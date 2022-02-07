烏克蘭危機：美國威脅制裁俄羅斯同時警告中國公司

1 小时前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 美國威脅中國公司說如果他們在俄羅斯被美國制裁的時候同俄羅斯合作就會受到經濟懲罰

俄羅斯被指在烏克蘭邊界集結軍隊為入侵做凖備的時候面臨來自美國和盟國實行大規模經濟制裁的威脅。

美國一直威脅要制定內容廣泛的制裁並同盟國一起對俄羅斯實行制裁，包括普京身邊的大亨和官員。與此同時，美國還威脅要制裁同俄羅斯合作的中國公司。

莫斯科多次反駁關於俄羅斯計劃入侵烏克蘭的說法，烏克蘭也曾批評西方官員和媒體渲染即將到來的戰爭製造恐慌，對他們的經濟產生了負面影響。

美國制裁威脅

關於莫斯科可能入侵烏克蘭的以及美國可能因此制裁俄羅斯，美國同時警告中國公司說，如果他們在俄羅斯被美國制裁的時候同俄羅斯合作就會受到經濟懲罰。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 2月3日在例行新聞發佈會上說，美國「如果看到外國公司，包括在中國的公司，在美國採取出口控制下的的時候繞開制裁乘虛而入，我們有許多手段可以對付他們」。

他還警告說，如果俄羅斯認為他們有能力通過加強（同中國）合作，轉移後果，那就錯了；那樣做會在多方面讓俄羅斯經濟更加脆弱。

英國《金融時報》報道透露，華盛頓表示要考慮禁止向俄羅斯出口包括美國產品的敏感技術，對俄羅斯的軍火，航空和創新產業造成影響。還可能禁止俄羅斯的新能源項目取得西方技術和資本。

也有分析人士稱，通往德國的北溪2號天然氣管道存在被叫停的可能性。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2014年俄羅斯兼併克里米亞遭到西方制裁，隨著制裁和外部經濟壓力增加，俄羅斯開始做凖備以應對來自西方的制裁，包括同中國加強合作

美國警告俄羅斯說他們離開西方無法生存。美國務院發言人普萊斯說，「如果你們不能同西方進行貿易，沒有從西方，歐洲和美國的進口，你們的生產能力和創新潛力會顯著下降。」

西方制裁局限

在美國制定制裁措施，而且努力說服歐洲盟友一起制裁俄羅斯的時候，也有評論指出，西方制裁俄羅斯存在局限，美國和歐洲也要承擔制裁帶來的經濟損失。

《金融時報》(2月2日)評論認為，西方計劃的制裁措施本身力度不夠，不可能讓普京退卻；西方也要凖備承擔制裁帶來的經濟代價，而且俄羅斯還可以採取報復措施。

報道說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國和歐洲盟友凖備限制俄羅斯債券在二級市場進行交易，禁止俄羅斯領導人將盧布兌換成美元。

華盛頓還威脅要制裁普京身邊的大亨和官員，凍結他們在西方國家的賬戶。美國同盟友甚至討論禁止俄羅斯使用被稱為SWIFT的全球銀行間金融通信系統。

如果俄羅斯被禁止使用這種銀行間支付系統，加上計劃中的其他金融制裁，俄羅斯的銀行和金融系統將會受到很大衝擊。

美國對伊朗進行經濟制裁中就包括將伊朗排除出全球銀行間金融通信系統，以此在金融上孤立伊朗。

俄中金融合作

2014年俄羅斯兼併克里米亞遭到西方制裁，受到越來越大的外部經濟壓力。從那時候起，俄羅斯也開始做凖備以應對來自西方的制裁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯同中國加強經貿合作加強了應i對西方制裁的能力（2019年習近平抵達莫斯科進行國事訪問）

俄羅斯將被從SWIFT國際支付系統中排除的威脅視為對其國家安全的威脅。俄羅斯外交部國際信息安全的主管克魯特基曾說，把俄羅斯排除出SWIFT國際支付系統的威脅不斷增加，這不僅威脅到國家安全，而且是個涉及戰爭與和平的問題。

俄羅斯衛星通訊社報道，去年12月普京同習近平在視頻會晤時宣佈支持建立獨立於第三國的金融基礎設施，以方便相互貿易結算。

俄羅斯為減少被排除出SWIFT國際支付系統的衝擊，建立了屬於自己的被稱為SPFS的國際支付系統。中國也建立了本國的CIPS國際支付系統。

去年年底俄羅斯外交部經濟合作司司長德米特裏·比裏切夫斯基對俄羅斯媒體說，俄羅斯正與伙伴一起努力降低美元在國際結算中的比重，與此同時和貿易伙伴國轉向以本幣相互結算。今年二月初俄羅斯駐華大使安德烈·傑尼索夫說，俄中兩國正增加討論使用本國貨幣相互結算以及協調對抗制裁的問題。

為減少美元系統的制裁壓力，克里姆林宮還命令俄羅斯的寡頭把資金轉回國內，並禁止俄羅斯高級官員擁有海外資產。