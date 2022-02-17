印度關鍵的北方邦選舉：「牛患殺人」現象背後的政治和文化

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在極端的護牛政策下，印度不少農民被迫拋棄老牛，這些牛到處流浪成為一患。

印度人口最多的北方邦已經開始結果可能影響全國政局的邦議會選舉。流浪牛對人髮動致命攻擊的問題再度引發全社會的關注。

北方邦人口約2.4億，是全印人口第一大邦。如果北方邦是一個獨立的國家的話，它將是世界第5人口大國。

在以票數決定結果的印度選舉中，北方邦的邦議會選舉常被視為印度2024年大選的「半決賽」。

北方邦議會選舉舉行之際，流浪牛對人髮動致命攻擊的問題再度引發印度社會的關注。

牛患殺人

2021年11月一個寒冷的傍晚，拉姆·拉傑正在印度北部北方邦的家中喝茶，一頭流浪牛衝進來襲擊了他。

在接下來的幾分鐘裏，他的小孫子們尖叫著，驚恐地看著這只動物撞踢攻擊他。這名55歲的農民在送去醫院的路上因重傷死亡。

他的兒媳安妮塔·庫馬里說：「這是一次痛苦的死亡，我的婆婆從那以後就連飯都無法再好好吃了」。

類似的襲擊在印度人口最多的邦已經變得司空見慣。因為禁止殺牛，導致牛群數量大幅增加，成為一患。牛襲擊人、破壞莊稼和交通等問題如此嚴重，以至於它已成為該邦於2月10日開始的選舉中的一個議題。

印度教徒認為牛是神聖的。但直到不久前，許多農民還可以把他們的老牛帶到屠宰場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度教徒認為牛是神聖的動物。

種著一小塊地的農民希夫·普將說，過去在奶牛停止產奶或不再適合犁田時就可以把它賣掉。這是他這樣的農民在應付經濟困難時期的一個後備計劃。

但總理莫迪的印度人民黨（BJP）領導的政府根據其印度教右翼議程，嚴厲打擊宰牛業。上述的殺牛做法現在在包括北方邦在內的18個邦都是非法的。

在北方邦，牛屠宰業是的一項巨大生意，北方邦也是水牛肉的主要出口地。北方邦的首席部長約吉·阿迪亞那斯是一位強硬的印度人民黨領導人，他在2017年上台後關閉了幾家涉嫌非法經營的屠宰場。

印度牛販子中許多是穆斯林或達利特人（以前是賤民，處於印度教種姓等級制度的底層），他們甚至遭到經常與印度人民黨或當地右翼團體有聯繫的護牛治安隊員的襲擊和殺害。

其中許多人已經放棄了這項生意，害怕購買或運輸牛。無奈，農民們現在乾脆拋棄他們的老奶牛和低產奶牛。

農民困境

農民普將說，現在老牛沒有任何買家，很明顯，就是賣不出去。他補充說，他和其他人被迫將老牛棄留在附近的森林裏。

這些流浪牛經常在北方邦的城鎮和村莊漫遊，農民們和當地人說它們變得饑餓和好斗。就是這樣的一頭牛進入了拉姆·拉傑家的院子，當他和他的家人感到害怕並開始大喊大叫時，它襲擊了他。

普將本人最近在試圖將一群流浪牛趕出他的田地時，也遭到襲擊。

他露出纏著繃帶的手說，「其中兩頭牛試圖把我撞倒在地，我沒命地逃跑。」他在爬上鐵絲網時劃傷了手。

圖像來源，Nitin Srivastava/BBC 圖像加註文字， 普將先生遭到一群流浪牛的襲擊，差點沒命。

普將是一位虔誠的印度教徒，他相信牛是神聖的，但他也表示，他對政府說所有的牛都應該受到保護、禁止殺牛的命令感到沮喪。

不少像他這樣的農民指出，流浪牛也會毀壞莊稼，造成交通事故，甚至殺人。

普娜姆·杜貝的丈夫被一條流浪牛殺害。36歲的布彭德拉·杜貝在2020年印度首輪新冠疫情爆發後，丟了在城裏的工作，只能返回他的家鄉村子裏。一天，他在當地集市去給兒子買糖時，遭到流浪牛的攻擊喪命。

普娜姆說：「因為這裏到處亂竄的流浪牛，我的兒子現在沒了父親。誰會來照顧我們這個家庭？」

在一百公里以外居住的老太太拉姆·卡裏已經80歲了。她自從2019年被流浪牛襲擊後就一直昏迷不醒。她的家人說，老太也不知道自己唯一一個兒子去年已經死於新冠病毒。

「老有所養」

反對黨已經在北方邦提出了這個問題。這是一個以農村為主的邦，農民是一個關鍵的投票集團。

執政的印度人民黨在該邦的發言人薩米爾·辛格表示，政府正在制定新對策來解決問題。

辛格說：「它們不應該被稱為流浪牛，因為牛本身就是印度教文化的一部分。我們從來不會讓我們的長輩老無所養生死由命，我們怎麼能讓我們的牛死在大街上呢？」

北方邦的首席部長阿迪亞那斯的政府已經撥款數百萬盧比來建造流浪牛收容庇護所。所以，這些牛本應該被安置在牛收容所裏。邦政府還徵收了特殊的酒稅，以維持數千個國營的牛收容所運營。

但這種措施並沒有解決問題。BBC印地語部在阿約提亞地區訪問了一個政府經營的牛收容庇護所，裏面擠滿了爭奪空間的老牛。

這個庇護所的負責人蒂瓦裏介紹說：「這裏有200頭奶牛，這是我們的最大的能力了。但這個地區仍還有大約700到1000頭流浪牛在到處漫遊。」

「抵制選舉」

圖像來源，Nitin Srivastava/BBC 圖像加註文字， 庫馬里所在的村子裏人們組織起來，不分晝夜在田邊輪流值守，防止流浪牛啃毀莊稼。

與此同時，許多農民正在晝夜不停地守衛著他們的農田。

他們組成小組，冬天冒著寒冷天氣和蛇的威脅，輪流在田野裏巡邏值夜。

64歲的農民比姆拉·庫馬里說，她所在的村子裏人們組織起來，24小時輪流值守。值夜班的一組到了早上新一班人來替換後就可以回家休息。

而有些人，比如迪娜·納特表示，他們已經受夠了這個問題，甚至考慮要抵制選舉。