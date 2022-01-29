烏克蘭呼籲西方國家勿「製造恐慌」 美國稱戰爭發生後果將「十分可怕」

54 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤倫斯基稱國內局勢的不穩定才是對烏克蘭的最大威脅。

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲西方不要在俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結的情況下製造恐慌。

他告訴媒體，關於即將發生入侵的種種警告使得烏克蘭的經濟處於危險之中。

周四（1月27日），美國總統拜登說，他相信俄羅斯可能在下個月攻擊烏克蘭。然而，俄羅斯否認計劃入侵烏克蘭。周五俄國外交部長說莫斯科不希望有戰爭發生。

雖然俄羅斯在烏克蘭邊境有大約10萬兵力，但澤倫斯基稱與去年春天類似的集結軍隊情況相比，現在他沒有看到更大的威脅。

「甚至有來自受人尊敬的國家領導人釋放信息稱明天會有戰爭。」他在基輔的記者會上說：「這（恐慌），對我們的國家來說有多大的損失？」

他又稱，「國內局勢的不穩定 」是對烏克蘭的最大威脅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國最高將領米利將軍說，俄羅斯若發動對烏克蘭的入侵，結果將是 「可怕的」將導致大量的傷亡。

不過，美國最高將領米利（Mark Milley）將軍說，俄羅斯若發動對烏克蘭的入侵，結果將是「可怕地」導致大量傷亡。

米利將軍把在烏克蘭邊境附近集結的10萬俄羅斯軍隊描述為自冷戰以來俄羅斯最大的一次軍事集結。

但是美國國防部長奧斯汀（Llyod Austin）稱，通過使用外交手段仍然可以避免衝突。俄羅斯否認有入侵的計劃，並說美國對烏克蘭的支持是一種威脅。

周五在五角大樓舉行的記者會上，米利將軍警告說，俄羅斯在其與烏克蘭邊境附近的部隊規模意味著戰爭將帶來嚴重後果。

擔任美國參謀長聯席會議主席的米利將軍又稱：「如果對烏克蘭發動攻擊，那將是嚴重的，非常嚴重的，它將導致大量傷亡。」

密集的城市地區的戰鬥將是 「可怕的」，他補充說。

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周五（1月28日），拜登稱他將在「近期 」向東歐派遣少量部隊，以加強北約在該地區的存在實力。他沒有說明美軍將駐扎在何處及何時到達。

本周早些時候，五角大廈表示美國有8500名戰備部隊處於警戒狀態，隨時凖備在短時間內部署。

此外，美國拒絶了莫斯科提出的排除烏克蘭加入防務聯盟的關鍵要求，但堅持認為美國為俄羅斯提供了一個「嚴肅的外交途徑」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin；又譯普丁）後來控訴西方無視俄羅斯對國家安全的關切。但他又稱，根據克里姆林宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）之間的通話，俄羅斯將研究美國的回應，然後再決定下一步行動。

法國表示，兩位領導人就緩和局勢的必要性達成一致，馬克龍告訴普京，俄羅斯必須尊重其鄰國的國家主權。

「沒有作出決定」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭東部頓巴斯地區的衝突始於2014年。

周五，美國國防部長奧斯汀說，俄羅斯已經集結足夠軍力攻擊烏克蘭。

他說，美國致力於幫助烏克蘭自衛，包括提供更多武器裝備。「衝突不是不可避免的」，奧斯汀說：「仍然有時間和空間來進行外交活動。」

同時，德國對外情報部門負責人布魯諾.卡爾（Bruno Kahl ）表示，俄羅斯凖備攻擊烏克蘭，但尚未決定是否這樣做。他告訴路透社：「我認為，攻擊的決定還沒有做出。」

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俄羅斯上個月向西方提出了廣泛的安全要求，包括：

烏克蘭應被禁止加入北約（NATO）

北約應結束在東歐的軍事活動，從波蘭以及愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等波羅的海共和國撤軍

該聯盟不應該在靠近俄羅斯或與之接壤的國家部署導彈。

美國和北約的回應是烏克蘭有權選擇自己的盟友，但向俄羅斯提出就導彈部署和其他問題進行談判。

如果俄羅斯要入侵烏克蘭，這將不是第一次了。

俄羅斯在2014年吞併了烏克蘭南部的克里米亞半島。它還在支持該國的叛軍，這些叛軍在不久之後奪取了東部頓巴斯（Donbas）地區的大片土地，大約有1萬4千人在那裏的衝突中喪命。

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分析

烏克蘭不是「鐵達尼號」

BBC東歐事務記者莎拉-藍斯佛德（Sarah Rainford）

這是一次類似超現實的接觸。

記者們一個接一個地問烏克蘭總統關於戰爭威脅的問題。但該國領導人澤倫斯基回絶了這些問題，指責媒體本身造成了恐慌。

另一方面，他並沒有反駁美國的情報。他最終明白說：「我可以看到那10萬名士兵」。

但他暗示俄羅斯只是在製造恐慌，從看到基輔冒汗中獲得「施虐受虐」的快感，不過他又承認烏克蘭正在為全面開戰凖備。

不過，澤倫斯基還是提醒眾人，他的國家多年來一直生活在俄羅斯侵略的威脅之下。而這威脅是有週期的，儘管目前的部署規模非比尋常，但他似乎決計淡化這威脅。