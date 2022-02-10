尼泊爾政府報告顯示中國侵蝕該國邊境地區

白麥克（Michael Bristow）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Namkha Rural Municipality 圖像加註文字， 早前有傳出中國在邊界上尼泊爾一方興建了一些建築物。

BBC取得的一份尼泊爾政府內部報告顯示，中國近年在兩國的邊境不斷侵蝕尼泊爾的領土，是首次有官方報告指控中國沿兩國共同邊界侵入尼泊爾。

中國政府人員去年九月被指越境進入尼泊爾西部的洪拉（Humla）區，尼泊爾政府之後內部決定展開調查，撰寫這份報告。

中國駐尼泊爾大使館否認有侵佔尼泊爾的國土，而尼泊爾通訊部長卡爾基 （Gyanendra Bahadur Karki）在報告外洩之後說，尼泊爾與鄰國的任何邊境爭議，都會透過外交手法來解決。

他在一個政府例行記者會上說，不論是與中國或印度的邊境爭議都會這樣做。「這種問題不應出現，尼泊爾政府會盡力防止這種情況發生。」

邊界模糊

目前尚不清楚，為什麼尼泊爾政府尚未公開報告，但該國過去數年一直嘗試透過改善與中國的關係，來平衡與印度的關係，而尼泊爾與印度的關係近年因為一場多年來都未解決的邊境糾紛，而變得緊張。

該報告的調查結果可能會給尼泊爾與中國日益增長的聯繫帶來壓力。

中國和尼泊爾的共同邊界沿著喜馬拉雅山脈延伸近1400公里。兩國在1960年代初，透過一連串協議，訂立這個邊界。

這條邊界位於一些十分偏遠的地方，邊界只是用一些石柱標示，石柱之間可以相距數公里，因此有些時候，邊界究竟在什麼地方，並不完全清楚。

圖像來源，Bishnu Bahadur Tamang 圖像加註文字， 尼泊爾調查團隊包括警察部門和政府的代表。

早前傳出中國在邊界上尼泊爾一方興建了一些建築物後，尼泊爾政府曾經派出團隊到洪拉調查，人員組成包括警察部門和政府的代表。

BBC取得團隊之後撰寫的報告，報告指出中國安全部隊在邊界進行監察活動，令拉倫鐘地區（Lalungjong）居民的宗教活動受到影響。

這個地區鄰近位於中國境內的岡仁波齊山（Mount Kailash），印度教徒和佛教徒都視這個山為聖山，因此過去一直吸引信徒參拜。報告同時指出，中國阻礙了一些農夫在當地放牧。

在同一個地區，尼泊爾政府的團隊也發現，中國政府在一個邊界石柱的周圍裝設了鐵線網，同時嘗試在尼泊爾一方興建一條運河和道路。

但團隊同時指出，最早以為中國政府在尼泊爾一方興建的建築物，其實是位於中國境內。

協調機制

尼泊爾政府的調查團隊還發現，當地人大多不願意公開談論中尼的邊境關係，因為他們大多依賴於繼續進入中國邊境市場買賣。

報告建議尼泊爾當局在邊界派駐安全部隊人員，維持秩序，同時建議兩國重新啟用一個已經多年沒有使用的協調機制。

尼泊爾前國家測量部門主管什雷斯塔（Budhhi Narayan Shrestha）指出，當局應該明確向住在邊境的居民指出邊界的位置，讓他們可以更好地保護尼泊爾領土。

雖然中國否認有入侵領土，外界仍然不清楚為什麼中方不斷嘗試加強邊境的控制，分析認為這可能與安全狀況有關。

一名前尼泊爾外交官卡爾娜（Vijay Kant Karna）認為，中國可能是因為擔心印度會利用這條邊界，破壞中國的內部安全。「（中國） 似乎擔心有外部勢力滲透，因此希望斷絶中尼邊界之間的交往。」

中國也可能擔心有中國境內的人通過邊界前往尼泊爾。這是因為中尼邊界上，中國一方就是西藏，過去不少西藏人為了逃避中國政府的壓制逃離到尼泊爾。至今，已經有約2萬名來自西藏的難民住在尼泊爾。

中國近年不斷嘗試中斷這條逃生路線，不斷傳出有報告指，中國侵佔尼泊爾的邊境，令首都加德滿都偶然發生示威。

中國駐當地大使館今年1月曾經發出聲明，回應指中尼兩國沒有邊境紛爭，希望尼泊爾人「不要被個別假消息誤導」。