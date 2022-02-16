安德魯王子性侵案庭外和解 「回不去」的王子與「誰來買單」的疑問

20 分钟前

圖像來源，Virginia Roberts 圖像加註文字， 安德魯王子（左）、尤弗裏（中）與麥斯威爾（右）合照，攝於2001年。

英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew, the Duke of York）在美國被提起性侵犯民事訴訟一事以庭外和解作結，安德魯王子同意向原訴人弗吉妮婭·尤弗裏（Virginia Giuffre，又譯朱弗裏）支付一筆款項和解，金額保密。

尤弗裏女士指控安德魯王子在她年僅17歲時對其性侵犯。身為英國女王第三子，王位第九順位繼承人的安德魯王子一直否認指控，並稱願意在美國法庭的陪審團面前證明自己清白。

控辯雙方律師星期二（2月15日）共同致函紐約南區聯邦地方法院，告知法官兩位當事人已達成庭外和解。法庭文件顯示，安德魯王子並未承認或否認在案件中負有任何責任，但他願意向尤弗裏女士創立的支援性侵受害人慈善團體捐款。英國王室對此不予評論。

安德魯王子逃過在法庭審判中被羞辱的窘境，但在向女王「歸還」軍銜等名譽稱謂之後，安德魯王子如今能否重返王室前線與公眾活動，成為了後續關注焦點。

庭外和解細節

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 安德魯王子雖然躲過司法審判，但被女王收回的名譽頭銜恐怕再也要不回來。

尤弗裏女士訴安德魯王子一案原定於今年稍後時間開審。雙方代表律師星期二在呈交主審法官劉易斯·A·卡普蘭（Judge Lewis A Kaplan）的信函中表示，兩位當事人達成了「原則性協議」，當尤弗裏收到和解金之後，便會向法院撤訴。

法庭文件並未敘明和解金額，但外界普遍估計將達數百萬英鎊。

在附於信函中的一份書面聲明內，安德魯王子稱其「從未有意詆譭尤弗裏女士的人格」，並承認她「作為已被確立的侵犯受害人，並遭受不公平的公眾攻擊，而同時受到傷害」。安德魯王子承諾透過支持打擊性販運和救助性販運受害人的活動，來「展示」他與已故性罪犯傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）為伍對其帶來的「遺憾」。

現年61歲的安德魯王子還表揚尤弗裏與其他性侵犯受害人公開對抗加害者的「勇敢」。

安德魯王子的代表稱，除法庭文件已敘明內容外，王子對案件不作進一步評論。白金漢宮（Buckingham Palace）對這次庭外和解拒絶置評。

安德魯與尤弗裏之間到底發生了什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 弗吉妮婭·尤弗裏指控安德魯王子三度性侵，王子此前一直否認。

尤弗裏婚前本名弗吉妮婭·羅伯茨（Virginia Roberts），她公開宣稱自16歲被金融家愛潑斯坦侵犯。2019年，愛潑斯坦因性販運罪行在監獄收押候審期間死亡。

現年38歲的尤弗裏表示，她曾被「借出」予有權有勢的男性。她稱在她17歲時，曾三度被安德魯王子性侵犯，地點分別是英國社交名媛吉絲蓮·麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）在倫敦的寓所，愛潑斯坦位於紐約的公寓樓，和愛潑斯坦在美屬維爾京群島（US Virgin Islands）的私人島嶼上。

安德魯王子2019年接受BBC電視二台《新聞之夜》欄目（BBC Newsnight）專訪時聲稱，對曾經見過尤弗裏毫無印象，在倫敦貝爾格萊維亞（Belgravia）街區一所房子內與對方發生性關係更是「從未發生」。但安德魯王子承認自己從海軍退伍，擔任英國貿工特別代表之際認識了愛潑斯坦，給他帶來了「一些非常有益的結果」。

2021年12月，60歲的麥斯威爾在同一家聯邦法院被陪審團裁定招攬與販運未成年女性等罪名成立，這些被販運的女孩成為了愛潑斯坦性侵犯的對象。一位參與審判麥斯威爾的陪審員其後向媒體宣稱，他利用自己受性虐待的遭遇影響其他陪審員達成有罪裁決。麥斯威爾今年1月以此為由，申請重審。

重溫2019年安德魯王子接受BBC《新聞之夜》專訪

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC《新聞之夜》專訪英國安德魯王子：我從未與愛潑斯坦販運的女子發生性關係

分析：還沒開始便已落幕的法庭大戲

BBC內政與法律事務記者 多米尼克·卡夏尼（Dominic Casciani）

這次庭外和解看上去像是突如其來，但要想找到一位律師確信安德魯王子會堅持對簿公堂，接受陪審團審判，一點都不容易。

然而，精彩之處在於遣詞用字。和解並非認錯，但王子並未重覆自己毫無過錯的說法。

案件開始時，他任由其律師團隊指控尤弗裏提起「毫無根據的訴訟……以他為代價給自己發工資」。她被指控透過檢舉愛潑斯坦來獲取豐厚利潤，指控她有「確鑿的動機」對王子提出「輕率」的檢控。

俱往矣。就在這32句話的聲明中，他接受了弗吉妮婭·尤弗裏是性侵受害人的事實，承認對方品格不容置疑。

法庭上的大戲還沒開始便已落幕，但公共輿論將審判王子的一字一句到底帶有哪些含義。

和解成功有何意義？外界如何評論？

美國律師麗莎·布魯姆（Lisa Bloom）代表八名指控遭愛潑斯坦侵犯的受害人參與有關訴訟。她認為這次庭外和解是尤弗裏的「重大勝利」。

布魯姆接受BBC《新聞之夜》採訪時說：「她得到了好些對她的正面評價，安德魯王子還得承認這些評價。而她不用在聲明裏承認任何對安德魯王子的正面評價。那是很重要的。」

「而她也鐵定會得到好幾百萬英鎊捐款，讓她的慈善組織幫助那些性侵害受害人，那些沒有登上媒體的，沒有名聲讓案件更可見的，但亟需財政資助來應付藥費、法律開銷、心理治療費用的人。也就是說，她透過喚起大眾對性侵害的關注，並據此條件達成和解，做了一件非常正面的事情。」

布魯姆說，她與其他受害人將密切注視安德魯王子能否履行和解協議。

也有代表愛潑斯坦案受害人參與訴訟的知名律師格洛麗亞·艾瑞德（Gloria Allred）在洛杉磯接受BBC連線採訪時說，民事訴訟在開審前以庭外和解作結，在美國十分普遍，「而在這案件中，我能肯定媒體聲明中一字一句都是經過小心談判，雙方都得到一些東西，也損失了一些東西。」

退伍英國皇家海軍少將克里斯·帕裏博士（Rear Adm Dr Chris Parry）曾是安德魯王子在軍中的指揮官。他對BBC《新聞之夜》表示樂見安德魯王子就此案件「體面地」達成和解，建議他帶眼識人，不要忘記軍中諸多好友能給他有益的建議。

帕裏少將認為，英國王室上千年來不乏不良分子，作為一個規模龐大的組織，王室能挺過這場風暴。

BBC王室事務記者維切爾（Nicholas Witchell）分析說，庭外和解相信會讓王室鬆一口氣，因為這意味著女王登基白金禧慶祝活動不會遭到司法審判打擾。他認為王室內部說不定也曾向安德魯王子施壓，敦促他在庭外解決，避免案件被提上公開審判。

安德魯王子還能「回到過去」嗎？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在野黨派議員認為安德魯王子理應失去約克公爵封號。

庭外和解協議公布之後，首先便引來了「誰來買單」的討論與爭辯。牛津執業事務律師凱特·麥克納布（Kate Macnab）說：「很可能會有人要求知道錢從何來——公家的還是私家的錢袋？」反帝制組織「共和國」成員格雷厄姆·史密斯（Graham Smith）說，納稅人對此有知情權。

目前，安德魯王子仍然有權收取皇家海軍的退休金，以及來自女王私人資產管理機關「蘭開斯特公爵領地」（Duchy of Lancaster）的俸祿。

法庭文件並未公開和解金額，但《每日電訊報》（The Daily Telegraph）副主編卡米拉·托米尼（Camilla Tominey）稱代價約為1200萬英鎊（1628萬美元；1.03億元人民幣）。托米尼對BBC《新聞之夜》稱，該報相信女王有份籌措部分和解金，而已離婚但仍與安德魯王子同住的約克公爵夫人最近以大約1700萬英鎊價格出售了位於瑞士韋爾比耶（Verbier）的一套滑雪別墅，所得款項也有可能投進和解金當中。

BBC王室事務記者肖恩·考赫蘭（Sean Coughlan）指出，面對高昂的金錢與聲譽代價，安德魯王子要在公共輿論面前洗刷污名，可謂長路漫漫。原因之一，是2019年的BBC《新聞之夜》專訪中，有關他與愛潑斯坦和麥斯威爾彼此關係的陳述，留下了諸多疑問，而這些疑問可能永遠得不到解答。

此外，安德魯王子預計也不可能取回被女王收回的一切頭銜。但他仍然保有作為國務參贊（counsellor of state）的憲制地位，一旦女王因病無法視事，可臨朝攝政——除非英國議會透過立法來改變定制。

但來自約克的英國議會議員已公開要求安德魯王子放棄約克這塊封邑。工黨議員瑞秋·馬斯克爾（Rachael Maskell）稱，安德魯王子理應失去約克公爵頭銜，以示尊重性侵受害人。

以目前的社會氛圍，安德魯王子會否出席女王登基白金禧活動或其他王室活動已成疑問。退伍海軍少將帕裏博士也對BBC指出，他認為安德魯王子應該遠離公眾視線。

分析：對安德魯王子來說，王室生活一去不復返

BBC王室事務記者 約翰尼·戴蒙德（Jonny Dymond）

對於安德魯王子來說，從法官對這起審判點頭的那刻起，最起碼不安已在所難免。這次庭外和解雖然截斷了讓他出庭，尋求勝訴的機會，但已是可遇不可求的好結果。

他避過了在下月初宣誓作證的過程，他無須答辯認罪，民事訴訟不再進行，指控與證據不會在電視廣播中公諸於世。

他是無辜的，因為他沒有被判有罪，這讓對他的司法威脅束縛得以鬆綁。

但過去幾年所發生的事情還是對他造成了深刻破壞。他跟被定罪的戀童癖與兒童人口販子做朋友，這將永遠把他釘在恥辱柱上。無論對錯，一場民事審判垮台，將永遠被算在他的頭上。

這個晚上，白金漢宮對和解協議隻字不提。記者們被叮囑查看1月份的公布，也就是王子將失去王室頭銜與贊助人職務的那份。