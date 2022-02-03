貝佐斯「花錢買路」 鹿特丹拆開古橋放行富豪超級遊艇引發爭議

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 這座位於荷蘭鹿特丹的大橋，歷史悠久，在1877年建造。

荷蘭鹿特丹確認，為了讓亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）建造的超級遊艇能順利出海，將拆開一座歷史悠久的大橋。

這艘為世界超級富豪打造的超級遊艇由荷蘭公司Oceanco承建。

據報道，遊艇長達127米長，高度也超過鹿特丹的科寧斯文大橋（Koningshaven Bridge）。

鹿特丹市市長的發言人向記者證實了這一拆橋計劃，而拆橋的費用將由貝佐斯通過Oceanco公司支付。

超級遊艇

據荷蘭媒體報道，這座大橋的中間部分將被暫時拆開，以便高達40米的遊艇通過。

這引發了爭議，因為這座鋼結構的大橋歷史悠久，有著國家紀念碑一樣的地位。此前這座大橋經過重大修復工程，在2014至2017年間處於關閉狀態。當時官員們說它不會再被拆開了。

法新社援引市長辦公室的話說，建造這艘遊艇創造了很多就業機會才考慮拆橋計劃，並保證將在遊艇經過後讓橋身恢復原狀。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在歐洲的摩納哥海灣裏，停泊了許多富豪們的超級遊艇。

據市長髮言人補充，這座大橋是遊艇出海的「唯一通道」。

鹿特丹地方政府負責拆橋項目的負責人馬爾拉文思（Marcel Walravens）也認同市政府的做法，他說在其他地方完成遊艇的建造是不現實的。

他向媒體表示，從經濟角度來看，遊艇建造項目「非常重要」，並提到鹿特丹享有「歐洲海洋之都」的聲譽。

他說：「造船業及其衍生的製造活動是鹿特丹市的一個重要支柱產業」。

馬爾拉文思告訴一家當地報紙，這一工程可能會在夏天進行，官員們希望拆橋工程能在幾周內完成拆除和重裝。

超級豪華

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 思想早熟、迷戀指標……亞馬遜創辦人貝佐斯有五件事情值得你知道。

關於Oceanco遊艇公司正在建造的這艘豪華訂製遊艇的細節在2022年曝光。遊艇公司絲毫沒有透露訂戶的情況，但彭博社2021年對貝佐斯的傳記似乎證實了坊間的傳言：遊艇的主人正是他。

據《國際船舶》報道，這艘船被稱為Y721，將是世界上同類遊艇中最大的。有傳聞說，遊艇將配備大量的豪華功能，同時訂單中還購買了一艘有直升機起落架的「支援艇」，因為母船超級遊艇甲板上有三根桅桿而無法讓直升機起降。

據估計，這艘遊艇造價約5億美元。

鹿特丹市的這一計劃受到當地崇尚環保的政界人士利維斯（Stephan Leewis）的批評。他在推特Twitter上評論說，「拆開我們美麗的國家紀念碑」，「這橋走得太過了」。