北京冬奧開幕、烏克蘭局勢、香港新史、徐州八孩母親事件和本周更多重要故事

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧運五環在開幕式上從一塊冰中升起來。

2022年2月的第一個星期，北京冬季奧運會在周五（1月4日）舉行，讓北京成為首個先後舉行夏季和冬季奧運的城市。同時，烏克蘭的局勢繼續成為全球焦點。美國宣佈將會派出數千名士兵到歐洲，但美方強調行動只是為了確保盟友有自衛能力；在中國民眾凖備喜慶農曆春節之際，一段網上視頻引發了人們憤怒的情緒和震驚，也讓社會再次關注基層女性和殘障人士的生活狀況和權益問題；BBC中文最近專訪《香港新史》作者和歷史學人謝利丹（Michael Sheridan），圍繞新書對眾多英中關係史上的重要事件予以重新詮釋。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 91片寫著各代表團名的小雪花組成的大雪花聖火。

幾十年來分歧最大的奧運會周五（2月4日）在中國開幕，北京成為唯一同時舉辦夏季和冬季奧運會的城市。除了嚴格管控新冠疫情之外，此次冬奧會還充滿了侵犯人權和抵制的指控所造成的政治緊張。

參加2022北京冬奧會的台灣競速滑冰選手黃郁婷穿著中國隊服進行練習的影片在社交媒體上引發一場有關「運動與國籍」的熱烈爭議。黃郁婷後來已經將影片從個人社交媒體頁面上移除，並表示中國隊服是一位曾同在德國訓練的中國隊好友所贈送的禮物，並無其他含義。

此次北京冬奧會的舉辦地並非只有北京，大部分單板和雙板滑雪項目比賽將在離北京不遠的張家口賽區進行，張家口屬於河北省。而在北京的比賽也將被分為在主城區和80公里外的延慶區兩個賽區舉行。

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭局勢：俄羅斯經濟困難 民眾批評當局造假想敵

烏克蘭局勢繼續吸引全球目光，北約組織（NATO）成員國正在衡量，他們應該在多大程度上幫助烏克蘭，面對俄羅斯可能發動的入侵。

這個包括美、英、法、德在內的聯盟正在加強對烏克蘭的軍事凖備和援助。美國總統喬·拜登（Joe Biden）已經表示，俄羅斯如果入侵，將會付出「沉重而高昂的代價」。

美國已經讓8500人的部隊處於備戰狀態，但是五角大樓表示，他們只會在北約決定啟動快速響應部隊的時候出征。五角大樓還表示，並沒有計劃派出部隊前往烏克蘭。

俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平在北京冬奧會開幕前舉行會晤，展現兩國的進一步合作。此時正值俄羅斯與美國就烏克蘭問題關係緊張，邊境戰爭如箭在弦，中俄兩國領導人的會面將如何影響緊張局勢，是一大關注焦點。

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中國否認該國正在與美國競爭打撈墜毀的F-35C型戰鬥機殘骸。「我們對他們的飛機沒有興趣。」中國外交部發言人趙立堅對記者說。他並補充稱，北京奉勸「有關國家多做有益於地區和平穩定的事情，而不是動輒在本地區炫耀武力。」

此前有報道稱，美國海軍正試圖趕在中國軍隊行動之前，找到這架價值1億美元的軍機。

美軍早前透露，該飛機從「卡爾·文森」號航空母艦（USS Carl Vinson）起飛時發生了「意外」，隨後墜入南中國海。

F-35C是美國海軍的新銳隱形戰機，搭載了很多機密設備。分析人士認為，由於該地點位於國際水域，如果雙方真的展開競賽，理論上這將是一個公平的遊戲。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC中文專訪《香港新史》作者謝利丹：新史取證審視從鴉片戰爭直至文革、改革、六四以及主權移交和近期的香港巨變。

1982年9月24日，中國當時實際最高領導人鄧小平在北京會晤英國首相撒切爾夫人。兩人唇槍舌劍敲定"解決香港問題"的框架。

有說法稱，鄧曾表示"一下午就可佔領香港"。最近出版的《通往中國之門——中華人民共和國和香港新史》（The Gate to China: A New History of the People's Republic and Hong Kong 簡 香港新史）一書則對上述細節描述提出了挑戰。

BBC中文最近專訪《香港新史》作者、歷史學人謝利丹（Michael Sheridan），圍繞新書對一些關鍵歷史節點的記述展開探討。

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 凖備喜迎新春佳節的中國網民看到這樣的短視頻後極為憤怒。豐縣政府面對洶湧輿情做出回應，但並未能解答所有的問題。

在中國民眾凖備喜慶農曆春節之際，一段網上視頻引發了人們憤怒的情緒和震驚，也讓社會再次關注基層女性和殘障人士的生活狀況和權益問題。

這段在中國網絡瘋傳的視頻中，一個中年婦女站在無門的房間裏，表情茫然，雖然正值隆冬天氣寒冷，她卻衣著單薄。更讓人震驚的是，她的脖子上拴著長長的鐵鏈：她是被拴在牆上的！

視頻廣泛流傳開後，網民們提出了一系列的問題。部分問題涉及視頻中的這位中年婦女：她是誰？為什麼在那裏？被鐵鏈加身鎖在牆上多久了？為什麼受到如此對待？

也有許多問題直接指向當地政府：她如何生養了八個孩子？中國曾經實行嚴格的計劃生育政策，她接連生育八個孩子為何沒有受到當地政府的注意？如果當地官員了解到她的情況，為何能對如此非法拘禁行為視而不見？

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 蔣介石父子一直是許多台灣「外省人」緬懷的領袖。圖中為宋美齡，圖右為蔣經國。

台灣總統蔡英文最近出席一場紀念前總統蔣經國（1910-1988）「經國七海文化園區」開幕典禮，她在台灣前總統馬英九及台北市長柯文哲等政要前致詞，強調蔣經國當年的「反共保台」路線是台灣現在亟需思考的議題。她並稱，蔣經國的歷史定位由台灣民眾民主決定等。蔡英文致詞後，迅速引發台灣輿論對蔣經國威權統治功過及台灣民主化過程的激烈辯論。

有關言論在民進黨及本土派內意見亦出現分歧。有本土派及黨內輿論支持蔡英文此舉，讚譽蔡英文團結台灣彌合歧見；但也有黨內人士及人權團體批評蔡英文發言傷害在蔣家統治下的政治受難者，並打擊了轉型正義工作。

BBC中文整理此次蔡英文致詞所引發的主要政治歷史爭論，有學者認為，這些爭辯折射出台灣社會對於過去威權歷史、統獨及民主化歷史分歧仍在，沿著政黨意識形態及鬥爭浮現。

圖像來源，Reuters

世界首富埃隆馬斯克的太空探索公司發射的一枚火箭正在向月球墜落和中國的實踐21號衛星被發現在清理太空垃圾，是兩條來自太空的重磅新聞。

兩條太空新聞同時出現，顯示人類在外太空的活動範圍越深越廣越頻繁，與地球上的生活越來越有關係了。

圖像來源，PA Media

Wordle成為了互聯網的最新熱潮，但它的崛起有別於諸多其他線上流行應用程序。

這個遊戲並不是一個應用程式App，而是一個極其簡單的網站，儘管很多玩家想每天玩多過一次，它的創辦人不希望遊戲令人沉迷，或是受廣告或數據收集公司控制。過去幾個月，這款遊戲吸引了數百萬用戶，部分原因是因為這款猜字遊戲可以把答案的小格分享在社交媒體。

在社交媒體風麾的背景下，美國《紐約時報》花費約百萬美元，以不公開方式收購了這款遊戲。

創辦人喬什·沃德爾（Josh Wardle）是美國網上論壇Reddit的工程師，他在疫情封城時研發了這款遊戲，起初是為了在疫情封城期間和伴侶消磨時光。

Wordle可供用戶每天猜一個5個字母的英文單字。用戶最多可以猜六次，如果字母並非屬於該單字會顯示灰色，如果字母屬於該單字但並非相關位置，會顯示金色，猜中字母及其位置則會顯示綠色。

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