北京冬奧：俄羅斯「冰上精靈」、花滑明星瓦莉娃的藥檢風波

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瓦莉娃繼續為個人賽做凖備

國際藥檢組織（International Testing Agency）證實，俄羅斯15歲的滑冰選手卡米拉·瓦莉娃（Kamila Valieva，又譯瓦利耶娃）未能通過去年12月的一項藥檢。

15歲的瓦莉娃此前在花式滑冰團體賽中成為第一個在奧運會上完成四周跳的女子選手，也讓俄羅斯拿下花式滑冰團體賽金牌，不過該項目的頒獎儀式後來因為「法律問題」而推遲未能舉行。

國際藥檢組織表示，瓦莉娃未能通過去年12月的一項藥檢，但俄羅斯反興奮劑組織（Russian Anti-Doping Agency）解除她的禁賽處分，她也因此得以繼續北京冬奧的比賽。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）對俄羅斯反興奮劑組織的決定已經提出上訴。

國際滑冰聯盟（International Skating Union）也提出上訴，並要求國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）恢復瓦莉娃的暫時禁賽處分。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 四周跳的技術含量非常高，除了滑行速度要快之外，還要有完美平衡的落地

藥檢陽性

國際藥檢組織表示，聖誕節當天向瓦莉娃收集樣本，當時她正在聖彼得堡參加俄羅斯花式滑冰錦標賽。

該樣本被送交到位於瑞典斯德哥爾摩，由世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency）認可的實驗室檢測。

瓦莉娃的樣本被檢驗含有曲美他嗪（trimetazidine），該物質是一種治療心絞痛的藥物，但被世界反興奮劑組織列為禁藥，因為它是一種心臟新陳代謝調節劑，被證明能提高身體效能。

呈陽性的藥檢結果一直到2月8日才公布，也就是在瓦莉娃贏得花式滑冰團體賽金牌的第二天，而當時該項目的頒獎儀式尚未舉行。

後來頒獎儀式以「法律問題」的名義而推遲，而由於瓦莉娃的年齡，並沒有表明是關於她的「法律問題」，後來媒體廣泛報道瓦莉娃的藥檢問題，國際藥檢組織才出面證實。

冬奧花式滑冰團體賽的銀牌是美國，日本獲得銅牌，而加拿大排名第四，但該項目最終的獎牌結果還有待國際體育仲裁法庭的裁決。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瓦莉娃還是花式滑冰個人賽奪牌熱門人選

俄羅斯禁賽

在國際體育仲裁法庭決定之前，瓦莉娃仍在北京冬奧為比賽做凖備，她被外界看好有希望在女子花式滑冰個人賽中奪牌。

國際奧委會表示，希望問題能盡快獲得解決，讓獲得獎牌選手和隊伍能在北京冬奧會上享受他們應得的榮耀時刻。

俄羅斯選手以「俄羅斯奧委會」名義參加北京冬奧會，而不是以俄羅斯國家隊名義，因為俄羅斯違反藥檢規定而在2019年遭到世界反興奮劑組織禁賽兩年處分。

從2020年12月17日至2022年12月17日的兩年期間，俄羅斯選手不能以國家代表隊的名義參加奧林匹克運動會、殘奧會和世界錦標賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 15歲的瓦莉娃衝刺冬奧遭遇藥檢風波，許多人擔心她的精神狀態和健康福祉

「精神狀態和健康福祉」

兩次冬奧花式滑冰冠軍，德國滑冰選手卡特琳娜·維特（Katarina Witt）表示，「瓦莉娃還是個年輕女孩，她的表現是個神童，高難度的動作和冰上的優雅風靡了全世界，她只有15歲還未成年，不應該被歸罪。」

女子花式滑冰個人賽2月15日就將登場，瓦莉娃奪金希望很高，這也意味著國際體育仲裁法庭必須盡快做出決定，以免影響接下來的比賽。

BBC體育記者勞拉·斯科特從北京報道分析說，瓦莉娃只有15歲，很多人會擔心她的精神狀態和健康福祉，並懷疑她涉及禁藥背後是否與任何其他人有關。

記者說，觀眾或許會有似曾相識之感，又是一屆奧運會，又出現一起有關俄羅斯的禁藥風波，