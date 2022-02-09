中國阿根廷聯合聲明激怒英國 阿根廷加入「一帶一路」

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國外交大臣特拉斯（Elizabeth Truss）

阿根廷和中國近日簽署加入「一帶一路」計劃備忘錄。拉美三個最大的經濟體巴西、墨西哥、阿根廷都加入了中國主導的「一帶一路」全球基建發展項目。

在阿根廷和中國發表的深化戰略伙伴關係的聯合聲明中還提及阿根廷和英國有關福克蘭群島（阿根廷稱 馬爾維納斯群島）的爭議，引發英國不滿。

阿根廷和中國在聲明說，「阿方重申堅持一個中國原則，中方重申支持阿方在馬爾維納斯群島問題上完全行使主權的要求，以及根據聯合國相關決議，盡快重啟談判以期和平解決爭端。」

英國外交大臣特拉斯（Elizabeth Truss）隨即對上述立場做出反應。

她在推特上說，「我們完全反對關於福克蘭群島主權的任何問題。福克蘭群島是英國大家庭的一部分，我們將維護其自決權利。」

特拉斯還說，「中國必須要尊重福克蘭的主權。」

福克蘭群島是英國海外領土，但阿根廷一直聲稱對那裏擁有主權。島上3千多居民大部分是英國殖民者的後代，他們絶大多數都贊同留在英國。

1982年阿根廷軍政府派兵佔領了福克蘭群島，隨後被英國遠征軍打敗。為期兩個月的戰爭令阿根廷軍隊受到重創。

中國一直使用「馬爾維納斯群島」來稱呼福克蘭群島，也反映著中國的一貫立場。

2021年6月，中國在聯合國指英國控制的福克蘭（馬爾維納斯）群島是殖民主義遺留問題，中國駐聯合國副代表耿爽在聯大非殖民化特別委員會重申支持阿根廷對馬爾維納斯群島的主權要求。

圖像加註文字， 1982年阿根廷軍政府派兵佔領了福克蘭群島，隨後被英國遠征軍打敗

阿根廷加入一帶一路

在北京參加冬奧會開幕式的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）2月6日同中國領導人習近平會面，簽署了深化兩國全面戰略伙伴關係的一系列協議，其中包括阿根廷加入中國「一帶一路」計劃的諒解備忘錄。

阿根廷總統在北京期間還曾去毛主席紀念堂獻花圈，在與習近平會面時秀中文。

視頻報道顯示，費爾南德斯用中文說「沒有共產黨就沒有新中國」，習近平應道：「說得好！」

在之前一天的上午（2月5日）上午，阿根廷總統還去位於天安門廣場的毛主席紀念堂獻了花圈。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 周日（2月6日）在北京參加冬奧會開幕式的阿根廷總統費爾南德斯同中國領導人習近平會面

目前中國在拉丁美洲共有24個建交國，中國同其中的21個國家簽署了「一帶一路」計劃備忘錄，拉美三個最大的經濟體巴西，墨西哥，阿根廷都加入了中國主導的「一帶一路」全球基建發展項目。

在北京冬奧會開幕的時候，阿根廷駐中國大使對中國媒體表示，阿根廷剛被選為拉美與加勒比共同體的輪值主席，阿根廷將在拉美與加勒比共同體中的推進與中國合作的機制中發揮作用，推動拉美地區和中國的整體合作。

中國同阿根廷的經貿關係發展迅猛。2020年中國超過了巴西成為阿根廷的第一大貿易伙伴，2021年兩國貿易額超過了120億美元。

中國在阿根廷有廣泛的投資，包括水電，核電，鐵路，太陽能和石油等基建項目。中國也是阿根廷牛肉和大豆等農產品出口的主要市場。

這次中國和阿根廷簽署的備忘錄當中包括中阿兩國推進貿易和其他合作的路線圖。阿根廷政府表示，北京同意在阿根廷基建項目中投資140億美元，第二階段的97億美元的投資已經在計劃當中。

圖像來源，Xinhua

美國「後院」

中國官方媒體新華社在1月18日的報道中援引官方說，中國已經和147個國家，32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作文件。

去年12月尼加拉瓜宣佈同台灣斷交，並恢復了同中國的外交關係。今年1月尼加拉瓜也同中國簽署了「一帶一路」合作備忘錄。

自習近平在2013年發起「一帶一路」倡議後，中國主導的這一全球基建發展項目一直引起美國和盟友警惕和防範。美國多年來一直鼓勵「一帶一路」沿線國家不要加入，防止陷入所謂的債務陷阱。