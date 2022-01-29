布基納法索政變：從驢皮到一帶一路 布基納法索和中國關係的一波三折

23 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 布基納法索經濟落後，很多地方還用驢作為農業和交通運輸的工具。

布基納法索的驢皮曾經的最大出口國是中國，政變前不久又剛剛加入中國的「一帶一路」戰略。中國和近年來局勢動蕩的布基納法索還有著什麼樣的難解之緣？

2022年新年伊始，西非國家布基納法索發生政變，軍人推翻了卡博雷總統、奪取政權。

回顧歷史，布基納法索曾經長期是台灣的邦交國之一，它曾與台灣建交斷交復交又斷交，而與中國大陸也是建交斷交又復交，關係一波三折。

但是在2021年末，布基納法索剛剛加入了中國的「一帶一路」戰略。新年伊始的軍事政變會怎樣衝擊中布友誼的小船？

外交關係一波三折

布基納法索是位於非洲西部沃爾特河上游的內陸國，是世界最不發達國家之一，全國人口超過兩千萬，40%以上人口生活在國際貧困線標凖以下，以農牧業和勞工輸出為經濟支柱。該國資源匱乏，地處沙漠邊緣，可耕地面積很少。

歷史上，布基納法索曾是法國殖民地。至今法國仍是在當地影響力最大的國家。法國是布基納法索最大的貿易伙伴和援助國；法語是布基納法索的官方語言。

1960年布基納法索宣告獨立，定國名為上沃爾特共和國，之後即與中華民國建立外交關係。

1973年，布基納法索爆發麻疹疫情，中國大陸提供醫療援助。布基納法索中斷和台北的外交關係，與中國建交。

1984年，上沃爾特改國名為布基納法索。1987年，該國政治軍事強人孔波雷發動政變，自任執政黨主席、國家元首兼政府首腦，獨裁統治長達約27年之久。

在孔波雷領導下，1994年，布基納法索與中華民國恢復外交關係，與北京斷交長達24年。

2018年，布基納法索又與中華民國斷交，恢復與北京的外交關係。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬英九2012年訪問布基納法索，當時的布基納法索總統孔波雷到機場迎接。

驢子市場與經濟

布基納法索對華外交建立在經濟和政治的雙重考慮之上。最早與台灣建交時，蔣介石政權給予它重要經濟援助。後來因為其國內麻疹疫情，北京派遣醫療隊、提供藥品、建設醫院、政府辦公大樓、體育場等項目等援助，其外交轉向。1994年布基納法索外交重新轉向台北，和台灣提供的經濟援助也密不可分。

2018年以後，經歷了迅猛發展的中國在布基納法索的經濟影響力超過台灣，台灣失去了西非這一重要邦交國。

2018年以後，中布雙邊貿易繼續發展。其中較有名氣的一個例子是：隨著中國大陸消費猛增，原來世界最大的驢飼養國中國已經無法滿足國內需求，傳統的阿膠和驢肉價格飛漲。曾經一度，布基納法索對華出口最多的是驢皮。

這一結果影響了布基納法索農業和交通等行業的驢子市場，威脅到布基納法索國內驢的生存數量，引發包括動物保護組織的批評。法國與中國商人合辦的驢子屠宰場被指不顧環保要求，造成當地空氣、水和土地污染。最後迫使布基納法索立法禁止出口驢皮。

中布一帶一路

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 2020年新冠疫情爆發後，中國政府4月份即派遣抗疫醫療專家組前往布基納法索，並在2021年捐贈兩批疫苗。

中國和布基納法索的經濟關係遠遠不止驢子這一個市場，驢皮出口禁令對中布經濟聯繫發展的影響有限。

相反於驢子緩慢的腳步，2018年中布復交後，兩國經貿來往迅速增長。2020年中布貿易額比2019年增長24.5%。

布基納法索的基礎建設較為落後，比如，其國內僅有唯一的一條陳舊的鐵路由首都瓦加杜古通往鄰國科特迪瓦。該國電力短缺嚴重，電信建設也比較落後。中布兩國已經在基建領域展開合作。

2021年底，中國與布基納法索簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》，北京稱，共建「一帶一路」合作伙伴再添新成員。

政變、安全與疫情

西非安全和政治局勢長期動蕩，布基納法索2014年發生民眾起義，推翻了獨裁近30年的前總統孔波雷。2022年初的軍事政變，更讓這個國家進入充滿未知的未來。

聯合國指出，不斷惡化的經濟形勢威脅西非的糧食安全。在非洲蔓延的新冠疫情讓這個問題雪上加霜。

近年來，西非的伊斯蘭恐怖主義活動也波及到布基納法索，特別是其鄰國馬里武裝組織利用布基納法索暴露的邊境地區一直存在薄弱的安全問題，發動了更多的襲擊。

布國內襲擊和綁架事件頻發，安全形勢嚴峻。

中國近年來重視西非安全問題，通過聯合國向馬里派出了維和部隊。

2020年新冠疫情爆發，中國政府4月份在國內疫情尚未結束之際，即從天津派遣抗疫醫療專家組攜帶物資前往布基納法索。2021年，中國又向布基納法索援助捐贈了兩批數十萬劑新冠疫苗和其它醫療防疫物資。