烏克蘭：中俄互動頻繁，中國會在危機中扮演何種角色

黃曉恩

BBC記者

22 分钟前

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西方國家和俄羅斯關於烏克蘭的口水戰愈演愈烈，國際舞台上的主要角色中國也在堅決地發聲。

北京近日呼籲雙方保持冷靜，摒棄冷戰思維，同時也清晰地表達了對俄羅斯擔憂事項的支持。

中國明顯要和長期的盟友以及曾經的共產主義同志俄羅斯站在一起，但其考慮問題的方式以及行動的方法可能超越歷史。

中俄聯手保衛世界

中國外長王毅在烏克蘭危機發生後表示，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

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中國常駐聯合國代表張軍1月31日表示，美國要求安理會舉行公開會，理由是俄羅斯在烏克蘭邊界的兵力部署對國際和平與安全構成威脅，中方不能認同這樣的看法。他批評美國在聯合國會議上推行「麥克風外交」，認為這種做法不利於為對話談判營造有利氣氛，也不利於推動化解緊張局勢。

中國官方在外交場合對於這場危機的表態謹慎而微妙，它並沒有對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事行動提供實質支持。

但相比之下一些中國官媒的報道就顯得更加直接。在中國反西方情緒高漲的時間點，烏克蘭危機被描述成西方國家的又一失敗案例。

這些媒體上的觀點指出，美國領導的北約拒不尊重包括俄羅斯和中國在內的別國主權，舉止霸道。

《環球時報》稱，「中俄之間日益密切的關係和紐帶，是保護世界秩序的最後一道防線。」中國新華社則稱，美國在轉移國內注意力，重塑對歐洲的影響。

布魯金斯學會（The Brookings Institution）政策主管傑西卡·布蘭特（Jessica Brandt）注意到，此類言辭在推特上以多種語言出現。這是試圖描述全球其它國家如何看待美國和北約。

「我認為這樣做的目的是，貶低美國的軟實力，詆譭自由原則的合理性以及對於自由精神的呼籲，同時抹黑開放自由的媒體。」她對BBC表示，這證明北京如果認定符合自身利益，就會定期試圖放大俄羅斯關於烏克蘭事件的聲音。

共同的敵人

一些專家認為，中俄近期的關係密切程度可能已經超過了毛澤東和斯大林的時代。

有觀點稱，2014年的克里米亞危機將俄羅斯進一步推向了中國的懷抱。中國向處於孤立中的俄羅斯提供了經濟和外交支持。

兩國關係從此走向繁榮。中國已經成為俄羅斯長年最大貿易伙伴，雙邊貿易額去年達到1470億美元的新高。兩國去年進行了多次軍演，簽訂了建立更緊密軍事關係的路線圖。

應中國領導人習近平邀請，俄羅斯總統普京已抵達北京出席冬奧會。兩人舉行會面，這是過去兩年來習近平第一次面對面會見外國領導人。自新冠大流行開始至今，習近平沒有出訪或會見外國首腦。

重要的是，中俄兩國和西方的關係目前都特別緊張。

「通過反擊美國和歐洲，在國際政治舞台上為自己贏取更大的角色，北京和莫斯科能贏得共同利益。」美國塔夫茨大學(Tufts University)助理教授克里斯·米勒（Chris Miller）表示。

有專家認為，在俄羅斯可能面臨西方制裁的時候，中國可能會像往常一樣對其提供經濟援助，可能的方式包括，提供另外的國際支付系統，向俄羅斯銀行和機構提供貸款，購買俄羅斯原油，甚至拒絶執行美國施行的出口管制。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西方國家已經對俄羅斯的進一步軍事行動做出了嚴厲警告。

但這些措施可能會讓中國在金融方面付出極大代價。有專家認為，北京暫時只會口頭上響應莫斯科。「對俄羅斯進行言語上的支持對北京來說代價低。」米勒說。

烏克蘭的軍事衝突可能會讓美國分神，這毫無疑問會有利於中國。但對於北京不願看到戰爭爆發的表態，有觀察者也表示相信。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）對BBC指出，中國當前正試圖穩定對美關係。如果給予莫斯科強力支持，會「導致和美國之間出現更多緊張話題，包括出現更加清晰的民主對抗專制的分歧」。

政治學者裴敏欣（Minxin Pei）近期也在一篇文章中指出，北京會對莫斯科的真正意圖保持警惕，並在這場危機中多面下注。必須考慮的一個因素是，積極支持俄羅斯可能會惹怒作為中國第二大貿易伙伴的歐盟，並進而引發歐洲的反擊。

裴敏欣認為，這甚至可能會導致出現支持台灣的局面，成為烏克蘭危機的一個附帶效應。

「台灣不是烏克蘭」

與此同時，全球華人地區也在觀察烏克蘭危機，將其作為美國對盟友態度的一次測試。

很多人在討論，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國是否會出兵干預。同理，如果有朝一日中國武力收復自認為是一個獨立國家的台灣，作為台灣最大盟友的美國會怎麼辦。

在中美關係緊張、中國大陸軍機屢屢進入台灣劃定的防空識別區的當下，美國是否會出兵保護台灣的問題具有合理的討論空間。

美國長期以來刻意在這個問題上保持模糊姿態。美國的《台灣關係法》要求幫助台灣進行自我防衛，但與此同時美國承認中方設定的「一個中國」原則。

但是，有專家認為烏克蘭和台灣的比較不值一提，因為這兩種局面源於完全不同的地緣政治。美國和台灣有著長期深入的聯繫，並將其視為亞洲意識形態、外交關係以及軍事戰略的關鍵。