烏克蘭危機之際普京與習近平借北京冬奧會晤磋商進一步合作

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年，習近平在訪問俄羅斯前接受俄羅斯媒體採訪時曾公開稱「普京是我最好的知心朋友」（圖為普京在巴西出席金磚國家領導人會晤期間與習近平舉行雙邊的資料照片）。

在北京冬奧會開幕前夕，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平今日會晤，展現兩國的進一步合作。

此時正值俄羅斯與美國就烏克蘭問題關係緊張，邊境戰爭如箭在弦，中俄兩國領導人的會面將如何影響緊張局勢，是一大關注焦點。

這是習近平在新冠病毒大流行後首次面對面會晤外國領導人。

中俄兩國目前是美國的競爭對手，雖然沒有建立傳統意義上的軍事結盟，但在過去幾年裏，兩國在多個領域加強合作，以抗衡美國的影響力。

會晤將帶來什麼結果

普京總統1月3日在中國官媒上發表署名文章，稱兩國將重點討論發展經貿合作，並談論有關基礎建設、農業、能源、科技等方面的合作。

俄羅斯國家媒體報道稱，俄中兩國正在凖備「許多天然氣協議」。

「在天然氣領域，許多協議正在凖備當中。到目前為止，我還不能確定會簽署哪一份。但這次訪問顯然將標誌著天然氣合作又邁出了一步」，報道引述克里姆林宮助理尤里·烏沙科夫（Yury Ushakov）說。

烏沙科夫表示，兩國領導人將簽署10多份重要合同和協議，並發錶針對當前國際事務的聯合聲明。

他還說，俄中兩國將建立金融機制防備美國和西方制裁。

習近平主席預計還將設午宴款待普京總統。這種親密的小範圍交流通常被認為是雙方交換信息、並領悟對方下一步舉動的重要場合。

俄羅斯遠東和聯邦大學國際關係教授阿爾喬姆·盧金（Artyom Lukin）對BBC表示，中俄之間的伙伴關係已經醞釀多年，莫斯科在心理上做好了凖備。

「莫斯科的決策者明白，沒有中國的幫助，沒有中國的支持，俄羅斯將無法承受與西方的對抗。」

倫敦皇家國際事務研究所俄羅斯與歐亞項目副研究員安妮特·波爾（Annette Bohr）也表示，中俄兩國相互支持，可以共同對抗美國及其盟友。

「它們不用擔心可能因侵犯人權而受到批評。他們最終還是非常重要的經濟伙伴。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京總統1月3日在中國官媒上發表署名文章，稱兩國將重點討論發展經貿合作，並談論有關基礎建設、農業、能源、科技等方面的合作（資料圖片），

更緊密的伙伴關係

在兩國領導人會面之前，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，就算俄羅斯與中國之間的關係更加密切，也不會影響俄羅斯入侵烏克蘭將帶來的後果。他警告，一旦俄羅斯入侵，將在經濟和金融方面面臨制裁。

中俄兩國正在形成更緊密的伙伴關係，這種關係一定程度上是美國將兩國共同視為對手所致。中俄越來越意識到，在經濟、科技等方面共享資源可以更有效地抗衡美國的影響力。

華盛頓戰略與國際研究中心中國研究主管裘德·布蘭切特（Jude Blanchette）對BBC表示：「美國人不願意承認，在許多方面，是我們的政策在凝聚莫斯科和北京。」

普金在新華社的文章稱，「對解決全球和地區問題擁有近似和一致的立場是俄羅斯和中國協調外交政策的基礎」。

普金還說，俄羅斯與中國「在當今複雜的國際局勢中發揮著重要的穩定作用，不斷推動國際關係體系的民主化進程，以使這一體系更加公平和包容」。

不過，在烏克蘭衝突等關鍵問題上，中俄兩國依然保持一定距離。中國在其外交辭令中謹慎地表達對俄羅斯的支持，但並未真正支持俄羅斯動用武力。