烏克蘭局勢：前線士兵躲避狙擊手，居民求普京製造和平

48 分钟前

她住了30年的家去年被炮擊炸毀，如今俄羅斯來勢洶洶，她懇求普京製造和平。至於烏克蘭前線的士兵則稱已凖備就緒，在戰壕裏亦步亦趨，躲避狙擊手。