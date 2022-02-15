烏克蘭危機：俄羅斯都做了哪些作戰凖備？
- 大衛·布朗（David Brown）
- BBC記者
俄羅斯在靠近烏克蘭邊境地區部署了13萬士兵，從坦克、槍彈到醫療設施，他們配備了一切裝備。這其中包括了3萬名在白俄羅斯（白羅斯）參與軍事演練的部隊。
美國官員稱，俄羅斯已配備足夠兵力，「隨時」入侵烏克蘭。俄羅斯則否認計劃策動任何襲擊。
調兵遣將
不同報道顯示，入侵烏克蘭所必須的支援部隊近日已經與作戰部隊一同進駐據點。這據信包括坦克維修車庫、除泥器材。部分地區還部署了備妥血液供應的戰地醫院。
一些分析人士說，設立戰地醫院並派駐相關人員待命，是做好攻擊凖備的其中一項指標。
目前尚不清楚發動侵略所必須的支援是否已完全就位。
俄羅斯在烏克蘭邊境長期部署的部隊有約3.5萬人，來自俄羅斯全國各地的援兵已陸續抵達。
部分援兵來自將近4000英里（6440公里）以外的俄羅斯遠東地區。
多數重型軍車也正沿鐵路運往當地，期間通過距離烏克蘭邊境約80英里（130公里）的庫爾斯克（Kursk）。也有軍車從陸路開赴，途經布良斯克州（Bryansk）城鎮卡拉齊夫（Karachev）。
多數觀察者估算，俄羅斯目前部署在烏克蘭邊境周邊的總兵力達到10萬或以上。
上星期四（2月11日），一些西方官員稱有關兵力已達13萬。英國國防大臣華萊仕（Ben Wallace；華禮仕）說，俄羅斯把「一半作戰部隊」全調派到烏克蘭邊境附近或白俄羅斯境內。
烏克蘭也提出了相近數字，估算俄方有11.2萬地面部隊與約1.8萬名海、空軍人員就位。
據信，除了俄羅斯正規部隊外，另有約1.5萬名親俄分離主義分子在烏克蘭的盧甘斯克（Luhansk）與頓涅茨克（Donetsk）待命。烏克蘭當局相信數字不止於此。
2021年12月，美國一份情報分析指出，俄方屯兵數目可在短時間內猛增至17.5萬人。
許多專家相信，俄羅斯要想全面入侵，並全面或大部分佔領烏克蘭，尚需更大兵力，多於俄羅斯目前所有。
俯瞰形勢
一個地方是否有軍隊屯駐，有時候可以從衛星圖像中，透過帳篷的顏色來偵測到。有人在內的帳篷受熱，帳篷頂的積雪被融化，從空中看便會呈深色。那些牽涉主要作戰坦克的軍演，不少都清晰可見。
軍車則可從其形狀、路上的輪胎印記或泥巴痕跡來分辨是否正在行進。
近日衛星偵測到克里米亞地區的活動急劇轉趨活躍，其中一項評估認為，在1月底到2月初，額外1萬兵力已經抵達當地，據信包括步兵團與空降部隊，當中已有作戰單位被下令進入最高備戰狀態。
白俄部署
俄羅斯與白俄羅斯的聯合軍演預定持續到2月20日。白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）向來是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的支持者。
烏克蘭首都基輔（Kyiv）距離白俄羅斯邊境不足100英里（150公里），西方觀察人士認為，這場代號「聯盟決心」的軍演提供一個彩排針對烏克蘭軍事行動的機會。
北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，俄羅斯3萬作戰部隊此前已抵達白俄羅斯，是自冷戰結束以來，莫斯科對白俄羅斯最大規模的軍事部署。
衛星圖像似乎顯示，在距離烏克蘭邊境不足45英里（72公里）的白俄城鎮葉利斯基（Yelsk），曾有俄國依斯坎德爾（Iskander）短程彈道導彈發射。
俄羅斯派遣到白俄的計有防空系統、各式彈藥和醫療後勤支援。斯托爾滕貝格說，俄羅斯特種部隊（Spetsnaz）也已到位。
衛星還拍到白俄盧尼涅茨（Luninets）機場上出現了先進蘇-25攻擊機的蹤影。
海上部署
俄羅斯正舉行環球海軍演練，範圍從大西洋到太平洋，在整個2月內進行。這牽涉到：
- 140艘船艦與後勤艦艇
- 60架飛機
- 1萬人員
六艘俄羅斯海軍艦艇曾於1月份通過英吉利海峽（English Channel），目前正在黑海。這些船艦有能力裝卸主要作戰坦克、人員與軍車。
上星期六（12日），俄羅斯黑海艦隊稱，超過30艘俄方艦艇已在克里米亞半島周邊展開演練。
據俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，星期一（14日），俄羅斯軍方一位高級將領稱，俄方已凖備好向非法入侵其領海的外國船隻與潛艇開火。莫斯科也發出了航海通告，警告黑海正進行導彈與炮彈射擊演練。
一些分析則認為，俄羅斯極難採取兩棲登陸手段，海軍部隊只是為了從可能的登陸攻擊地點引開烏克蘭地面部隊，而做出「佯攻」。
插圖設計：Sandra Rodriguez Chillida、Prina Shah