阿里騰訊百度等多家中國網絡平台被美國列入惡名市場

25 分钟前

圖像來源，Getty Images

首次上榜的中國巨頭

據路透社報道，該名單列出了42個網上市場和35個實體市場，它們據報銷售或助長了大量假冒商標或盜版版權。

美國貿易代表辦公室在一份聲明中稱，騰訊旗下的全球速賣通（AliExpress）和微信電子商務生態系統首次進入名單，這兩個位於中國的重要網上市場據報助長了大量商標造假行為。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在一份聲明中稱：「偽造和盜版商品的全球貿易破壞了美國重要的創新和創造力，且危害美國工人。」

美國貿易代表辦公室說，總部設在中國的網上市場百度網盤、敦煌網、拼多多和淘寶，以及中國境內的9個「以製造、分銷和銷售假冒商品聞名」的實體市場在名單中。

這9個實體市場包括廣東省深圳的羅湖市場、北京秀水街和浙江義烏國際商貿城等。報告稱，中國仍然是全球假冒產品的最大來源地。

中國回應

騰訊回應稱，已「投入大量資源」保護其平台上的知識產權。

一位發言人告訴BBC：「我們強烈反對美國貿易代表做出的決定，並致力於合作解決這一問題。」

阿里巴巴表示，將繼續與政府機構合作，解決各平台在知識產權保護方面的擔憂。

美國服裝和鞋類協會（American Apparel and Footwear Association, AAFA）和美國電影協會（Motion Picture Association）等行業機構對美國貿易代表辦公室發佈的報告表示歡迎。

圖像來源，Getty Images

在周五（2月18日）中國外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌在回應這份名單時稱，希望提問的外媒記者向主管部門了解有關問題，但他強調，中方一直高度重視知識產權保護，近年來取得的成效有目共睹。

他稱，中方一貫支持中國企業按照市場原則，在遵守當地法律法規的基礎上對外開展相關合作。他敦促美方停止將經貿問題政治化，全面客觀公正地評價中國企業在知識產權保護方面作出的努力和取得的成效。

「惡名市場」名單

美國貿易代表辦公室於2006年開始認定「惡名市場」。

制定這份清單是為保護美國企業和工人免受廉價假冒產品的影響，這些產品通常是在美國以外製造。

華盛頓和北京仍在關稅、技術和知識產權方面存在爭議。

世界上最大的兩個經濟體之間的緊張關係本周再次浮出水面。

在周三發佈的年度評估報告中，美國貿易代表辦公室表示，儘管中國是世界貿易組織成員，但它多次未能履行其貿易承諾。