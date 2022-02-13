烏克蘭局勢：多國呼籲公民撤離，西方國家外交斡旋未見曙光

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭赫爾松地區，執法人員參加與國民警衛隊的共同演練。

在西方國家警告俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的情況下，十多個國家敦促其公民離開該國。

美國、英國和德國等國家告訴國民離開烏克蘭。

莫斯科已在烏克蘭邊境集結了大約 100,000 名士兵，但否認有任何入侵意圖。

在電話中，美國總統喬拜登再次警告俄羅斯領導人普京任何入侵將付出代價。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，入侵警告可能會引發恐慌，他稱之為「我們敵人最好的朋友」。

白宮警告說，入侵隨時可能發生，並可能從空中轟炸開始。俄羅斯將此類指控描述為「挑釁性猜測」。

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美國駐烏克蘭首都基輔的大使館已下令非必要工作人員離開，領事服務將從周日開始暫停，僅有「一小部分領事人員」將留在西部城市利沃夫「處理緊急情況」。

據加拿大媒體報導，加拿大將其大使館工作人員遷往靠近波蘭邊境的利沃夫。英國駐烏克蘭大使梅琳達‧西蒙斯在推特上表示，她和「核心團隊」將留在基輔。

俄羅斯本身也在做出改變，稱將其駐烏克蘭外交官「優化人員配置」，理由是「基輔政權或第三國可能採取的挑釁行為」。

出於謹慎考慮，美國將大約 150 名正在訓練烏克蘭士兵的軍方人員撤出該國。荷蘭媒體稱，該國的荷蘭航空公司宣佈將立即停止飛往烏克蘭的航班。

澤連斯基先生說，他還沒有看到西方有任何確鑿的證據表明烏克蘭即將被入侵。

「我認為媒體上有太多關於一場深度全面戰爭的信息，」他說。

「我們了解所有風險，我們了解它們的存在。如果您或其他人掌握有關俄羅斯聯邦入侵烏克蘭的額外 100% 可靠信息……請與我們分享。」

包括澳大利亞、意大利、以色列、荷蘭和日本在內的許多國家已告知其公民離開烏克蘭。一些國家還疏散了外交人員及其家人。

根據白宮有關美俄領袖的電話對話的說明，拜登告訴普京，任何入侵都將導致「俄羅斯迅速付出沉重的代價」。

「雖然美國仍凖備參與外交......我們同樣為其他情況做好了凖備，」它說。

克里姆林宮稱這次通話是在美國及其盟國「歇斯底里」的情況下進行的，並表示普京再次告訴拜登，他們沒有解決俄羅斯關注的安全問題，但它說，兩位領導人將繼續交談。

根據法國大使館發佈的說明，法國總統馬克龍周六也透過電話與普京先生通話，告訴他「真誠的對話與局勢升級不相容」。

觀察：正安排離開的外國公民

BBC外交事務記者保羅·亞當斯（Paul Adams）

隨著外國大使館撤離工作人員，以及許多國家現在呼籲公民離開烏克蘭，基輔仍然不像是一個處於危機中的城市。

這裏的政府告訴人們要保持冷靜和團結，用上午的一份聲明來說，不要採取破壞穩定和製造恐慌的行動。澤連斯基總統表示，該國必須為任何可能發生的情況做好凖備。

在烏克蘭各地，外國公民正在匆忙制定計劃。 斯圖爾特·麥肯齊（Stuart McKenzie）在基輔生活了 28 年，經營著一家成功的企業，他希望讓他的妻子和兩個兒子乘飛機離開。但如果有必要，他已經凖備好將全家人裝進車裏，驅車 300 英里前往波蘭。他愛烏克蘭，不敢相信事情會發展到這個地步。

在英國大使館，我們發現守口如瓶的工作人員將行李裝入汽車並開車離開，似乎沒有人願意說話。

在北面不遠處，越過白俄羅斯邊境，俄羅斯的軍事演習正在如火如荼地進行。俄羅斯國防部上午發佈的照片​​顯示，多個火箭發射器進行發射。莫斯科仍然表示它沒有入侵的計劃。但是俄羅斯人可以在沒有踏入烏克蘭境內的情況下做很多事情。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭基輔市內周六舉行了遊行，以示團結。

周六，在基輔，數千人遊行穿過這座城市，高呼口號，宣誓效忠烏克蘭並抵抗任何俄羅斯入侵。遊行是由一個名為 Gonor 的右翼民族主義團體和反澤連斯基的極右翼活動家謝爾蓋·斯特年科（Sergiy Sternenko）組織的。

BBC 記者埃莉諾·蒙塔古（Eleanor Montague）表示，示威活動規模不大，但這是緊張局勢升級以來，第一次大規模公眾情緒展示，活動在該市最著名的廣場邁丹舉行。

在基輔當保姆的薩沙·尼澤爾斯卡（Sasha Nizelska）告訴 BBC，她將竭盡全力抵抗俄羅斯的襲擊。參加示威的各年齡段的人顯露了同樣的情緒。

隨著俄羅斯繼續在烏克蘭東部邊境部署軍隊，緊張局勢不斷加劇。俄羅斯軍隊還在白俄羅斯以北地區舉行軍事演習，同時在東南部的亞速海進行海軍演習，導致有人指責俄羅斯正在阻止烏克蘭出海。

與此同時，俄羅斯國防部表示，它在俄羅斯東部約 7,500 公里（4,660 英里）處領海內發現了一艘美國海軍潛艇。官員們說，這艘美國潛艇在千島群島附近，在接到指示時未能浮出水面。

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俄羅斯國防部表示，沙波什尼科夫元帥號驅逐艦採取了未指明的「適當」行動，美國潛艇離開了該地區。莫斯科已就這一事件傳喚了一名美國國防官員。

然而，美國官員後來反駁了他們的俄羅斯同行對事件的說法。

美國軍方發言人凱爾·雷恩斯（Kyle Raines）上尉在路透社發表的一份聲明中說：「俄羅斯聲稱我們在其領海開展行動的說法是不真實的。」