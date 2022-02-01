BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
烏克蘭局勢：前線士兵躲避狙擊手，居民求普京製造和平
你的器材不支持播放多媒體材料
烏克蘭局勢：前線士兵躲避狙擊手，居民求普京製造和平
48 分钟前
「和解讓人們可以自由地生活，不用流淚和受苦⋯⋯」
她住了30年的家去年被炮擊炸毀，如今俄羅斯來勢洶洶，她懇求普京製造和平。至於烏克蘭前線的士兵則稱已凖備就緒，在戰壕裏亦步亦趨，躲避狙擊手。
更多相關內容
烏克蘭呼籲西方國家勿「製造恐慌」 美國稱戰爭發生後果將「十分可怕」
2022年1月29日
烏克蘭局勢：北約東擴為何如此敏感？俄羅斯為何不惜一戰？
2022年1月27日
烏克蘭局勢：美軍進入高度戒備，危機考驗北約東擴決心
2022年1月26日
熱播
5:54
視頻,
新冠疫情：中國「清零」政策下的兩難困境
, 節目全長 5,54
2022年1月28日
5:52
視頻,
烏克蘭局勢：造成這場危機的六大因素
, 節目全長 5,52
2022年1月25日
5:49
收聽,
當「自乾五」盯上了外媒華人——對中國網絡民族主義的領悟
, 節目全長 5,49
2022年1月29日
3:12
視頻,
北京冬奧：一起認識下中國首批滑雪醫生
, 節目全長 3,12
2022年1月31日
2:40
視頻,
烏克蘭局勢：基輔公開數千防空洞 烏克蘭人是否已經做好最壞凖備？
, 節目全長 2,40
2022年1月29日
6:01
收聽,
「公務部美學」——台灣遭人詬病的政府設計如何改進
, 節目全長 6,01
2022年1月29日
2:57
視頻,
烏克蘭局勢：前線士兵躲避狙擊手，居民求普京製造和平
, 節目全長 2,57
48 分钟前
2:41
視頻,
北京冬奧：奧運「閉環」如何運轉？
, 節目全長 2,41
50 分钟前
2:52
視頻,
Metaverse：大家都在說的元宇宙到底是什麼？
, 節目全長 2,52
2021年12月31日
3:41
視頻,
北京冬奧：你要知道的五個看點
, 節目全長 3,41
2022年1月26日