香港新冠疫情、美國新印太戰略報告、中國「躺平」一族以及本周更多重要故事

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 病人正在人滿為患的醫院外的臨時露天空間接受治療。

2022年2月第三周，香港正在爆發第五波新冠疫情，一星期內多天單日確診人數達到四位數，刷下兩年多疫情以來的紀錄；美國白宮公布最新印太戰略報告，是拜登任內首份，其中針對中國的意圖明顯；當全球大流行疫情來襲時，中國很多打工族開始重新評估自己生活裏的優先項；幾個歐洲國家正在解除新冠病毒的限制措施，認為這種病毒將變成一種「地方性流行病」（endemic），意味著它不再會被認為是一個衛生緊急狀況，但是新冠病毒真的已經是地方性流行病了嗎？

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 檢疫中心大排長龍。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日確診過千、菜價爆漲與堅持清零，香港市民如何看待嚴峻疫情

香港爆發第五波新冠疫情，一星期內多天單日確診人數達到四位數，刷下兩年多疫情以來的紀錄，大多是傳播力高的奧米克戎（Omicron）個案。多間公營醫院內科病牀使用率超出100%，醫療系統面對挑戰，部分確診者需留在家中自行隔離多天才獲送院。

港府進一步收緊社交距離措施，發出2人限聚令，禁止兩個家庭以上的聚會，髮型屋和宗教場所要關閉至2月24日，進入餐廳、商場、超級市場等處所需要使用流動應用程序「安心出行」做行蹤紀錄，24日開始要出示疫苗通行證，違反禁令的罰款由5千元增加至1萬港元。

香港市民正面對自疫情以來最嚴厲的防疫措施，不同行業和處境的人面臨著各種困境。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美中關係目前處於冰封期。

美國白宮近日公布最新印太戰略報告，是拜登任內首份針對該地區的戰略報告，針對中國意圖明顯。

這份報告列出十大印太行動計劃，包括從根本上改變中國的周邊環境。拜登政府不再冀望於直接改變中國的制度，而是從中國周邊著手，逼迫中國通過應對新的戰略環境而發生變化。

「我們的目標不是改變中國，而是塑造它所處的戰略環境」，報告明確指出。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）過去幾個月在多個場合表示，拜登政府不希望從根本上改變中國的體制，而是希望與中國共存。新的印太戰略將蘇利文的言論落實到文字，是拜登政府對華戰略的風向標。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名科技公司員工在辦公桌下的折疊牀上午休。

中國勞動力市場的萎縮，意味著年輕人現在面臨著更多的壓力和更長的工時，然後遭遇職業倦怠。

當全球大流行疫情來襲時，很多打工族重新評估自己生活裏的優先項。

雖然新冠病毒全球大流行可能正在消退，但是這場「躺平」運動卻沒有停止。

在中國社交媒體上，用戶們發帖稱，他們不想回到疫情之前的狀態，而且他們現在有信心去追求慢節奏的生活。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 口罩上的世界地圖

幾個歐洲國家正在解除新冠病毒的限制措施，認為這種病毒將變成一種「地方性流行病」（endemic），意味著它不再會被認為是一個衛生緊急狀況。

但是，新冠病毒真的已經是地方性流行病了嗎？還是說各國操之過急了？我們如何判斷？如果真是如此的話，這個改變對大多數人來說有什麼實質意義？

我們來看看這場辯論當中的各方論點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在聯合聲明中，中國首次在歐洲安全問題，特別是北約擴張問題上中國表態。評論說"中方做出的決策應該是重大的戰略性選擇"

二月初中國和俄羅斯發表聯合聲明，一致表示反對北約繼續擴張，中國在歐洲安全問題上表態引起華盛頓的警覺。但評論人士也注意到，中國在烏克蘭問題上「謹慎行事」。

北京冬奧會開幕期間，普京和習近平2月4日在北京的釣魚台國賓館會晤，之後雙方並發表聯合聲明，呼籲北約放棄擴張計劃、放棄冷戰思維。

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