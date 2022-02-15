烏克蘭危機：俄羅斯都做了哪些作戰凖備？

大衛·布朗（David Brown）

BBC記者

32 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演期間火箭炮發射炮彈。

調兵遣將

一些分析人士說，設立戰地醫院並派駐相關人員待命，是做好攻擊凖備的其中一項指標。

圖像加註文字， 顯示白俄羅斯部隊住房和野戰醫院的衛星圖像。

目前尚不清楚發動侵略所必須的支援是否已完全就位。

俄羅斯在烏克蘭邊境長期部署的部隊有約3.5萬人，來自俄羅斯全國各地的援兵已陸續抵達。

圖像來源，TASS via Getty Images

部分援兵來自將近4000英里（6440公里）以外的俄羅斯遠東地區。

多數重型軍車也正沿鐵路運往當地，期間通過距離烏克蘭邊境約80英里（130公里）的庫爾斯克（Kursk）。也有軍車從陸路開赴，途經布良斯克州（Bryansk）城鎮卡拉齊夫（Karachev）。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 來自社交媒體的視頻顯示，俄羅斯正循公路與鐵路，向烏克蘭邊境運送戰車。

多數觀察者估算，俄羅斯目前部署在烏克蘭邊境周邊的總兵力達到10萬或以上。

烏克蘭也提出了相近數字，估算俄方有11.2萬地面部隊與約1.8萬名海、空軍人員就位。

據信，除了俄羅斯正規部隊外，另有約1.5萬名親俄分離主義分子在烏克蘭的盧甘斯克（Luhansk）與頓涅茨克（Donetsk）待命。烏克蘭當局相信數字不止於此。

2021年12月，美國一份情報分析指出，俄方屯兵數目可在短時間內猛增至17.5萬人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 俄羅斯凖備入侵烏克蘭了嗎？

俯瞰形勢

一個地方是否有軍隊屯駐，有時候可以從衛星圖像中，透過帳篷的顏色來偵測到。有人在內的帳篷受熱，帳篷頂的積雪被融化，從空中看便會呈深色。那些牽涉主要作戰坦克的軍演，不少都清晰可見。

圖像加註文字， 衛星圖像顯示位於沃羅涅日的波戈諾沃射擊訓練場上的坦克（1月26日）。

軍車則可從其形狀、路上的輪胎印記或泥巴痕跡來分辨是否正在行進。

近日衛星偵測到克里米亞地區的活動急劇轉趨活躍，其中一項評估認為，在1月底到2月初，額外1萬兵力已經抵達當地，據信包括步兵團與空降部隊，當中已有作戰單位被下令進入最高備戰狀態。

圖像加註文字， 衛星圖像顯示克里米亞安加爾斯基訓練場的部隊掩體和車輛：輪胎痕跡表明有活動；較暗的帳篷表明有部隊扎住（有人在內的帳篷受熱，帳篷頂的積雪被融化，從空中看便會呈深色）。

白俄部署

俄羅斯與白俄羅斯的聯合軍演預定持續到2月20日。白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）向來是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的支持者。

圖像加註文字， 衛星圖像顯示位於白俄羅斯布羅夫卡的直升機、部隊帳篷和車輛等。

烏克蘭首都基輔（Kyiv）距離白俄羅斯邊境不足100英里（150公里），西方觀察人士認為，這場代號「聯盟決心」的軍演提供一個彩排針對烏克蘭軍事行動的機會。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，俄羅斯3萬作戰部隊此前已抵達白俄羅斯，是自冷戰結束以來，莫斯科對白俄羅斯最大規模的軍事部署。

衛星圖像似乎顯示，在距離烏克蘭邊境不足45英里（72公里）的白俄城鎮葉利斯基（Yelsk），曾有俄國依斯坎德爾（Iskander）短程彈道導彈發射。

圖像加註文字， 衛星圖像顯示白俄羅斯葉利斯基附近集結的裝備，包括伊斯坎德爾導彈發射器、多管火箭發射器和志願車輛等。

俄羅斯派遣到白俄的計有防空系統、各式彈藥和醫療後勤支援。斯托爾滕貝格說，俄羅斯特種部隊（Spetsnaz）也已到位。

圖像來源，Russian Defense Ministry/Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯的S-400防空導彈系統已抵達白俄羅斯。

衛星還拍到白俄盧尼涅茨（Luninets）機場上出現了先進蘇-25攻擊機的蹤影。

圖像加註文字， 衛星還拍到白俄盧尼涅茨（Luninets）機場上出現了先進的蘇-25地面攻擊機的蹤影。

海上部署

俄羅斯正舉行環球海軍演練，範圍從大西洋到太平洋，在整個2月內進行。這牽涉到：

140艘船艦與後勤艦艇

60架飛機

1萬人員

圖像來源，Russian Defence Ministry\TASS via Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯海軍埃森海軍上將號護衛艦從克里米亞半島塞瓦斯托波爾出港前赴演練海域

六艘俄羅斯海軍艦艇曾於1月份通過英吉利海峽（English Channel），目前正在黑海。這些船艦有能力裝卸主要作戰坦克、人員與軍車。

上星期六（12日），俄羅斯黑海艦隊稱，超過30艘俄方艦艇已在克里米亞半島周邊展開演練。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯海軍彼得·莫古諾夫號（Pyotr Morgunov）兩棲登陸艦通過土耳其博斯普魯斯海峽前往黑海。

據俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，星期一（14日），俄羅斯軍方一位高級將領稱，俄方已凖備好向非法入侵其領海的外國船隻與潛艇開火。莫斯科也發出了航海通告，警告黑海正進行導彈與炮彈射擊演練。