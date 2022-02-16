拜登任內首份印太戰略報告發佈 「十大行動」劍指中國

34 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美中關係目前處於冰封期。

美國白宮近日公布最新印太戰略報告，是拜登任內首份針對該地區的戰略報告，針對中國意圖明顯。

這份報告列出十大印太行動計劃，包括從根本上改變中國的周邊環境。拜登政府不再冀望於直接改變中國的制度，而是從中國周邊著手，逼迫中國通過應對新的戰略環境而發生變化。

「我們的目標不是改變中國，而是塑造它所處的戰略環境」，報告明確指出。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）過去幾個月在多個場合表示，拜登政府不希望從根本上改變中國的體制，而是希望與中國共存。新的印太戰略將蘇利文的言論落實到文字，是拜登政府對華戰略的風向標。

明確指向中國

與特朗普時期的印太戰略相比，拜登的這份報告更多地針對中國。

報告明確指出，印太地區面臨越來越多的挑戰，尤其是來自中國的挑戰。美國認為，中國正在結合經濟、外交、軍事和技術力量，尋求在印太地區佔有勢力範圍，企圖成為世界上最具影響力的大國。

拜登政府因此打算在未來12到24個月內展開十大印太行動計劃，其中包括：主導印太的經濟構架、提升威懾力、加強東協（東盟）的團結、支持印度的持續崛起與區域領導地位、夯實四方安全對話機制（Quad）、擴大對日韓合作等。

美國1979年與中國建交後，對華長期實施「接觸」政策。 但該政策近年來備受質疑。反對者認為，美國自老布什時代就對中國有所誤判，誤以為中國未來的制度發展是可塑的、能夠引導的，並因此給與中國經濟發展巨大的支持。但從2018年起，中美貿易摩擦加劇，軍事、科技等多方面的矛盾加深，兩國關係跌進冰封期。拜登在很大程度上延續了特朗普的對華政策，但傾向於聯合盟友抗衡中國。

印太一詞用來涵蓋以亞洲海洋事務為中心的國家。可以理解為，將太平洋和印度洋在貿易、基礎建設和外交層面聯繫起來。這一概念意味著將亞太地區向西擴展，以涵蓋南亞國家。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登的印太戰略將台灣放在更廣泛的地區穩定問題上闡述。

台灣：更廣泛的地區穩定問題

在台灣這個高度敏感事務上，拜登將其放在更廣泛的地區穩定問題上闡述，不過並未突破對台「戰略模糊」原則。

新的報告稱：「我們還將與該區域內外的伙伴合作，維護台灣海峽的和平與穩定，包括支持台灣的自衛能力，以確保台灣的未來能夠符合台灣人民的意願和最佳利益，並在和平的環境中決定。」

報告提到，美國未來的做法仍將支持一個「中國政策」的原則，並重申台灣關係法、三個聯合公報和六項保證中的承諾。

奧巴馬政府時期負責東亞事務的最高外交官丹尼爾·拉塞爾（Daniel Russel）對路透說，新的印太戰略在台灣事務上突出了對伙伴關係和地區網絡的高度重視。

「（它）清楚地表明，政府認為，維護台灣海峽的和平與安全是一個團隊應該付出的努力，包括區域內外合作伙伴的共同努力。」

美國政界和學界近年來對美國對台「戰略模糊」原則轉向更清晰的聲音越來越多，認為有必要向中國明確表示，一旦動武，美國將協防台灣。但這一要求在拜登的印太戰略中未有定論。

中國國台辦發言人馬曉光14日對印太戰略中的涉台問題表示「堅定反對」。他說，「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，台灣的前途只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國統一是台灣前途所在、利益所系。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登的印太戰略凸顯四方安全對話機制的作用，尤其是印度的地位。

「最大贏家」印度

拜登政府在其印太戰略中承諾，將支持印度的持續崛起及其地區領導地位，並提升印度在四方安全對話機制中的作用。

新的印太戰略稱印度是「南亞和印度洋志同道合的伙伴和領導者」，四方安全對話機制的「驅動力」，以及東南亞地區「成長和發展的引擎」。

報告還引述中國與印度的邊界爭端，指出像印度這樣的盟友承擔了「中國有害行為的大部分代價」。

在具體行動上，美國將與印度在健康、太空和網絡空間上進行合作，並深化經濟和技術合作，通過區域集團促進南亞的穩定。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）形容印度是拜登印太戰略的「最大贏家」。

「沒有印度的強大作用，就不可能有印太戰略」，羅斯曼在Twitter上表示，「美國必須支持印度的持續崛起和地區領導地位。莫迪的外交政策轉變帶來了回報。」

該戰略報告在澳大利亞舉行美、日、澳、印四方部長級會議期間發佈。四國外長上11日承諾深化合作，以確保印太地區不受脅迫，並毫不掩飾地對中國日益增長的經濟和軍事進行抨擊。

過去兩年裏，四方安全對話機制的作用逐漸凸顯。四個國家在印太地區舉行年度海軍演習。中國則譴責該機制是冷戰時期的產物，是針對其他國家的小集團。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）

所羅門群島開設大使館

新的印太戰略還聚焦與太平洋島國的合作。拜登政府計劃在接下來的12到24個月裏，「有意義地擴大」在東南亞和太平洋島嶼的外交，並優先考慮與太平洋島國進行有關美國軍隊准入的談判。

美國國務卿布林肯在12日訪問斐濟時表示，美國將在所羅門群島開設大使館。這標誌著美國和太平洋島國開始更直接的交往。所羅門群島在2019年與台灣斷交，與中國建交。

路透社引述一名美國政府高級官員表示，「有非常明確的跡象表明，（中國）想在太平洋建立軍事關係」。

「目前最緊迫的情況在所羅門群島。中國的安全人員支持日益不得人心的總統，在該地區引發了很多焦慮。」

去年11月，所羅門總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）拒絶與來自馬萊塔省（Malaita）的抗議者對話之後，所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）爆發大規模抗議。馬萊塔省政府曾反對將該國的外交政策轉向北京。

索加瓦雷指責馬萊塔省政府是台灣的代理人，遭到反對派發起的不信任動議，最終沒有通過。