。

外界分析，在美國的游說運作下，宏都拉斯暫時沒有大動作，但新總統就任後，未來的走向牽涉尚難定論。

不過，澳洲國立大學講師宋文笛向BBC中文解釋，即便台灣在中美洲邦交當下不穩，但逢友邦總統就職大典，「台灣亦不可能直接『躺平』自己棄守，以免屢屢幫台灣鞏固邦交的其他友好國家寒心，」他補充說，疫情期間，蔡英文總統既然不宜出訪，派出作為總統分身的副總統賴清德代行，是相對合理的平衡點。

美中台在中美洲繼續角力

圖像來源，The office of President, Taiwan 圖像加註文字， 洪都拉斯駐洛杉磯總領事西維拉（左二）到機場獻花。

蔡英文於2016年當選總統後，目前為止有7個邦交國與台灣斷交，並同北京建交。目前台灣擁有15個邦交國，分佈於太平洋地區、拉丁美洲及加勒比海地區、非洲與歐洲（梵蒂岡）。

這些近來與台灣斷交的國家，親中或友台的政黨輪替頻繁。有一些台灣邦交國家剛與台灣斷交不久後，在更換政府後，又會重提建交事宜。

在曾經被視為美國「後花園」的中美洲與加勒比海地區，近年來中國影響力日增，其提供的遊客資源、市場投資等對這些國家極具吸引力。與此相比，深陷國內分裂及新冠疫情的美國，自總統拜登（Joe Biden）上任後積極抵禦中方勢力在該地區擴大，此次美國對於洪都拉斯揚言與台灣斷交一事施力頗深可見一斑。

廈門大學台研院副院長張文生教授向香港《大公報》表示，洪都拉斯和台灣當局斷交、轉向和中國建交的可能性非常大。「目前美國拋出財經方面的利益作為誘因，要洪國不『棄台』。但從尼加拉瓜『棄台』的例子可見，這些中南美洲小國未必完全聽命於美國。」

賴清德任內首次外訪邦交國

此次賴清德訪問中美洲，是新冠疫情爆發以來，台灣高層首次正式外訪。賴清德在行前機場記者會說，洪都拉斯是台灣重要的邦交國，「去年台宏建交剛好滿80週年……我們感謝宏都拉斯多年來在國際上為台灣發聲，支持台灣參與聯合國，世界衛生組織，國際民航組織及國際刑警組織等，協助台灣開拓國際空間。」

圖像來源，Ethan Lin 圖像加註文字， 賴清德抵達洛杉磯，有台僑到機場接機。

洪都拉斯是台灣現有的15個邦交國之一，該國在1941年便與尚未遷台的中華民國政府建交，雙方外交關係深遠。面對外交危機，台外交部曾表示台灣與洪都拉斯建交80年以來，「雙邊關係穩定友好」。台外交部發言人歐江安曾並提醒洪都拉斯「注意中國口惠實不至的承諾」。

此外，由於此次洪國總統就職典禮，美國副總統賀錦麗亦會出席，賴清德可能會在典禮與其碰面，但美國白宮人士回覆美國之音（VOA）稱，目前沒有規劃賀錦麗與賴清德會晤的計劃。

據此，宋文笛告訴BBC說，去友邦觀禮，屬於禮儀外交，原本即適合由副總統代行。過往台灣若是總統出訪，除了禮儀外交之外，另有順道過境美國，和美國民眾以及官員第一線接觸等，能深化連結以及爭取聲量的額外價值。但是，他說，如今新冠疫情尚未平息，「即便是總統出訪，亦未必適合和美國人員當面接觸，免得萬一互相感染，無論是台方傳給美方或是美方傳給台方，對於雙邊關係皆是敗筆。」

但是，此次賴清德出訪，在台灣亦有反對聲音。國民黨籍台灣前外交官介文汲向台媒稱，賴清德外訪是蔡英文害怕洪都拉斯會想要台灣金援，而指派賴清德前往。

宋文笛則認為，疫情期間，不只外交行程的收益低於以往，現在出訪的代價也特別高昂。尤其，訪團返台之後仍須隔離兩至三周，蔡總統不可能本人缺席決策中樞如此之久。