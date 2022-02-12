北京冬奧、香港疫情、美國制裁中國新招、英女王登基70年和本周更多重要故事

42 分钟前

圖像來源，Getty Images

2022年2月的第二個星期，香港新冠肺炎每日確診破千，再引「封城」討論；北京冬奧會期間的寒冷氣溫和防疫隔離措施等問題，令多名參賽選手公開表示不滿；2022年2月6日星期日，是伊麗莎白二世繼承王位 70 週年，伊麗莎白公主何時時候知道自己會成為女王；得益於谷歌龐大的計算能力，一家美國公司正在通往可控核聚變能源的道路；移英港人中有不少原本在香港過著優越的中產生活，大多有高學歷水平，來到英國後，他們遇到哪些新挑戰？如何適應、融入當地社會？又怎樣繼續為香港發聲？

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞典越野選手弗麗達·卡爾松在上周末的比賽中險些昏倒。

北京冬奧會期間的寒冷氣溫和防疫隔離措施等問題，令多名參賽選手公開表示不滿。賽事期間基本保持沒有新冠病毒傳播的狀態，令中國得到了一些人的讚揚。但是一些參賽者表示，他們在賽事期間生活和訓練的環境相當惡劣，試圖游說主辦方作出改善。

在美國出生長大的中美混血兒谷愛凌，在女子大跳台預賽中完成了自己的冬奧首秀，並為中國奪取冬奧金牌，但是緊張的中美關係可能才是她面前難度最高一個「跳台」。就在中國官媒熱烈慶祝谷愛凌獲得金牌之時，另一名從美國回到中國參賽的運動員朱易卻因場上失誤遭遇網絡憤怒聲討。

近日，北京冬奧開幕式的「韓服爭議」引發韓國國內不滿情緒。韓國外交部2月6日和8日兩次敦促中國"尊重對方固有文化"。中國駐韓大使館2月8日發表回應，稱儀式上的朝鮮族服裝與韓國輿論中所稱的韓服是「同宗同源」，指「文化掠奪」的批評「站不住腳」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Many public facilities have been shut in Hong Kong

香港最新一波新冠肺炎疫情持續，過去14天有約4000宗新增個案，是新冠肺炎在當地最大規模的爆發。香港一些醫療專家和政府都建議應該模仿中國大陸一些城市的做法，大規模實施禁足令。

奧密克戎（Omicron）變種在香港上月首次出現本地傳播後，香港政府已經宣佈收緊社交距離措施，包括禁止餐廳在晚上提供堂食服務，之後再次收緊，提高沒有配戴口罩的罰款、禁止超過兩個家庭的聚會等，又宣佈將會禁止未完成接種疫苗的人進入商場、餐廳等地方。

但當地研究指出，即使維持這種社交距離限制兩到三個月，都不能完全停止病毒擴散。香港大學醫學院的推算指出，如果疫情按現時的情況發展，將會在三月達到高峰，到時候將會每日新增約2.8萬宗個案，形容封城是最好的做法。

香港過去兩年疫情期間，也曾出現要求封城的說法，但香港不少居民的居住環境十分小，要求他們留在家中，往往有實際上的難度。

圖像來源，Ranald Mackechnie

人們常說，伊麗莎白二世女王在10歲前無憂無慮，對自己未來的皇室命運沒什麼希冀之念，顯然是個無憂無慮的孩子，平時就跟自己的馬和狗嬉戲玩耍，生活中沒有絲毫日後將遭遇的陰霾。

2022年2月6日，星期日，是伊麗莎白二世繼承王位70週年。歷史學家認為，她很早以前就知道日後會踩著祖父和父親的腳印登上王位。

圖像來源，AFP

美國商務部周一（2月7日）表示，已將33家中國實體列入「未經核實清單」（Unverified List），因為無法核實這些實體如何使用從美國進口的商品。

這意味著，美國公司向這些中國實體出口受到美國出口管理條例約束的物項時，不再享受通常的許可豁免，甚至對一些無需許可的低技術水平物項，也需要中國實體聲明最終用途、用戶和目的地國家，並同意美國方面的核查。

美國商務部聲明稱，之所以採取這一舉措，是因為無法確定這些實體將如何使用美國出口商品。中國商務部周二表示「堅決反對」，要求美國應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道上。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 黃如榮的鄰居見他把家中後院改造成農地後，受他感染，決定把兩家圍欄拆掉，讓他也把後園部分位置改成農地。

英國2020年1月底開始放寬BNO身份的香港人移居當地的規定，掀起一波港人移英潮。一年過去了，他們遇到怎樣的挑戰？如何適應、融入當地社會？又怎樣繼續為香港發聲？

香港《國安法》出台後，預計將有30萬人通過英國海外簽證計劃（BNO）被重新安置，邱和他的家人就是其中之一。英國政府表示，這項法律損害了香港的權利和自由。

邱卓智（Cheuk-chi Yau，音譯）和家人從香港抵達格拉斯哥（Glasgow）不久後，他感覺一家人能在蘇格蘭過得很好。他在接受BBC蘇格蘭電台斯蒂芬·雅爾丁（Stephen Jardine）早間節目採訪時，解釋了為何選擇蘇格蘭定居。

圖像來源，Douyin 圖像加註文字， 近來，中國江蘇徐州一名生育八孩的女子引發輿論關注

中國江蘇徐州一名生育八孩母親的近況引發輿論持續關注。在網絡流傳的視頻中，她被用鏈條鎖在屋內。當地政府陸續發出數條通告，但前後說法不一，更加引起網民的質疑和憤怒。

徐州市委市政府聯合調查組2月10日再就此案進展發佈通告說，因「涉嫌非法拘禁罪、涉嫌拐賣婦女罪」對三人「採取刑事強制措施」。但是通告並未明確說明他們是否已被拘留或逮捕。

事件曝光後，當地官員最初曾否認拐賣，但是，憤怒的網民一直施壓、要求繼續調查。

事件引發中國網絡對於中國拐賣婦女現象的討論。有律師對BBC中文指出，此次事件或許涉及強姦罪、虐待罪等，目前中國的立法存在缺陷，對拐賣中的賣方處罰非常嚴厲，但是對買方處罰較輕。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港的新冠肺炎疫情放緩，近月都只有零星輸入個案。

香港過去以「國際金融中心」的稱號自居，但隨著多國以香港政治局勢為由實施制裁，不會給予香港特殊待遇，加上在應對新冠肺炎疫情時跟隨中國大陸實行「清零」政策，如何保持香港的地位，成為新一任特首的挑戰。

香港至今未有重量級人物宣佈參選特首，但當地輿論認為現任特首林鄭月娥、前特首梁振英都有意角逐。分析形容，除非北京讓這兩人以外的「另類」人士擔任特首，否則香港未來不論是在政治、防疫、經濟發展等領域上，都會繼續緊隨北京的政策。

圖像來源，TAE Technologies 圖像加註文字， 30米長的聚變筒命名為C2W 諾曼。

得益於谷歌龐大的計算能力，一家美國公司正在通往可控核聚變能源的道路。通過應用能夠自我迭代的軟件，TAE技術公司已經將曾經需要兩個月的任務縮短到幾個小時。

谷歌已將其在「機器學習」方面的專業知識借給該公司，以加快實現可控核聚變的時間表。

核聚變有望提供豐富的低碳能源，它與太陽釋放能量的過程相同。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日確診過千、菜價爆漲與堅持清零，香港市民如何看待嚴峻疫情

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