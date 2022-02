資本主義的演變 :下一個階段會是什麼樣

45 分钟前

資本主義的過去

20世紀的資本主義

21世紀的資本主義

資本主義的未來

還有喬納森·波裏特(Jonathan Porritt)在《把世界當真的資本主義》(Capitalism As If The World Matters)一書中提出的「五種資本」模式:他主張將人力資本的五個支柱 —— 自然、人力、社會、製造和金融 —— 整合到現有的經濟模型中。