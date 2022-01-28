美軍F-35C戰鬥機南海墜落 中國否認與美國開展打撈競賽

46 分钟前

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中國周四（1月27日）否認該國正在與美國競爭打撈墜毀的F-35C型戰鬥機殘骸。

「我們對他們的飛機沒有興趣。」中國外交部發言人趙立堅對記者說。他並補充稱，北京奉勸「有關國家多做有益於地區和平穩定的事情，而不是動輒在本地區炫耀武力。」

此前有報道稱，美國海軍正試圖趕在中國軍隊行動之前，找到這架價值1億美元的軍機。

美軍早前透露，該飛機從「卡爾·文森」號航空母艦（USS Carl Vinson）起飛時發生了「意外」，隨後墜入南中國海。

F-35C是美國海軍的新銳隱形戰機，搭載了很多機密設備。分析人士認為，由於該地點位於國際水域，如果雙方真的展開競賽，理論上這將是一個公平的遊戲。

「高度緊張」

BBC駐華盛頓記者克萊爾·希爾斯（Claire Hills）報道說，如果雙方進行打撈競賽，獎品將是這架昂貴的尖端戰機背後的所有秘密。

該事件發生在周一（1月24日）。當時，美國海軍「卡爾·文森」號和「亞伯拉罕·林肯」號（USS Abraham Lincoln）帶領的載有14,000多名船員的航母戰鬥群正在南海進行演習。

據報道，這架單引擎戰鬥機在撞上了「卡爾·文森」號的甲板後墜海。飛行員通過彈射逃生，被美軍直升機救起，但仍造成他和另外六人受傷。

其遺骸現在躺在海底，接下來會發生什麼仍是未知。美國海軍沒有透露它是在哪裏墜落的，也不確定需要多長時間才能找回它。

但中國官方媒體報道說，在F-35C墜機後，美國偵察機在南海的活動「異常增加」。

圖像來源，TED ALJIBE 圖像加註文字， 美國和菲律賓在南中國海舉行軍事演習。

報道稱，在事故發生後一天，美國至少派出6架情報監視飛機飛抵南海附近。地點主要在台灣海峽南端，以及前一天美國雙航母演習區域，即臨近菲律賓的南海西部邊緣。

報道還引述中國軍事專家張學峰的話稱，如此多的美軍機型突然出動並不常見，「顯然」和這次F-35C失事有關係。他認為，美國或許擔心相關國家對墜落的F-35C採取行動，這體現出美軍「處於高度緊張和戒備狀態」。

打撈競賽？

中國宣稱擁有近乎整個南海的主權，近年來還採取更積極的措施捍衛這一主張。北京方面拒絶承認2016年海牙常設仲裁庭對菲律賓提起的南海仲裁案的裁決結果，稱其沒有法律依據。

在台海局勢日益嚴峻後，美國在近期也大大加強了該國在亞太和南海的軍事存在。

在此次墜機事故發生前，美軍的兩艘航母與其他多艘艦船於1月17日至22日在沖繩以南與日本自衛隊進行了聯合戰術訓練。

「卡爾·文森」號和「亞伯拉罕·林肯」號被認為是美國海軍目前僅有的兩艘能搭載F-35C的航母，而F-35C是專為航母作戰定制的隱形戰鬥機，擁有更強的對海、對地攻擊能力。

安全事務專家表示，中國軍方將「非常渴望」找到這架戰機，而一艘美國打撈船似乎距離墜落地點至少有10天的距離。

防務專家阿比·奧斯汀（Abi Austen）表示，這將為時已晚，因為飛機黑匣子的電池將在那之前耗盡，使其更難被定位。

「美國把這個拿回來是至關重要的，」她說。「F-35基本上就像一台飛行計算機。它被設計用來連接其他設備——空軍稱之為『連接傳感器和武器』。」

她說，中國尚未有這項技術，因此如果中國軍方掌握該技術，將給其帶來巨大的技術飛躍。

「如果他們能獲得F-35的網絡能力，就會有效地破壞整個航母的體系。」

F-35C戰機有何特別之處？

它擁有一個可以聯網的任務系統，可以實時共享飛行中收集的信息。

它是美國海軍第一款「低可偵測性」艦載機，它能夠在不被發現的情況下在敵方空域飛行。

它擁有更大的機翼和更堅固的起落架，使其適合從海上的航母上進行「彈射起飛」。

它擁有世界上最強大的戰鬥機發動機，最高時速可達每小時1200英里，即1.6馬赫。

它的機翼最多可攜帶兩枚導彈，內部可攜帶四枚。

奧斯汀曾是美國參謀長聯席會議主席的顧問，並曾擔任北約和歐盟的高級外交官。她認為，中國任何試圖主張打撈權的嘗試都是對美國的「壓力測試」。

她認為，這是在一些人認為是混亂和災難性的阿富汗撤軍之後，美軍面臨的另一個脆弱和危險時刻。

中國事務分析師、美國國安組織「杜魯門計劃」（Truman Project）安全研究員布萊斯·巴羅斯（Bryce Barros）表示，儘管此前的網絡間諜活動可能意味著北京已經對其內部結構、布局和工作方式有所了解，但中國想要這架軍機是毫無疑問的。

「我認為他們會想看看飛機的實際部件，以便更好地了解飛機的布局，並找出其弱點。」

美國海軍在一份聲明中承認，在「卡爾·文森」號航母發生「意外」後，搜尋工作正在進行中。

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打撈工作會如何進行？

一旦確定位置，美國海軍打撈潛水部（US Navy Supervisor of Salvage and Diving）的團隊將把充氣袋系在飛機機身上，然後慢慢充氣，使殘骸浮起。但如果機身已經散架，該操作將更加困難。

該飛機很可能已搭載至少兩枚導彈，它們要麼在機翼上，要麼在內部的武器艙內，這也可能使回收工作變得複雜。

這些贏家通吃的軍事「貓鼠遊戲」曾有先例。

1974年，在冷戰最激烈時，美國中央情報局用一個巨大的特製機械爪，將一艘在夏威夷附近海域沉沒的蘇聯潛艇從海底秘密打撈出來。

在那之前的兩年，中國軍方則秘密打撈了在中國東海岸沉沒的英國「海神」號潛艇（HMS Poseidon）。

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外界還普遍認為，中國得到了一架美國「隱形」直升機的殘骸，該直升機在2011年美國在巴基斯坦突襲本·拉登（Osama bin Laden）的住所時墜毀。

「我們確信中國軍方當時看到了機載設備和軟件，」巴羅斯說道。

而去年11月，英國「伊麗莎白女王」號航母（HMS Queen Elizabeth）上搭載的一架F-35B戰鬥機在起飛後不久墜毀在地中海海域。在美國和意大利的幫助下，英國花了三周將其打撈上來。

我們的記者希爾斯報道說，目前對美國來說，還有另一種選擇——摧毀這架飛機，以阻止它落入北京手中。

「最簡單的辦法就是用魚雷炸毀它！」一名軍官說。