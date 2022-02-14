瑞士公投通過煙草廣告禁令 「人們明白健康比經濟利益更重要」

25 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 反對禁止煙草廣告的倡議海報：「今天禁煙草，明天要禁香腸？」

瑞士民眾公投支持禁止煙草廣告出現在任何年輕人可能看到的地方。

這場全國性公投中支持佔多數的結果，將帶來全面的禁令。

這一舉動將會令瑞士跟上其歐洲鄰國，它們大多數已經在多年前實施了嚴格的煙草廣告禁令。

雖然一直給人以健康、環保的形象，但瑞士的煙草法規在歐洲是最寬鬆的。

英、法、德等國多年前已經立法禁止在酒吧和餐廳內吸煙，但瑞士一直沒有。

在超級市場購物的人們常常會遇到面帶微笑的年輕女性來贈送最新香煙品牌的免費樣品。雖然這一類操作在幾年前開始被禁止，但是煙草廣告仍然一直存在。

周日（2月13日），歡迎這一投票結果的社會民主黨議員弗拉維婭·瓦瑟法倫（Flavia Wasserfallen）向為這項禁令站台的醫生和老師協會致敬。

「人們為這項將年輕人放在心上的政策作了非常大的努力，」她接受瑞士電視台訪問時說。

為何拖到現在？

世界衛生組織（WHO）歷史性的《煙草控制框架公約》（Framework Convention on Tobacco Control）是近20年前於日內瓦商討制訂的。

瑞士簽署了該份協議，但是仍然未予以執行，也因此成為此前歐洲唯一沒執行這項禁令的國家。直到周日的公投之前，該國相關廣告法律一直沒有作出相應調整。

圖像來源，Swiss Yes Campaign 圖像加註文字， 支持禁令的宣傳海報則表示，有更多的兒童吸煙就是因為煙草廣告。

與歐洲很多地方相比，瑞士的香煙價格較便宜，而且27%的瑞士成年人都有吸煙——高於歐洲的平均數。

試圖對香煙引入更嚴格限制的立法多次都在議會遭到否決。甚至在倡議者收集到足夠多的簽名要求就禁令進行公投之後，瑞士政府依然鼓勵人們投票否決它。

支持禁令的人表示，這是因為世界重大煙草公司在這裏很有存在感。菲利普莫里斯（Philip Morris）、英美煙草（British American Tobacco）和日本煙草產業（Japan Tobacco）等都將它們的總部設在瑞士。

據估計，煙草產業每年給瑞士經濟貢獻超過60億美元（45億英鎊、50億歐元）和1.1萬個就業職位。

經濟利益不再決定民眾取向

公投進行前幾天，正如很多人此前懷疑的那樣，煙草公司明顯有為反對禁令的倡議提供資金。

反對者聲稱，禁止合法產品賣廣告是不能接受的，而且這會為對其他被判定為對健康有害的產品設限打開先河，比如糖類或者酒精。

一些海報展示瑞士其中一些最受歡迎的食品——如蛋糕和香腸等——併發出嚴峻的警告：「接下來就是這些」。

但是投票者卻對這樣的宣傳不感冒。

瑞士每年有9000宗與煙草有關的死亡，而治療煙草相關疾病的成本對於醫療系統是一個負擔。它還推高了醫療保險的成本，而這是每個人都要支付的，無論是否吸煙。

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投票之前，民意調查顯示有超過60%的人會支持禁令。最終結果顯示這一數字是56%，但仍然達到大多數。

「人們明白，健康比經濟利益更重要，」瑞士對抗癌症聯盟（Swiss League against Cancer）的斯蒂芬妮·德波爾巴（Stefanie de Borba）向法新社表示。

周日還有另外三項決議交到了瑞士選民面前：禁止所有動物試驗，給媒體更多財政補貼，還有結束權益資本的印花稅等等。三項決議均被否決。

動物試驗的禁令被認為是對瑞士世界級的醫療研究和發展領域施加過多的限制。

媒體補貼被很多投票者看作是讓媒體大亨們斂財，而取消印花稅則被認為會讓已經很富有的人們更加富有。

這些對於選民來說都是複雜的問題決策，但是瑞士的直接民主體系就是這樣運作的。

關於選民如果覺得自己對相關問題不理解，應該如何決定，則有一條經驗法則：聽取政府的建議。

周日，政府敦促民眾投票支持媒體補貼，但是卻被否決了。政府敦促為取消印花稅投支持票也被否決了，敦促就煙草廣告禁令投反對票，也被否決了。

當局或許不得不花一點時間反思一下，他們是否與選民脫節了。