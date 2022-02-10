烏克蘭局勢：土耳其的無人機影響烏克蘭和世界各地的衝突

卡吉爾.卡薩波格魯報道

英國廣播公司國際部

58 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其生產了廣受歡迎的旗手TB2 （Bayraktar TB2）軍用武裝攻擊無人機。

烏克蘭和土耳其擴大了無人機銷售協議，使烏克蘭工廠能夠生產土耳其設計的無人機。隨著無人機戰爭的重要性日益增加，土耳其正在成為一個重要的供應國。

無人機戰在世界各地的衝突中變得越來越重要，目前俄羅斯和烏克蘭之間的對峙也沒有例外。

在這方面，一個位於俄烏兩國南部的黑海沿岸國家最近引發了很多關注：土耳其。

土耳其製造的無人機在烏克蘭可以部署的對抗俄羅斯的軍事力量中發揮著重要作用，事實上，在全球許多其它衝突熱點地區也是如此。

以下是您應該了解的有關土耳其不斷增長的無人機實力的信息。

土耳其在無人機領域有多重要？

土耳其是北約的一部分，是這個西方國家軍事聯盟中唯一的穆斯林成員。

它擁有僅次於美國的第二大規模的常備軍，並與盟國共享軍事技術。

在土耳其工作的獨立國防事務分析師阿爾達·邁夫魯托格魯說，在過去的20年裏，安卡拉政府已經建立了一支相當強大的無人機部隊。

他說：「自1990年代中期以來，他們一直在土耳其境內和跨境的安全行動中有效地使用無人機（打擊庫爾德分離主義武裝分子庫爾德工人黨）。」

他說，無人機技術在土耳其發展國防工業中一直被視為重中之重。在運營和生產能力方面，土耳其在整個地區處於前所未有的先進地位，但以色列除外。

我們對土耳其的無人機製造商了解多少？

土耳其有兩家主要的無人機製造商。 巴伊克防務公司（Baykar Defense）生產了廣受歡迎的旗手TB2 （Bayraktar TB2）和遊騎兵（Akinci）兩款無人機。

該公司的首席技術官塞拉庫克·拜拉克塔爾（Selçuk Bayraktar）是土耳其總統埃爾多安的女婿，是「太子黨」。

另一個主要生產商是土耳其航空航天工業公司（TAI），該公司生產安卡（Anka）和矛隼（Aksungur）無人機。

根據邁夫魯托格魯的說法，土耳其武裝部隊和安全機構運營著150多架這樣的大型無人機，除此以外，還有大量較小型的偵查或自殺式攻擊型無人機。

土耳其與烏克蘭的軍事和商業聯繫

自2019年以來，土耳其已經向烏克蘭出售了數十架旗手TB2武裝無人機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自2019年以來，土耳其已經向烏克蘭出售了數十架旗手TB2武裝無人機。

烏克蘭希望有朝一日也能像土耳其一樣，加入北約聯盟，它正在與該國東部的俄羅斯支持的叛亂分子作戰。

基輔還在為聚集在其邊界的俄羅斯軍隊可能發動地面入侵做凖備。

在俄烏關係緊張期間，2022年2月3日，土耳其總統埃爾多安訪問烏克蘭，簽署了一項協議，以進一步增加兩國之間的無人機貿易。

烏克蘭國防部長在接受路透社採訪時表示，該協議為土耳其製造商在烏克蘭建造無人機工廠創造了有利條件，以便烏克蘭自己生產整套無人機。

俄羅斯如何看待這一發展？

2021年10月，烏克蘭軍方分享了一段視頻，聲稱它顯示一架土耳其製造的無人機摧毀了一門屬於俄羅斯支持的分離主義分子的D-30榴彈炮。

這一說法引起了俄羅斯的批評，克里姆林宮警告土耳其，其無人機有可能「破壞該地區的穩定」。

安卡拉還提出在俄羅斯和烏克蘭之間充當調解人，但這一建議因無人機銷售而變得複雜。

土耳其與俄羅斯的關係一直處於複雜的軌道上，尤其是自敘利亞戰爭爆發以來。

安卡拉和莫斯科在敘利亞存在利益衝突，但雙方也採取了改善合作的舉措。

儘管受到北約和美國的嚴厲批評，土耳其從俄羅斯購買了S-400防空系統，這被視為埃爾多安與俄羅斯和解的一個例子。

土耳其無人機能否扭轉烏克蘭戰場局勢？

目前尚不清楚烏克蘭究竟有多少架旗手TB2無人機。

但邁夫魯托格魯說，對於烏克蘭來說，TB2具有有效對抗頓巴斯地區分離主義民兵的巨大潛力。

這架無人機配備了一個精密的光電攝像頭、一個數據鏈路系統和兩到四枚精確制導導彈。

這些功能有助於為友軍部隊指定目標，並用自己的制導炸彈擊中目標。

圖像來源，FACEBOOK / Ukraine Armed Forces 圖像加註文字， 2021年10月，烏克蘭軍方聲稱用土耳其無人機摧毀了俄羅斯支持的分離主義分子的火炮。

邁夫魯托格魯說，當部署無人機針對移動目標時，上述能力至關重要，例如打擊頓巴斯戰鬥區域的民兵。

然而，在與俄羅斯發生全面武裝衝突的情況下，他懷疑土耳其無人機的有效性有多少。

他說：「俄羅斯武裝部隊在數量和技術上都比烏克蘭擁有壓倒性的優勢」。

哪些國家有土耳其製造的無人機？

土耳其無人機銷售的客戶群正在迅速擴大。

該國的出口數據不包括貿易協議中出售的無人機的確切數量。

但據信，有超過15個國家訂購了土耳其製造的旗手和泰兩類無人機。

旗手TB2無人機在敘利亞，利比亞和最近的納戈爾諾 - 卡拉巴赫的衝突中被證明是有效的，因此需求量特別大。

納卡衝突在亞美尼亞和阿塞拜疆之間持續44天，阿塞拜疆部隊用土耳其製造的無人機瞄凖了亞美尼亞的士兵，軍用車輛，火炮和防空系統，幫助他們重新控制了一些有爭議的領土。

2021年5月，波蘭國防部長表示，他們將從土耳其購買24架武裝無人機，從而成為第一個這樣做的北約成員國。

非洲也是一個大市場。

中國製造商的「主要競爭對手」

邁夫魯托格魯指出，土耳其似乎是中國製造商的主要競爭對手，特別是在非洲市場。

他認為，土耳其的低成本無人機具有北約標凖的性能和武裝無人機的質量。

目前已知的是，摩洛哥、阿爾及利亞、盧旺達、尼日利亞和埃塞俄比亞都對土耳其製造的無人機表現出了興趣。

有關軍售協議沒有公布，但土耳其去年與埃塞俄比亞簽署了一項國防合作協議，出口數據顯示航空領域協議額急劇增加。

2021年12月，美國當局也對土耳其向埃塞俄比亞出售無人機表示擔憂。

但無論如何，土耳其可能會選擇為其軍事硬件尋求新的市場。

邁夫魯托格魯說，無人機的銷售將能夠幫助土耳其與外國建立持續的軍工關係，這反過來有利於土耳其擴大其在受援國及其周邊地區的軍事，外交和經濟影響力。

土耳其將非洲視為一個大市場，因為埃爾多安總統親眼目睹了這一需求。