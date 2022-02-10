北京冬奧：開幕式韓服「文化掠奪」爭議 中韓有何回應

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2月4日舉行的北京冬奧會開幕式上，一名身穿傳統朝鮮族服裝的女性表演者（左下角第四位）作為中國少數民族代表，在一個傳遞中國國旗的環節中出現。這一設定引起韓國政界及公眾不滿。

中國駐韓大使館就北京冬奧會開幕式上出現的傳統民族服飾爭議發表回應，稱儀式上的朝鮮族服裝與韓國輿論中所稱的韓服是「同宗同源」，指「文化掠奪」的批評「站不住腳」。

上周五（2月4日）舉行的北京冬奧會開幕式上，一名身穿傳統朝鮮族服裝的女性表演者作為中國少數民族代表，在一個傳遞中國國旗的環節中出現。這一設定引起韓國政界及公眾不滿，指這是相當於主張韓服為中國文化。

包括韓國總統參選人李在明（Lee Jae-myung）在內的一些政客就事件批評中國。

中國駐韓大使館的聲明指，中國各民族代表身穿傳統服飾出席冬奧會開幕式是「他們的心願，也是他們的權利」，同時重申有關服飾也是中國文化的一部分。

「中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化，」該聲明說。

「這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的，所謂『文化工程』、『文化掠奪』的說法完全站不住腳。」

聲明表示「希望韓方也能夠尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情」。

韓國：「不要覬覦他國文化」

韓國輿論對中國將一些韓國文化元素納入中國傳統的做法相當敏感，此前中國互聯網有說法稱泡菜等韓式料理常見的元素來源於中國，就曾掀起過韓國輿論不滿。

將韓國文化中的「韓服（hanbok）」納入中國文化，也是類似的爭議之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 91片寫著各代表團名的小雪花組成的大雪花聖火。

將在3月韓國總統選舉中參選的民主黨人李在明在北京冬奧開幕式後不久就在臉書（Facebook）發帖稱：「不要覬覦（我們的）文化。反對文化挪用。」

執政的民主黨議員李素永（Lee So-young）也寫道：「對於韓服在北京冬奧會開幕式上作為中國少數民族服裝出現，我們深深遺憾。」

反對黨國民力量的李陽秀（Lee Yang-soo）則稱，中國是在破壞韓國的文化身份認同和「扭曲歷史」。

美聯社引述李陽秀批評正率團訪華的韓國文化體育觀光部長官黃熙（Hwang Hee），指他沒有就韓服問題向主辦方提出抗議。

在東京奧運會期間，韓國曾就主辦方官網在地圖上將日韓之間有爭議的獨島（日本稱竹島）標記為日本領土的問題進行過抗議。

韓聯社引述黃熙表示，韓服和獨島標記問題有「本質區別」——日方主張獨島是日本領土，而中方並未主張韓服是「中國服飾」，因此政府「有必要慎重應對」。

美聯社引述黃熙指，韓服「不僅屬於我們，也屬於作為中國公民生活在中國的韓裔同胞……他們也有權利讓他們的文化和服飾受到他們政府的尊重。」

韓國總統府青瓦台則在周一（2月7日）表示，韓服為韓國傳統服飾「是毋庸置疑的事實」，稱政府相關部門正密切關注有關的爭議。

韓國國會議長此前也表示，已向中國全國人大常委會委員長栗戰書傳達對韓服爭議的關切。