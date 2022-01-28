美國研究報告：解放軍海軍迅猛發展 增強中國反介入能力

27 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2020年初中國海軍第一艘055型驅逐艦南昌號服役。美國國會報告指中國海軍艦艇數量幾年前就超過了美國海軍

美國國會研究報告說，中國海軍艦艇數量世界第一，而且不斷提升能力，對美國海軍控制西太平洋形成挑戰。報告敦促美國國會評估面對中國海軍現代化美國海軍是否做了足夠的凖備。

美國國會研究服務院2022年1月20日更新發表了年度報告《中國海軍現代化：對美國海軍能力的意義》。

報告指出，中國海軍從1990年代中期開始一直不停地進行現代化，到現在在中國近海已經成為「一支強大的軍事力量」。

中國海軍正增加在更遠海域的活動，中國軍艦已經進入西太平洋、印度洋和歐洲附近水域活動。在美國海軍實現並保持在戰爭期間對西太平洋的控制能力的時候，中國海軍的舉措越來越被視為對這種能力的挑戰。

報告稱，這是美國海軍在冷戰後第一次遇到類似挑戰。而在中國對美國長期地位挑戰中，中國海軍是其中的主要因素。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國第一艘國產航母山東艦是在第一艘航母遼寧艦的基礎上設計建造，都使用滑躍式飛行甲板

數量趕超美國海軍

報告認為，中國海軍已經發展成東亞最大的海軍，其規模已經遠超地區其他國家的海軍。而且在作戰艦艇數量上，中國海軍幾年前就已經超過了美國海軍。

在報告中，美國國防部稱，「中國人民解放軍海軍是世界上最大的海軍，他們擁有大約355艘軍艦，包括主要的海上戰艦，潛水艇，航空母艦，兩棲艦艇，掃雷艦和其他輔助艦艇。這個數量還不包括85艘巡邏艇和攜帶反艦導彈的作戰平台。」

一些美國觀察家對中國海軍的造艦努力表示擔憂，因為中國造艦已經在中美海軍的規模和能力對比方面帶來趨勢性變化。美國國防部認為解放軍海軍的艦艇數量在2025年前可望達到420艘，到2030年前會達到460艘。

中國海軍現代化努力包括內容廣泛的戰艦，軍機和武器取得項目，以及維護和後勤，條例，人員質量，教育培訓和演習諸多方面的改進。

報告指出，雖然目前中國海軍存在某些局限和弱點，但是他們正在努力克服。

發展反介入能力

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 報告提別提到中國發展的兩款能夠打擊海上艦船的反艦彈道導彈，東風21D和東風26。圖為東風21D，一種公路機動部署的彈道導彈，射程超過1500公里

據認為，中國的軍事現代化努力，包括海軍現代化努力旨在獲得能夠用軍事手段解決台灣問題的能力，而且在需要的情況下，對中國近海地區，特別是南海實行控制，因為中國認為在200海里範圍內的專屬經濟區中國有權兼管外國的軍事活動。

另外中國軍事現代化的目標還包括：維護中國的海上交通線，特別是從中國到波斯灣的海路；取代美國在西太平洋的影響；確立中國作為地區大國和主要世界強國的地位。

為實現上述目標，中國希望他們的海軍成為中國獲得地區反介入/區域拒止能力（A2/AD）能力努力的一部分，即遏制美國對中國周邊海域進行干預，這包括美國對台灣和其他問題的干預。即使不能實現上述目標，至少也要延遲美軍干預或減少美軍干預的有效性。

報告敘述中國反介入能力時特別提到中國發展的兩款能夠打擊海上艦船的反艦彈道導彈，東風21D和東風26。東風21D是一種公路機動部署的彈道導彈，射程超過1500公里。

東風26是一種公路機動部署，多用途的中程導彈導彈，其射程可達4000公里。美國國防部說該型導彈「能夠攜帶常規彈頭和核彈頭對陸地目標和海上目標實施精確打擊」。

美國海軍應對挑戰

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 報道說中國正在建造使用直甲板和彈射技術的第二型國產航母。圖為在中國造航母的滑躍甲板上的殲-15艦載機

美國國會研究服務院的報告還提到近年來為應對中國海軍現代化美國海軍做出的一系列努力，如擴大在太平洋的海軍部署。

美國海軍在太平洋部署了他們最強大的新艦艇，軍機和最優人員，維持或增加了在太平洋的部署和訓練行動。 另外美國海軍在印太地區加強同盟友的合作，包括同其他國家海軍合作。

為對付中國發展的反介入/區域拒止能力，美國海軍還擴大了計劃中的未來海軍規模，啟動和加速了許多新軍事科技項目，以及對新艦艇和新飛機，無人機的採購。