烏克蘭：中俄互動頻繁，中國會在危機中扮演何種角色

  • 黃曉恩
  • BBC記者
Russian President Vladimir Putin (L) greets Chinese President Xi Jinping (R) during their bilateral meeting on November 13, 2019 in Brasilia, Brazil. The leaders of Russia, China, Brazil, India and South Africa have gathered in Brasilia for the BRICS leaders summit.

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西方國家和俄羅斯關於烏克蘭的口水戰愈演愈烈，國際舞台上的主要角色中國也在堅決地發聲。

北京近日呼籲雙方保持冷靜，摒棄冷戰思維，同時也清晰地表達了對俄羅斯擔憂事項的支持。

中國明顯要和長期的盟友以及曾經的共產主義同志俄羅斯站在一起，但其考慮問題的方式以及行動的方法可能超越歷史。

中俄聯手保衛世界

中國外長王毅在烏克蘭危機發生後表示，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

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中國常駐聯合國代表張軍1月31日表示，美國要求安理會舉行公開會，理由是俄羅斯在烏克蘭邊界的兵力部署對國際和平與安全構成威脅，中方不能認同這樣的看法。他批評美國在聯合國會議上推行「麥克風外交」，認為這種做法不利於為對話談判營造有利氣氛，也不利於推動化解緊張局勢。

中國官方在外交場合對於這場危機的表態謹慎而微妙，它並沒有對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事行動提供實質支持。

但相比之下一些中國官媒的報道就顯得更加直接。在中國反西方情緒高漲的時間點，烏克蘭危機被描述成西方國家的又一失敗案例。

這些媒體上的觀點指出，美國領導的北約拒不尊重包括俄羅斯和中國在內的別國主權，舉止霸道。

《環球時報》稱，「中俄之間日益密切的關係和紐帶，是保護世界秩序的最後一道防線。」中國新華社則稱，美國在轉移國內注意力，重塑對歐洲的影響。

布魯金斯學會（The Brookings Institution）政策主管傑西卡·布蘭特（Jessica Brandt）注意到，此類言辭在推特上以多種語言出現。這是試圖描述全球其它國家如何看待美國和北約。

「我認為這樣做的目的是，貶低美國的軟實力，詆譭自由原則的合理性以及對於自由精神的呼籲，同時抹黑開放自由的媒體。」她對BBC表示，這證明北京如果認定符合自身利益，就會定期試圖放大俄羅斯關於烏克蘭事件的聲音。

共同的敵人

一些專家認為，中俄近期的關係密切程度可能已經超過了毛澤東和斯大林的時代。

有觀點稱，2014年的克里米亞危機將俄羅斯進一步推向了中國的懷抱。中國向處於孤立中的俄羅斯提供了經濟和外交支持。

兩國關係從此走向繁榮。中國已經成為俄羅斯長年最大貿易伙伴，雙邊貿易額去年達到1470億美元的新高。兩國去年進行了多次軍演，簽訂了建立更緊密軍事關係的路線圖。

應中國領導人習近平邀請，俄羅斯總統普京已抵達北京出席冬奧會。兩人舉行會面，這是過去兩年來習近平第一次面對面會見外國領導人。自新冠大流行開始至今，習近平沒有出訪或會見外國首腦。

重要的是，中俄兩國和西方的關係目前都特別緊張。

「通過反擊美國和歐洲，在國際政治舞台上為自己贏取更大的角色，北京和莫斯科能贏得共同利益。」美國塔夫茨大學(Tufts University)助理教授克里斯·米勒（Chris Miller）表示。

有專家認為，在俄羅斯可能面臨西方制裁的時候，中國可能會像往常一樣對其提供經濟援助，可能的方式包括，提供另外的國際支付系統，向俄羅斯銀行和機構提供貸款，購買俄羅斯原油，甚至拒絶執行美國施行的出口管制。

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圖像加註文字，

西方國家已經對俄羅斯的進一步軍事行動做出了嚴厲警告。

但這些措施可能會讓中國在金融方面付出極大代價。有專家認為，北京暫時只會口頭上響應莫斯科。「對俄羅斯進行言語上的支持對北京來說代價低。」米勒說。

烏克蘭的軍事衝突可能會讓美國分神，這毫無疑問會有利於中國。但對於北京不願看到戰爭爆發的表態，有觀察者也表示相信。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）對BBC指出，中國當前正試圖穩定對美關係。如果給予莫斯科強力支持，會「導致和美國之間出現更多緊張話題，包括出現更加清晰的民主對抗專制的分歧」。

政治學者裴敏欣（Minxin Pei）近期也在一篇文章中指出，北京會對莫斯科的真正意圖保持警惕，並在這場危機中多面下注。必須考慮的一個因素是，積極支持俄羅斯可能會惹怒作為中國第二大貿易伙伴的歐盟，並進而引發歐洲的反擊。

裴敏欣認為，這甚至可能會導致出現支持台灣的局面，成為烏克蘭危機的一個附帶效應。

「台灣不是烏克蘭」

與此同時，全球華人地區也在觀察烏克蘭危機，將其作為美國對盟友態度的一次測試。

很多人在討論，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國是否會出兵干預。同理，如果有朝一日中國武力收復自認為是一個獨立國家的台灣，作為台灣最大盟友的美國會怎麼辦。

在中美關係緊張、中國大陸軍機屢屢進入台灣劃定的防空識別區的當下，美國是否會出兵保護台灣的問題具有合理的討論空間。

美國長期以來刻意在這個問題上保持模糊姿態。美國的《台灣關係法》要求幫助台灣進行自我防衛，但與此同時美國承認中方設定的「一個中國」原則。

但是，有專家認為烏克蘭和台灣的比較不值一提，因為這兩種局面源於完全不同的地緣政治。美國和台灣有著長期深入的聯繫，並將其視為亞洲意識形態、外交關係以及軍事戰略的關鍵。

「中國不是俄羅斯，台灣也不是烏克蘭。對美國來說台灣遠比烏克蘭更為緊要。」葛來儀說。