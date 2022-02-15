家庭與教育：父母偏愛孩子真的是件壞事？

凱蒂·畢世卜（Katie Bishop）

BBC WorkLife

58 分钟前

圖像來源，Getty Images

儘管承認這一點可能讓人不大舒服，但許多父母都對孩子有偏愛。這真是「糟糕」的育兒方式？

從第二個兒子出生那一刻起，喬安娜就知道她對其中一個有偏愛。這位生活在英國肯特郡的母親說，兩個孩子她都愛，但老二以一種老大沒有的方式「懂得」她。

當喬安娜的第一個孩子出生時，由於健康問題，寶寶被匆匆帶走，她24小時內都見不到。她覺得，錯過這段寶貴的親密期，讓她對第二個孩子開始偏愛。她可以在第二個兒子出生後立即與他在一起。

「總結一下我們的關係：要和大女兒說話，我們必須先約個時間，」喬安娜說，為了保護她的孩子，她沒有透露全名。」我的小兒子呢，我可以在半夜兩點半打電話給他，他會開車好幾英里來接我。我的小兒子是世界上最好的男人。他關心他人，慷慨大方，彬彬有禮，待人友好。他是那種願意幫助任何人擺脫困境的人。「

儘管與自己的感情鬥爭了多年，喬安娜說她現在可以接受了。她說：」我可以寫一本書，關於為什麼我更偏愛其中一個孩子。這很難，但我沒有任何負罪感。」

與喬安娜不同的是，大多數父母的偏愛是微妙的，不會被提及。有一個自己更喜歡的孩子可能是為人父母的最大禁忌，但研究表明，大多數父母確實都有最喜歡的孩子。

大量證據表明，成為最不受歡迎的孩子會從根本上塑造性格，並導致兄弟姐妹之間的激烈競爭，難怪父母可能會擔心不小心流露出自己的偏好。不過，研究也表明，大多數孩子都分不清父母最喜歡的孩子到底是誰。那麼，真正的問題是，父母如何管理孩子可能感受到的父母偏袒感。

偏心偏愛

美國馬薩諸塞大學醫學院精神病學和兒科副教授傑西卡·格里芬（Jessica Griffin）說：「不是所有父母都有最喜歡的孩子，但很多人都有。」「數據顯示，與雄心勃勃或事業心強等品質相比，媽媽們更偏愛和自己價值觀相似、更注重家庭的孩子。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有時，父母對年幼的孩子更偏愛，可能因為這樣做能讓養育孩子的人感到更自信。(Credit: Getty Images)

不管原因是什麼，一些研究表明，許多父母都偏愛孩子，不管他們承認與否。一項研究顯示，在英國，高達74%的母親和70%的父親對自一個孩子表現出偏愛。

不過，對大多數人來說，這個話題仍然是禁區。在另一項調查中，只有10%的父母承認自己有最喜歡的孩子，這表明對大多數父母來說，偏愛的感覺仍然是嚴格保守的家庭秘密。

當父母承認自己偏愛哪個孩子時，研究表明，出生順序對他們偏愛哪個孩子起著重要作用。

根據YouGov的一項調查，承認有最喜歡的孩子的父母顯示出對家中嬰兒的壓倒性偏愛，在有兩個孩子的父母中，有62%選擇最小的孩子。有三個或三個以上孩子的父母中，43%的人更傾向於選擇最小的孩子，三分之一的人選擇老二，只有19%的人傾向於選擇老大。

維傑蒂·辛赫（Vijayeti Sinh）博士是紐約市西奈山醫院的臨牀心理學家。她說，對最小孩子的偏愛往往與社會和情感技能有關，而這又與出生順序相關——隨著父母在養育孩子方面獲得更多實踐，他們對如何塑造後代的童年有更好的想法，以及什麼屬性是最重要的傳承。

她說：「父母傾向於偏愛最像自己的孩子，讓他們想起自己，或者代表他們眼中成功的育兒方式。隨著時間的推移和經驗的積累，有年幼孩子的父母更有可能在育兒方面更加自信和熟練。」

「壞」父母？

儘管父母們通常都有最喜歡的孩子，但許多人都會感到內疚，因為他們知道，表現出這種偏愛會對孩子的自我價值感產生持久影響。

這種擔憂並非完全沒有根據。

辛格說：「在感到受不公平對待的家庭中長大的孩子，可能會產生深深的自卑感。他們可能覺得自己在某些方面不可愛，或者缺乏被人愛所需要的特質。感覺自己是家裏的害群之馬會導致恐懼和不安全感——孩子可能會自我防護，和他人相處時可能過分友好、隨和。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 通常，孩子們並不擅長判斷誰才是真正的"首選"孩子，即使他們認為父母的偏愛是顯而易見的。(Credit: Getty Images)

但對大多數父母來說，他們的擔心是不必要的。有證據表明，除非待遇非常極端，否則大多數孩子不會因為自己是「最不受歡迎」的孩子而受到影響。

「有時父母在愛和感情的表現上是很明顯的，」 辛赫說。「但如果父母細心體貼，盡最大努力讓孩子們感受到親密或可愛，不那麼明顯的呈現偏心，那麼他們就不會覺得自己不值得愛和支持。」

事實上，大多數情況下，孩子們可能根本不知道父母更喜歡自己的兄弟姐妹。在一項研究中，那些聲稱父母有最喜歡孩子的人接受調查，驚人的是，五分之四的人聲稱他們的兄弟姐妹比他們自己更受青睞——這似乎是一個不太可能的統計數據。其他研究表明，孩子們在超過60%的情況下錯誤地判斷誰是最受喜歡的孩子。

當然，父母在掩飾喜好方面可能比你想象的要高明許多。或者，正如格里芬所說，我們只是不擅長猜測誰才是真正的寵兒。

她說：「儘管你可能認為，孩子們本能地知道父母是否有最喜歡的孩子，以及這個孩子是誰，但數據令人驚訝。孩子們可能會認為家裏的老大或『寶寶』最受歡迎，或者認為家裏的老大或『寶寶』成績優異，給父母帶來的壓力較小。然而實際上，父母可能有不同的原因導致這種偏愛——比如偏愛那些最吃力的孩子，或者和他們最相似的孩子。」

格里芬認為，父母有偏愛是完全可以接受的，甚至是意料之中的，如果父母發現自己和一個孩子更親近，也不應該感到內疚。她說，儘管那些認為自己是最不受歡迎的孩子往往自尊心較低，患抑鬱症的機率較高，但在大多數情況下，孩子不知道父母更喜歡哪一個兄弟姐妹。也許到底誰是最受歡迎的孩子並不那麼重要。

「愛不會少」

格里芬發現，最受偏愛的孩子這個難題在她的職業和個人生活中都出現過：她的三個孩子經常開玩笑說誰是「最受歡迎的」孩子。

她建議父母或孩子如果發現偏愛影響了家人關係或心理健康，應該向兒科醫生或心理健康提供者諮詢，但她認為，大多數不平衡可以通過簡單的策略來解決，以顯示關心和關注。

格里芬說，雖然父母們可能不會輕易承認自己偏心，但如果發現對一個孩子更親近，他們也肯定不會是獨一無二的，「大多數父母都有自己的最愛，這真的沒什麼。」

她說：「由於各種不同的原因，我們總有某一天會更喜歡和某一個孩子在一起。重要的是要記住，有一個自己最喜歡的孩子並不意味著你對其他孩子的愛會減少。」