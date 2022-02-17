新冠疫情：歐洲多國陸續解除防疫措施，新冠是否正蛻變為地方病

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 口罩上的世界地圖

幾個歐洲國家正在解除新冠病毒的限制措施，認為這種病毒將變成一種地方病。但是，「地方性流行病」（endemic）是一個什麼概念？實質意義是什麼？

戴口罩、新冠病毒護照和人群限聚令等措施，在英格蘭、法國、西班牙、丹麥以及其他一些國家都已經漸漸解除。同時，俄羅斯和美國也縮短了隔離期。

這些國家的衛生當局認為，2019新冠病毒病（Covid-19）在某個時間將會變成一種地方性流行病，意味著它不再會被認為是一個衛生緊急狀況。

但是，新冠病毒真的已經是地方性流行病了嗎？還是說各國操之過急了？我們如何判斷？如果真是如此的話，這個改變對大多數人來說有什麼實質意義？

我們來看看這場辯論當中的各方論點。

「地方病」與「大流行」：有何區別？

首先，我們要明確一點，變成地方病，並不代表新冠病毒會消失——這可能永遠不會發生。

當一種病毒變得更加可預測的時候，它就會被認為是地方性流行。就是說，當專家能夠在特定的季節、特定的地方持續估算出穩定的感染人數和致死病例的時候。

能不能被列作地方病，並不在於病毒本身的嚴重性。結核病、HIV和瘧疾都是地方性流行病。據世界衛生組織（WHO）資料，單是瘧疾就有每年2.41億病例和62.7萬人死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瘧疾是由按蚊屬的雌蚊傳播給人類。

界定一般性流行病和全球大流行病的特徵則是傳播速度。

當病例數字超出控制時，情況就會變成一般性流行病，不過問題會局限於一個特定的地區。全球大流行是當它散播到幾個大洲的時候——2020年初的新冠病毒就是這樣。

根據世界衛生組織（WHO）數據，至2月16日，全球有超過4億新冠病例，580萬人死亡。

新冠病毒會變成地方病嗎？

自從疫苗推廣鋪開，以及得益於過去兩年自然發生的一些免疫，一些政府如今在考慮，新冠病毒，特別是奧密克戎（Omicron）變種，威脅性已經下降。

但是，專家提醒說，新冠病毒可能永遠不會消失，只不過會像流感一樣繼續在我們中間傳播。

「如果你去看傳染病的歷史，我們只令一種傳染病在人類中間絶跡，那就是天花。那不會在這種病毒上實現，」美國首席衛生顧問安東尼·福奇（Anthony Fauci）最近在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的一場活動上這樣說道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒在2020年早期散播至各個大洲；高傳播率令它成為全球大流行。

世衛組織的突發衛生事件規劃執行主任邁克·萊恩（Mike Ryan）在論壇的另一場活動上也提出過類似的觀點。

「我們今年不會終結這種病毒，」他說，「我們或許永遠不會終結這種病毒。全球大流行病毒最後會變成生態系統的一部分。」

萊恩說：「我們能夠終結的是公共衛生緊急狀況。」但是他指出，「地方病不等於是變好了。」

「地方病意味著它永遠都會在。我們所需要做的是降低病發率，在我們的人群中最大限度地接種疫苗，從而讓人們不用去死。」

現在的新冠是地方病了嗎？

由於沒有長時間的數據明確顯示新冠病例和死亡數字處於穩定狀態，科學家們對於將新冠列為地方病有所保留。

「這（趨勢）還不算成熟，」巴西聖埃斯皮裏圖聯邦大學（Federal University of Espírito Santo）的流行病學家艾瑟兒·梅西爾（Ethel Maciel）說。她問道：「每年這個病毒的病例、入院人數和死亡人數要在多少，才是可以接受或者預期的？」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫苗和過去發生的感染令人類總體免疫率有所提高。

一方面，疫苗和過去的感染者已經在人群中提升了免疫率。據數據看世界（Our World in Data）網站，全世界53%的人口現在已經完全接種疫苗。

美國華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究院（IHME）推算，以奧密克戎的高傳播率，至2022年3月，全世界將有超過50%的人都感染過新冠病毒。

另一方面，高感染數令前景難以預計。「當傳染率非常高的時候，任何事情都有可能發生，包括出現新變種，」梅西爾博士說。

目前來看，新冠死亡率，即死於新冠者和感染新冠人數之比，從1-2%下降到了0.25%。

但是，巴西熱帶醫學會（Brazilian Society of Tropical Medicine）主席和奧斯瓦爾多·克魯茲基金會（Oswaldo Cruz Foundation）成員朱裏奧·克羅達（Julio Croda）說，這仍然比流感高2.5倍。

所以，雖然一些人認為新冠可能會變成地方病，但是它仍然不能與流感比較，而且肯定不能與普通感冒比較。

解除防護太早了？

在那些已經解除限制的國家，這肯定是主要的爭論問題，比如在英國。

英格蘭至二月底將會解除全部限制措施，包括強制自我隔離。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 倫敦橋上的上班族

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）為這一決定辯護稱：「隨著新冠變成地方病，我們將需要解除這些法定要求，取而代之的是用指引敦促感染病毒的人們，為他人考慮。」

但是專家卻有所保留。梅西爾博士指出，這種病毒「將會繼續流傳」，還表示：「即使措施不再是強制性的，所有人在必要時採取一些防範措施還是很重要的。」

比如，感染新冠的人應該盡可能在家工作，避免給其他人帶來風險。如果他們必須外出，就應該戴口罩，防止傳染。

「這和HIV感染者一樣。不戴安全套進行性行為就會給你帶來風險，即使這種疾病現在已經被認為是地方病，」她說。

即使匆匆解除保護措施，一旦病毒傳播再次出現爆發，一些國家也會被迫重新採取一些措施在減緩傳播。

實際上會有什麼改變？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 克羅達博士說，大範圍的檢測項目將會結束，取而代之的是更集中的監控。

解除限制將會令一些國家必須擴大新冠治療的範圍，包括使用抗病毒藥物和單株抗體，這些實驗室研製的粒子，能夠像自然抗體一樣加強免疫系統。

克羅達博士說，大範圍檢測和追蹤系統將會被一個監控系統取代，檢測將集中在醫院和門診診所。

「這樣的系統具成本效益，並且能夠幫助鑒定病例數字的模型，」他說，「如果監控發現某個特定地區有增長，就有可能提早干預，向當地發放疫苗或者提供檢測服務。」

一個仍然未明確的方面是，新冠防疫政策的改變會如何影響疫苗項目。已接種加強針的人還需不需要打第四針？或者疫苗會不會像流感疫苗那樣每年更新？

克羅達博士說：「有可能疫苗將需要隨著新變種的出現而作出調整，特別是要保護最易感人群，比如長者、免疫抑制病人，以及兒童等。」

他說，判定一些國家押注新冠成為地方病而改變策略是否正確，還為時過早。

「這取決於很多我們無法控制的因素。與此同時，一種有極強感染性的變種也可能出現，有更強的能力入侵免疫系統，從而提高入院和死亡的風險。」