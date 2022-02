北京冬奧開幕、烏克蘭局勢、香港新史、徐州八孩母親事件和本周更多重要故事

1 小时前

有說法稱,鄧曾表示"一下午就可佔領香港"。最近出版的《通往中國之門——中華人民共和國和香港新史》(The Gate to China: A New History of the People's Republic and Hong Kong 簡 香港新史)一書則對上述細節描述提出了挑戰。