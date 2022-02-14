深度造假：「我如何上當受騙墜入愛河？」

卡吉爾·卡薩波格魯（Cagil Kasapoglu）

BBC國際部記者

20 分钟前

圖像來源，YZABEL DZISKY 圖像加註文字， 伊扎貝爾·齊斯基在伊斯坦布爾

愛情可能是具有欺騙性的。現實世界中，即使每天面對面的浪漫關係都可能有看不見的痛苦和秘密，又何談網絡世界？

如果你的情感關係完全是依賴網絡技術所建立起來的虛幻世界，那你個人最隱私的情感就更容易受傷和大失所望。

而這恰恰是發生在伊扎貝爾·齊斯基（Yzabel Dzisky）身上的事。

伊扎貝爾是法國一名電影製片人。她受到網上約會的吸引，最終成為深偽技術（或深度偽造或造假，deepfake）的受害者。

她對BBC講述了她是如何陷入網絡騙子的愛情陷阱的、這一騙局對她的沉重打擊，以及她如何試圖找到真相，並希望能治癒自己破碎的心。

2017年，伊扎貝爾46歲的，單身，正考慮製作一部關於約會軟件的紀錄片。

她計劃隨機採訪一些人，並尋找願意參與紀錄片拍攝的人。但這部紀錄片的主意似乎也正為她本人提供一個尋找愛的最佳良機。

「我一些單身朋友給我講了網上約會的事情以及那些滑稽故事。一開始，我只是想先進去看看，採訪一些人。但我想如果別人能找到愛，或許我也可以試試，」 她說。

她在網上找到了一位英俊的男士。他的名字叫「托尼」（科爾比）- 至少這是他最初使用的名字 - 他是洛杉磯的一名外科醫生，但計劃不久就搬到法國。

伊扎貝爾主動出擊，為托比點讚和右滑（如果你在某人的照片上向右滑動，而他們也向右滑了你的照片，表示你們相互喜歡，可以開始對話了）。

他們相互吸引，「配對」成功。聊了一個多星期，伊扎貝爾驚奇地發現兩人有許多相似的偶合。

伊扎貝爾說，他們相互講述了自己的生活經歷。有趣的是，兩人的寵物狗以及女兒的名字都十分相似。伊扎貝爾說，女人喜歡巧合，她本人覺得這樣很浪漫，於是自己就陷入這一愛情故事裏了。

接下來，伊扎貝爾想跟對方通視頻電話。

圖像加註文字， 伊扎貝爾在大屏幕上才意識到對方使用的是深偽技術。

在跟朋友出去的一個晚上，伊扎貝爾用手機給托尼打了視頻電話，在10分鐘的視頻電話中，伊扎貝爾給朋友看了托尼的臉。

因為手機屏幕較小，頭像幾乎都不動。

「當你用視頻通話時，大多數時間你都在看自己，試圖確保自己看上去漂亮而不是看對方。所以我沒有太注意更多細節，」 伊扎貝爾回憶說。

他們一直保持短信和短視頻通話聯繫，直到托尼突然無緣無故的不再有任何迴音。

當他最終回復時，他說他不是「托尼」，他的真名叫「穆拉特」。

這讓伊扎貝爾震驚，因為這又是一個巧合，伊扎貝爾的前夫也叫穆拉特。他還說他是土耳其人，住在伊斯坦布爾。

「我甚至沒有生氣，只有吃驚。」伊扎貝爾說，當她問他為什麼改名時，他解釋說因為他自己的中東（阿拉伯）背景，覺得我可能會有所保留。我告訴他沒有任何問題，因為我的前夫就是有阿拉伯-法國-土耳其人背景。我還說這真是巧合，不必介意。

「我決定在谷歌上搜搜他，我找到了許多關於他的內容。我可以看到照片、以及土耳其語的視頻。到處都可以看到他，他甚至還出現在電視上。我對他深信不疑 - 他是真的，一個有名的外科醫生」，伊扎貝爾說。

那之後一切都似乎很順利。他們偶爾通一下短視頻，再加上甜言蜜語的情書來往似乎已經足夠。同時，伊扎貝爾得到承諾穆拉特不久就會來看她。

但首先，穆拉特說，他必須要先到上海走一趟。正是這一旅行首次敲響了警鐘。

伊扎貝爾說，穆拉特在上海時給她打電話稱自己要買醫療設備。他說自己的信用卡在上海沒法用，需要我的幫助。他讓我給他寄3千歐元過去。穆拉特說，然後他就可以飛到巴黎與伊扎貝爾親自見面了。

伊扎貝爾對穆拉特作為一名知名外科醫生還需要跟她借錢一事感到驚訝，她跟一位朋友提起了這件事。

他們對此感到懷疑，但伊扎貝爾還是決定通過國際匯款給穆拉特匯去200歐元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 甜蜜陷阱和網絡欺詐開始浮現在伊扎貝爾的頭腦中。

「我不知道自己為什麼這樣做，我想也許是土耳其的信用卡在上海有問題。他感謝了我，並給我看了他從上海到巴黎的機票。他再過3天就到巴黎了，」 伊扎貝爾說。

3天後，伊扎貝爾為能在第一次見面感到興奮。「我去機場去見他。我等了再等…他根本沒有出現…」

伊扎貝爾頓了一下，並深呼一口氣，講了她在機場的那一天。

「我再次嘗試聯繫他，但沒有迴音。然後連續數日保持沉默。我變得十分氣憤。他為什麼不迴音？但我仍然對他很好。我希望他能回信。我需要答案。」

網絡騙子和在線詐騙的可能性開始浮現在伊扎貝爾的腦海，但她卻很難接受。

伊扎貝爾重覆道，「這不可能。我在視頻中見過他 - 他是真實存在的。我朋友們也見過他。我孩子們看過他。我覺得自己腦子出了問題。不可能發生這樣的事」。

幾天后，穆拉特又與伊扎貝爾取得了聯繫。但這次，伊扎貝爾想在大屏幕上看到他，因此，她通過電腦連了線。

伊扎貝爾說，視頻效果非常差。她剛開始想可能是他的線路不好，還有視覺滯後現象。她說，在穆拉特跟她講話時，她還聽到了「咔咔的點擊聲」。

伊扎貝爾靠近屏幕，試圖看清楚些，她能看到鏡頭有點凍結。

伊扎貝爾想聽聽專家的看法，一位視頻編輯幫助了她。他們告訴她到YouTube上看一下「奧巴馬深偽技術」（「Obama Deepfake」）視頻就明白了。

伊扎貝爾發現她自己電話中看到的內容和這些在線深偽技術視頻有許多相似之處。

她終於接受自己被騙的事實 - 視頻與音頻明顯被篡改了。

伊扎貝爾說，「我感到羞恥、愚蠢和天真。我是有著搖滾精神的女性。我從不讓自己跌倒。但這件事卻讓我覺得被人打劫了，他們偷走了我的感情、強姦了我的靈魂、我的精神。我們相互給對方寫了一些美好的東西，我相信了他。我讓他看到我的孩子」。

憤怒促使伊扎貝爾正面挑戰那個躲在銀屏後面的造假者，但這時他又沉默無語了。

伊扎貝爾繼續給他寫信，甚至主動提出給他更多的錢跟他再接著聊天。當最終她設法說服他再跟她視頻時，她聽到了同樣的點擊聲音。是時候了…

我問他，「你是誰？我知道你不是穆拉特，但你到底是誰？」 他沉默了一會，然後問我為什麼要這麼做。之後他就掛了線。

但後來，很令人吃驚的是他又開始回信了，並說他的名字叫大衛，他是尼日利亞的一名（電腦）黑客。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠期間英國愛情騙子和網絡詐騙增多。

伊扎貝爾質問他為什麼要這樣做：「你讓我愛上你，你還跟我要錢」。 他則告訴伊扎貝爾他們用詐騙手段騙取了很多錢。他們有一個非常龐大的世界網絡。

我們甚至還通了視頻電話。我看見他跟一個朋友在一起。他告訴我通過這些假帳戶他已經致富了。他想成為一名足球隊員，並希望到加拿大去學習。

大衛補充說，穆拉特的身份完全是隨機編造出來的，完全沒有料到由於巧合，它會對伊扎貝爾有如此大的誘惑力。

伊扎貝爾感到非常難過，但她無法割捨自己對那個「假」穆拉特的「真」愛。為了給這件事畫上一個句號，伊扎貝爾決定尋找身份被盜的那個真穆拉特。她在他社交媒體上找到了一個電話號碼，並給他打了電話。

一開始，這名土耳其外科醫生對伊扎貝爾的留言不予理睬，他知道人們用他的名字冒名頂替開了許多假賬戶。但他不想處理這些詐騙行為。

但伊扎貝爾不想放棄，她給他發了一個視頻短信，她在視頻中說，自己是真的，並告訴穆拉特他的賬戶被黑客盜用了。

伊扎貝爾還解釋說，自己不想給穆拉特造成任何傷害，並表示兩人有許多共同之處。她還表示，自己想跟他見面，給他看看她手中所有的證據。

伊扎貝爾告訴穆拉特她計劃拜訪伊斯坦布爾，他同意跟她會面。伊扎貝爾立即訂了去土耳其的機票。

圖像來源，YZABEL DZISKY 圖像加註文字， 伊扎貝爾在伊斯坦布爾

伊扎貝爾回憶說，博斯普魯斯海峽美麗而壯觀。但她自己卻感到非常孤獨。

與此同時，那名外科醫生似乎在猶豫是否想跟她這個陌生人見面。

「我於是去了他所在的醫院。這對我來說非常不容易，因為幾個月以來，我一直以為是在跟他交流。當門打開，他的秘書說他正在等著我。就在那裏… 我第一次見到了他，他是真實的…」

伊扎貝爾沉浸在她第一次與外科醫生見面的回憶中。我能看到淚水從她的面頰留下來，她的聲音在顫抖。

「他並不知道我對他的感情，但他很熱情。我試圖盡量克制自己的感情。我盡量不流露我的情感，但我的心… 我一直告訴自己這不是真的，那不是他」。

「然後我給他看了那些文件，我和黑客交談的截圖，以便他能交給警察。他的臉色開始轉變。他說他不想讓病人久等。因此，我們同意晚些時候吃飯時再見面」。

伊扎貝爾說，他們一起度過了一個美好的夜晚，聊了所發生的一切。她還決定把自己的故事拍成一個故事片。她還聯繫了土耳其的一些製片人和演員。她還繼續幾次拜訪了伊斯坦布爾和這名外科醫生。

伊扎貝爾表示，他們保持了一段時間的聯繫，但最終結束了來往。那很美好，但他對虛假賬戶和詐騙故事一事不勝其擾。他受夠了。

BBC聯繫了這位土耳其外科醫生和他的律師。他們拒絶對這一特定案例發表置評，但表示他們試圖警告人們有人冒名用該外科醫生的名義設立虛假賬戶。

他們說，這已經不是第一次有類似經歷的人試圖聯繫該外科醫生了。

他們還提出了刑事訴訟，但在土耳其追查這類網絡犯罪非常棘手，因為缺乏足夠的證據。因為大多數來自國外，所以很難追蹤這些假賬戶的來源。

伊扎貝爾非常傷心，她希望能有一個了結，並希望她的電影或許能幫助她做到這一點。

但伊扎貝爾希望告訴任何深偽技術或網戀詐騙的受害者：「我們必須要反擊。我們需要逮住那些愛情騙子。我認為我們因為為此感到羞愧而對這些事情說得不夠，」她說。

儘管因為網絡詐騙損失金錢令人難堪，但她鼓勵人們與家人和朋友分享自己的經歷。

伊扎貝爾表示，人們必須把握現實。她說，我們上網交友是因為我們想得到愛和希望去愛。這就像毒品，越來越上癮，迷失在這一虛擬愛情中。

她還說，「那些平台是結識新人的好地方，但你必須很快見到他們本人。不應該丟失真正的交往，因為如果是這樣的話，你會感到很孤獨」。

***穆拉特不是外科醫生的真名 - 應他要求為保護他的身份使用了化名。

什麼是戀愛陷阱，如何避免上當受騙？

「戀愛陷阱」（直譯釣鯰魚，Catfishing）是指某人在社交媒體上設立虛假身份欺詐, 尤其是指為吸引他人與其發展戀愛關係而騙取錢財的行為，因此可以理解為戀愛/愛情詐騙或陷阱）。

英國警方警告人們當心浪漫騙局，這些騙子往往竭盡全力與受害人建立起信任，並讓受害人相信他們的戀愛關係是真實的。他們利用花言巧語來操縱、說服和騙取對方給他們金錢又不引起懷疑。

根據英國金融監管機構的一項調查顯示，同上一年前相比，2020年1-11月之間涉及愛情詐騙的銀行轉賬增加了20%，詐騙總金額上升了12%，高達1850千萬英鎊（約合1.6億人民幣）。

2019年，同一項調查發現，使用約會網站人中有27%曾被人企圖詐騙。

如何避免陷入浪漫騙局：

多問問題。不要只單純依賴某人網上提供的信息

利用互聯網搜索信息，以及查看和你聊天對方的社交媒體賬戶的信息

跟朋友和家人交談。尋求他人幫助，查看對方資料是否真實。

在約會網站聊天，但在真正了解對方前避免透露你個人電話號碼和電郵地址。

永遠不要給錢。如果某人在約會網站跟你要錢，絶不要給他們。

什麼是深偽技術？

深偽技術（deepfake，也稱深度偽造或造假）是一個通用術語，指利用人工智能（AI）在視頻中給人換臉或對人臉進行數碼處理。有許多不同應用程序和過濾軟件可以為照片和視頻換臉，讓他們看起來更逼真，但並非所有APP和過濾器都使用AI。「深度」來源於AI的深度學習（Deep Learning）。