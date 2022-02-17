宋智雅：「假名媛」為什麼激怒了韓國年輕人

毛遠揚（Frances Mao）

BBC記者

40 分钟前

圖像來源，FREEZIA/INSTAGRAM 圖像加註文字， 宋智雅憑借戀愛綜藝迅速走紅，但很快就跌下神壇。

因穿著假名牌服裝，她的演出被取消了。這個在西方幾乎算不上罪過的行為，卻摧毀了宋智雅（Song Ji-a）在韓國的職業生涯。然而，這起醜聞不僅僅是又一個名人跌下神壇的故事，它觸及了韓國年輕人更深層次的社會焦慮。

當她出現在Netflix的熱門韓國約會真人秀《單身即地獄》（Single's Inferno）節目上時，她吸引了眾多人的目光。

20多歲的宋智雅是一名美妝網紅，她是迷人的銀幕女郎。當她走向其他參賽者時，鏡頭拉近，音樂也逐漸放緩。

她很快就成為了潮女的代表，並很受男孩的歡迎。

宋智雅收到的約會邀請最多，親密散步的邀約也最多。在節目中，甚至有一名患上相思病的候選人在太陽下幾個小時只為等她歸來。

在節目最後，五位男士中的三位在沙灘上排隊爭奪她的芳心。她成為一炮而紅的明星。

這名社交媒體網紅在節目播出前就已在韓國很受歡迎，但她在Netflix上的首次亮相讓她的粉絲飆升，在Instagram上的粉絲達到370萬，在YouTube上的粉絲接近200萬。

2022年1月的第一周，她的名聲達到巔峰，但她的形象不久後就土崩瓦解。

網絡偵探開始對她進行起底，指責她穿著假冒的名牌服裝。他們發現了她曾穿過的一件粉紅色香奈兒（Chanel）針織衫，顏色有點不對。

網友們還指出了她衣櫃中的各種其他問題。幾天之內，宋智雅不得不對這些指控做出回應。

圖像來源，NETFLIX

宋智雅承認她曾穿了仿冒品，但聲稱事先並不知情，而她之所以買這些服飾是因為它們看起來「好看」。

這個站不住腳的解釋未能平息怒火。

網友們進一步深挖了她的背景，仔細研究她之前的YouTube視頻。他們挑出了可疑的仿冒品，並質問她是否是現在所住的豪華公寓的真正主人。

在一些中國視頻片段中，她說自己正在學習普通話，在視頻中她把名為「Kimchi」的韓式泡菜用漢語的說法稱為「泡菜」。

粉絲們指責她在迎合中國市場，一些人甚至稱她為叛國者。

一些韓國電視節目開始移除她的客串角色。她的名人朋友以及其他演員和網紅們開始紛紛刪除自己在Instagram賬戶上展示的與宋智一起出去玩的照片。

在首次致歉的一周後，宋智雅再次發佈視頻，表示「對自己的行為深感後悔」，並稱自己「可悲」。

圖像來源，FREEZIA/YOUTUBE 圖像加註文字， 宋智雅發佈視頻道歉。

她清空了自己的社交賬戶，只留下道歉的帖子。她似乎已成為全國皆知的恥辱。

但對世界其他國家來說，這種反應似乎有些矯枉過正。一樁關於假名牌的醜聞是如何演變成一場全面的獵巫行動的？

含著「金湯匙」出生？

網民們指責宋智雅犯下了一系列錯誤，從「損害」辛勤工作的設計師的付出，到用一己之力破壞了品牌價值。

「但實際上，她被控最大的罪行是她是一個騙子，假裝成為與自己身份不符的人。這個問題不斷被提出，」專門報道當代韓國事務的訂閲通訊《韓國揭秘》（Korean Exposé）編輯邱世雄（音譯，Se-Woong Koo）說道。

雖然韓國以外的粉絲只是將她視為一個奢侈品網紅，但韓國人認為她代表了更多東西。許多當地粉絲都認為她屬於「金湯匙」子女。

「金湯匙」（gold spoon）源自一個英語表達，原指那些「嘴裏含著銀湯匙出生的特權階層」。在韓國，「金湯匙」指的是該國高收入家庭中最富有的1%的人。

它通常被用來指超級富豪家庭的孩子。而泥湯匙（dirt spoons）則代表了完全相反的一端。

「這正是她的魅力所在，不是因為她是一個勤奮工作的網紅，也不是因為她憑一己之力獲得成功，賺了很多錢。人們說，他們關注她是因為他們認為她是一個金湯匙，」邱世雄說。

嚴格來說，宋智雅從未聲稱自己是「金湯匙」子女。在2021年7月的一次採訪中，她否認了這一標籤，但承認自己成長在一個相對寬裕的家庭。

但作為一名網紅，她建立了一個構建在奢侈審美上的形象。大眾以為她是一名富家女，但她沒有糾正他們。

「人們覺得自己被騙了，」新加坡國立大學女性研究副教授米歇爾·柯（音譯，Michelle Ko）說。

圖像來源，FREEZIA/YOUTUBE 圖像加註文字， 宋智雅在社交媒體上展示了她的豪華公寓和她的生活。

評論人士說，這種對宋智雅的強烈抵制源於現代韓國社會潛在的階級緊張關係。

這不僅反映在韓國政治上，也反映在流行文化中。像《寄生蟲》（Parasite）和《魷魚遊戲》（Squid Game）這樣的電影和電視劇都凸顯了「金湯匙」和「泥湯匙」的鴻溝。

與許多發達國家的同齡人一樣，韓國千禧一代正首當其衝地承受著日益加劇的階級不平等。如今，一個韓國年輕人幾乎不可能依靠企業的平均工資買房。

越來越多的人不再相信努力工作就能得到回報；相反，許多人認為人生的成功取決於出生的家庭。

當超過70%的中學畢業生繼續讀大學時，教育也不再是偉大的社會平衡器。裙帶關係醜聞也玷污了人們對大學體系的信任。

「現在的情況是，一些人真的認為韓國沒有提供社會流動性，」邱世雄說。

「過上富裕生活的唯一途徑是擁有富有的父母或嫁給有錢人。因此，許多人渴望成為『金湯匙』一代，他們似乎很容易就擁有了一切。」

換句話說，人們對能輕鬆過上安逸生活的人有一種苦澀迷戀。

當一個普通的韓國年輕人決定關注像宋智雅這樣的「富家女」時，他們的癡迷不僅僅是物質主義的崇拜。

「人們通過她過著自己的生活，他們嚮往著這種幻想，」柯博士說。