虎年春節：全球各地如何迎接農曆新年

農曆新年，在中國也被稱為春節。在亞洲的一些地方，當地民眾也有慶祝農曆新年的習俗。
我們通過一組圖集，帶您看看全球各地如何迎接農曆虎年的到來。
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2022年農曆新年於2月1日到來，人們送走「牛年」，迎來「虎年」。圖為北京街頭展示的虎年裝飾品。
2月1日，台北龍山寺，幾名遊客在慶祝農曆新年的牌坊前留影。由於新冠疫情仍在持續，當地仍然限制大規模群體活動，寺廟也採取了限流措施。
北京2022年冬奧會定於2月4日開幕。奧運志願者在奧運主媒體中心與老虎玩具合影，該中心是新冠疫情下奧運「閉環」的一部分。
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在上海，一名戴著口罩和動物裝飾圍巾的男子在農曆新年之際走過一個老虎形狀的裝飾品。
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河北省邯鄲市，節日的路燈吸引了人群。
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一名男子在香港一座寺廟供香。
在台灣台北，人們在購買虎年迎新用品。
農曆新年期間，一些表演者在日本橫濱演街頭參加慶祝活動。
在印度尼西亞巴厘島庫塔，一名男子在一座寺廟舉行的農曆新年慶祝活動中點燃香火。
農曆新年前夕，在菲律賓馬尼拉大都會奎松市，舞龍者在商業購物中心表演時擺姿勢拍照留念。
在澳大利亞悉尼唐人街帕迪市場農曆新年慶祝活動現場，一個孩子在舞獅隊表演後，將一張鈔票放入「老虎」的嘴裏。
農曆虎年到來之際，柬埔寨金邊男子在寺廟燒香。
在芬蘭赫爾辛基，該城展示冰雕慶祝到來的中國農曆新年。圖為一名婦女站在"虎年"的老虎冰雕旁邊。
中國藝術家在西班牙東北部巴塞羅那舉行的中國農曆新年遊行中表演。