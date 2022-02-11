烏克蘭危機：德國在進口俄羅斯天然氣問題上面對兩難

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)訪問華盛頓和美國總統拜登在記者會對北溪2號天然氣管道表達了共同立場，但評論說德國的表態不夠明確

隨著俄羅斯同美國及西方盟國在烏克蘭危機中的對立越來越嚴重，對德國具有巨大經濟潛力的北溪2號也令德國倍感政治壓力。

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)周一（2月7日）訪問華盛頓時，美國總統拜登在記者會上明確了美國在北溪2號天然氣管道問題上的立場。拜登說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將「關閉」北溪2號。

德國總理當時表示支持美國，但並沒有明確說要關閉北溪2號天然氣管道，只是說「你們可以相信我們不會採取不一致的行動」。

包括路透社、CNN等在內的多家媒體報道，因為對德國政府在北溪2號問題上表態不夠明確，烏克蘭總統澤連斯基取消了同德國外長計劃在周二（2月8日）舉行的會談。

烏克蘭一直反對北溪2號工程，因為該工程會讓烏克蘭失去巨額天然氣過境收入。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 最近在俄羅斯被指集結兵力凖備入侵烏克蘭後，俄羅斯向德國出口天然氣的項目再次成為政治關注焦點

2005年北溪2號工程啟動時，當時的波蘭國防部長的西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）把俄羅斯和德國的管道工程與二戰前蘇聯同納粹德國簽訂的蘇德互不侵犯條約相提並論。這個1939年簽訂的條約，又被稱為莫洛托夫-裏賓特洛甫協定，導致後來波蘭被瓜分。

但俄羅斯外交部發言人說，在冷戰結束後德國就一直聽命於美國。俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在周二（2月8日）的採訪中說，從任何意義上講，美國都是在繼續「佔領」德國，美國的北約盟友都把自己的主權交給了華盛頓，他們不能在諸如北溪2號的問題上有任何發言權。

她還說，「按照許多相關的特點，這既非我的，也不是俄羅斯的看法，這是根據政治學和測量得出的結論，那就是德國在某種意義上是個被佔領國家：3萬美軍駐扎在那裏。」

政治壓力

歐盟天然氣進口大約50%來自俄羅斯，其他大部分來自挪威和阿爾及利亞。

一旦北溪2號天燃氣管道開通，俄羅斯對德國的天然氣輸送量將增加一倍。

從默克爾擔任德國總理時起，德國在北溪2號天然氣項目問題上一直希望能夠淡化其政治含義。德國在默克爾政府時期也曾說北溪2號項目讓歐洲國家更少受天然氣中斷的干擾，增加了歐洲的安全。

目前雖然管道工程已經完成，但還沒有獲得德國能源監管當局的批准。

美國、烏克蘭和一些西方國家一直反對北溪2號項目，擔心這會讓歐洲過度依賴俄羅斯。波羅的海國家也表示反對北溪2號天然氣項目，這些在冷戰後從蘇聯獨立出來的國家擔心俄羅斯在歐洲擴大影響力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 從默克爾擔任德國總理時起，德國在北溪2號天然氣項目問題上一直希望淡化其政治含義以化解壓力

最近在俄羅斯被指集結兵力凖備入侵烏克蘭後，俄羅斯向德國出口天然氣的項目再次成為關注焦點。面對國內外壓力，柏林表示希望繼續保持過境烏克蘭的進口天然氣部分，以此作為對烏克蘭的支持。

德國外長安娜萊娜·貝爾伯克（Annalena Baerbock）周一（2月7日）訪問烏克蘭時在記者會上說，如果烏克蘭衝突升級，德國凖備和盟友一起制裁俄羅斯，德國願意為此付出「更高的經濟代價」。

經濟代價

也有分析指，直接通過天然氣管道從俄羅斯進口天然氣對於德國和其他西歐國家來說經濟合理性更多，因為他們不必支付天然氣通過諸如烏克蘭這樣的中間國家的過路費。

德國總理朔爾茨2020年還在擔任財政部長的時候曾對德國媒體說，美國制裁北溪2號是對德國和歐洲內部事務的干涉。當時的德國外長也表示，歐洲的能源政策應該由歐洲決定，不是由美國來決定。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄外交部發言人扎哈羅娃說德國在北溪2號問題上沒有堅持自己的國家利益

奧地利、保加利亞等10個中歐和東歐國家都嚴重依賴來自俄羅斯的天然氣進口，俄羅斯天然氣進口佔這些國家天然氣的75%。

據報道，歐盟官員擔心制裁北溪2號會招致莫斯科的報復，為此歐盟官員在美國的支持下正在尋求其他天然氣供應渠道。

周一（2月7日）歐盟外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)和歐盟能源委員卡德瑞·西姆森（Kadri Simson）同美國國務卿布林肯在華盛頓討論了能源安全問題，歐盟和美國都表示要加強合作。

目前美國是歐洲液化天然氣最大的出口國。關於擴大歐盟國家從挪威、卡塔爾、阿塞拜疆和阿爾及利亞進口液化天然氣的談判也在進行當中。

俄羅斯認為美國一直阻止德國通過北溪2號天然氣管道從俄羅斯進口天然氣，體現出對德國利益的漠視。

俄外交部發言人扎哈羅娃說對俄羅斯媒體說，德國在北溪2號問題上沒有堅持自己的國家利益。