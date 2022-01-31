朝鮮：本月第七次試射導彈並從太空發回照片 五年來威力最大

52 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國和日本表示，導彈最高達到2000公里的高度。

朝鮮周日（1月30日）進行了今年以來的第七次導彈發射試驗，該國官媒稱這是2017年以來威力最大的一次試射。

隨後，朝鮮國家通訊社（KCNA）發佈一批照片，據稱是導彈試射過程中拍攝，角度是從太空中俯瞰朝鮮半島的部分地區及周邊地區。

朝鮮說，這枚彈道導彈是中程「火星12型」（Hwasong-12）。

韓國和日本表示，導彈在降落在日本附近水域之前，達到2000公里的高度。兩國都譴責此次發射，這已經是朝鮮本月開展的第七次導彈試射。

朝鮮國家通訊社稱，這些照片是由安裝在試射導彈彈頭上的相機拍攝。

這批照片中的兩張展示導彈發射的瞬間，其中一張由上而下拍攝，展示導彈在飛行過程中的情形。

日本和韓國方面估計，該導彈飛行了30分鐘，地面飛行距離為800公里。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮國家通訊社公布的圖片

聯合國禁止朝鮮進行彈道導彈和核武器試驗，並實施了嚴格的制裁。

但該國經常違抗禁令，其領導人金正恩發誓要加強本國防禦。

路透社報道，一名美國高級官員呼籲朝鮮加入關於核問題和導彈計劃的直接會談，不設任何先決條件。

這位官員表示說，「我們認為，開始進行一些嚴肅的討論是完全適當和完全正確的。」

美國早些時候呼籲朝鮮「不要採取進一步破壞穩定的行動」。

朝鮮的導彈試驗通常在第二天由該國的官方媒體發佈。

周一，朝中社說發射導彈是為了「驗證其凖確性」。據報道，金正恩沒有出席發射活動。

朝中社補充道，考慮到鄰國的安全，導彈從西北地區以高角度發射到朝鮮東海。

朝鮮問題專家安吉特·潘達（Ankit Panda）表示，金正恩缺席，以及媒體描述這次發射時使用的語言，都表明這次試驗的目的是驗證導彈系統是否正常工作，而不是為了炫耀新技術。

朝中社報道說，這次試射是具有攜帶核彈頭能力的中程導彈「火星12型」（Hwasong-12）。這是自2017年以來朝鮮第一次發射這種導彈。

2017年，該導彈進行了六次測試，包括在日本北海道島上空的兩次發射，在當地引發了警報。

朝鮮此前曾表示，「火星12型」（Hwasong-12）可以攜帶「大尺寸重型核彈頭」。

本月第七次試驗

周日這次發射是朝鮮今年年初以來的第七次導彈試驗，1月成為該國試射導彈最多的月份之一。

專家們認為，連續發射的背後有多種原因，包括向全球和地區大國發出的政治信號，金正恩希望迫使美國回到長期停滯的核談判中來，以及測試新項目和軍事指揮系統的實際需要。

時機也很重要，現在恰好在中國冬奧會之前，也在3月韓國總統選舉之前。

在美國領導下的制裁、疫情帶來的困境，以及幾十年來管理不善等因素的共同作用下，該國經濟搖搖欲墜，導彈試驗也隨之激增。

特洛伊大學國際關係學者丹尼爾·平克斯頓（Daniel Pinkston）告訴BBC，朝鮮可能在向中國、美國和聯合國安理會等發出信號，也在向區域的敵人發出信號。

居住在韓國的平克斯頓表示，「再過一個多月，韓國就要舉行總統選舉了，所以這與他們（朝鮮）過去試圖恐嚇韓國和新任總統的行為一致。」

圖像來源，Reuters

據其他分析人士稱，本月早些時候測試的導彈表明，朝鮮正在開發能夠擊敗美國和日本在該地區部署的昂貴而複雜的導彈防禦系統的技術。

前韓國海軍司令金東燁（Kim Dong Yup）教授說，「他們想擁有一個像蠍子尾巴一樣的威懾系統。」

「朝鮮的主要目的不是攻擊，而是自衛，」金東燁認為，該國正試圖「確保多樣化的威懾能力」。

2018年，金正恩宣佈暫停測試核武器或其射程最遠的洲際彈道導彈（ICBM）。

但這位朝鮮領導人在2019年表示，他不再受暫停試驗的約束。