中國適合種咖啡？氣候變暖如何影響走俏作物的種植與供應

麥特·麥格拉斯（Matt McGrath）

BBC環境事務記者

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 咖啡

你是否想過，今天市場上消費的許多農產品，在不久的未來可能會產自完全不同的地區？

氣候變暖將使世界上適合種植咖啡、腰果和牛油果（又稱鱷梨）的地區發生變化。這是最新一項研究的結論。

消費者和種植者能從這一研究結果中了解到什麼重要信息呢？

咖啡種植

咖啡是世界上最重要的作物之一，不僅因為受到世界上數以億計的消費者的追捧成為很多人日常必喝的主要飲料，更為重要的是咖啡種植是數百萬小規模經營農民們賴以生存的的生計。

另一方面，由於較富裕國家的消費者們口味和認知的變化，近幾十年來富裕國家對牛油果和腰果的消費需求也大幅增加。

但是，一個必須面對的現實是，到2050年，巴西、印度尼西亞、越南的世界上最主要的咖啡種植地區將「急劇減少」約50%。

不過，適合種植腰果和牛油果的地區將增加，但大多數將遠離目前的生產地。

走俏食品

雖然近年來已經有非常完善的研究記載了氣候變化對咖啡種植帶來的威脅，但關於氣候變暖將如何影響牛油果和腰果的信息卻很少。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 牛油果，又稱鱷梨

在這項研究中，作者研究了未來30年內氣溫上升和降水率變化將如何影響這三種作物。研究人員還首次納入了有關土地和土壤特徵的信息。

咖啡是最容易受高溫影響的作物。根據該報告，在那些主要種植小果咖啡（又稱阿拉伯咖啡、阿拉比卡咖啡 Arabica）的國家，到2050年，這種作物種植的條件的適應度將發生「急劇」變化，減少約50%。

一些主要產區將會受到更嚴重的影響。考慮到咖啡種植的最低溫度限制，巴西最適合種植咖啡的地區將減少76%。在哥倫比亞，咖啡種植面積也將縮減63%。

但是，現在世界上咖啡種植區域北端和南端的一些地區將變得更加適合種植咖啡，其中包括阿根廷、南非、中國和新西蘭等。

但研究報告的作者們說，這並不意味著新產區將輕易取代目前的老產區。

蘇黎世應用科學大學（Zurich University of Applied Sciences）的羅曼·格魯特（Roman Grüter）是該研究報告的作者之一。他說：「對於那些今天處在主要生產地區的人來說，最關鍵的信息是，耕作系統必須適應不斷變化的自然條件。」

「如果在那些新出現的更適合種植咖啡的地區已經開始了咖啡種植，那麼只需要調整一下管理，就可能會使生產更為容易，或者可能擴大生產經營。但這並不是說，這些地區會在10年左右的時間裏變成得天獨厚的咖啡種植區。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近年來消費者對牛油果的需求大增

另外腰果的種植情況也會發生變化。總體而言，世界上非常適合種植腰果的地區將增加17%。

但是，增加的地區也並不是那些目前依賴腰果作為主要經濟作物的國家。舉例來說，印度將失去大量適合種植腰果的地區，而非洲的主要腰果生產國貝寧，預測可能失去了一半的適合種植地區。

牛油果的種植情況也將變得很複雜，特別對那些最大的生產國而言。

墨西哥這個現在世界上最大的牛油果生產國，適宜種植的土地將大幅增加超過80%。然而，另一個主要的種植國秘魯預測則可能失去大約一半的適宜種植地區。

雖然溫度上升和降雨模式的變化可能使某些地區更加適合種植，但作者們擔心的是，這些作物的種植一旦出現在新地區，將對那些地區帶來重大的環境影響：更多的毀林造田、更多的當地自然物種受到侵蝕。

圖像加註文字， 腰果的種植情況也會發生變化

格魯特說：「在可能變得更適合種植這些作物的地區，最重要的是確保不會砍伐森林等等對環境將造成負面影響的情況出現」。

在他看來，要避免這種情況，就必須所在地的種植產業涉及的利益各方、當地社區都參與到應對變化的過程中來，「必須一定有方方面面的參與」。

雖然氣溫變化對於目前這些作物的種植者來說可能是個壞消息，但是生產者也可以採取一些積極的措施減輕氣候變化帶來的影響。

哥倫比亞國立大學的吉爾博士（Joaquin Guillermo Ramirez Gil）雖然沒有參加本次報告的研究，但他表示：「利用牛油果的遺傳變異性可能有助於目前種植牛油果的一些地區。」

據他介紹，牛油果有三個不同的「種族」，分別有不同的地理淵源，這使得牛油果具有相當的「可塑性」，能夠適應不同的氣候條件。