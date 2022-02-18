中國戰略關注：支持俄羅斯共同反對北約擴張 但在烏克蘭問題上「謹慎行事」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在聯合聲明中，中國首次在歐洲安全問題，特別是北約擴張問題上中國表態。評論說「中方做出的決策應該是重大的戰略性選擇」

二月初中國和俄羅斯發表聯合聲明，一致表示反對北約繼續擴張，中國在歐洲安全問題上表態引起華盛頓的警覺。但評論人士也注意到，中國在烏克蘭問題上「謹慎行事」。

北京冬奧會開幕期間，普京和習近平2月4日在北京的釣魚台國賓館會晤，之後雙方並發表聯合聲明，呼籲北約放棄擴張計劃、放棄冷戰思維。

中國軍事和國際事務評論員王雲飛撰文說，《聯合聲明》表示「雙方反對北約繼續擴張」，顯然是對俄方的有力支持。此前中方還沒有公開明確地表示過反對北約東擴。

中俄兩國的聲明、特別是中國在歐洲安全問題上表態，引起華盛頓的警覺。

中國的「戰略性選擇」

莫斯科和北京都強調雙方近年來在貿易、能源、經濟和國防廣泛領域的合作關係發展到了「空前」的程度。

但這次的聯合聲明中在歐洲安全問題、特別是在北約擴張問題上中國表態，王雲飛稱「中方做出的決策應該是重大的戰略性選擇」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯軍隊在烏克蘭邊界附近集結演習被指為入侵烏克蘭做凖備

聯合聲明中，俄羅斯也重申了對中國核心利益的支持。俄羅斯承諾，「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的'台獨'」。

在習近平和普京在去年12月份視頻會談期間，普京的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）就曾透露，中國領導人十分了解俄羅斯對西部邊界的安全關注。

周五（2月11日）俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）對俄羅斯媒體提到普京和習近平在北京的會談時說，「在歐洲安全問題上，我們的中國伙伴完全理解，贊同我們的擔憂，並且支持我們的立場。」

美國媒體分析認為，習近平和普京在北京的聲明是「自冷戰以來中俄兩國最一致的表態」。

《華爾街日報》周三（2月16）的報道還說，習近平同普京在北京會談後，中共決策層一直在思考如何掌握對俄羅斯的支持程度，即如何能在不以損害中國自身利益的情況下對俄羅斯提供支持。

莫斯科「依賴北京」

俄羅斯和中國在聯合聲明中表示「各方反對北約進一步擴張，呼籲北大西洋聯盟摒棄來自冷戰時期的意識形態方法」，「尊重其他國家的主權，安全和利益，他們不同的文明和歷史文化；客觀公平地對待其他國家政府的和平發展」 。

隨著烏克蘭緊張局勢的發展，俄羅斯面對西方國家越來越多的壓力，因此在國際舞台上比以前更加依靠中國。

俄羅斯駐聯合國副代表波利揚斯基2月11日還談到俄羅斯同美國及其盟友在歐洲問題上越來越對立。他說，俄羅斯的歐洲伙伴如果真正關心世界的和平穩定，特別是歐洲的穩定，就不能再忽略俄羅斯的關切。

波利揚斯基說，俄羅斯「正依賴中國的支持，因為那是我們最近的鄰居和戰略伙伴」。他把北京和莫斯科的關係說成「全天候」的關係，並說兩國能夠在「最複雜的國際問題，以及其他問題上對話並找到共同立場」。

俄羅斯媒體報道認為，諸多證據表明俄羅斯同中國會進一步推進合作，但分析同時預測，俄中的伙伴關係不會發展成類似北約那樣的集團結盟。

《華爾街日報》把目前的中俄合作比作是一種相互理解的非正式結盟，而非軸心同盟。

國際關係學者、澳大利亞國立大學講師宋文笛認為，中俄之間更多是在經濟外交互援的防守性的互助性關係。他對BBC中文說，但在軍事層次上，（中俄）不是「同進同出」的聯盟關係，而且中國應該不會願意加大援助俄國對烏克蘭的侵略，而損害其與歐盟的關係。

圖像加註文字， 中國是烏克蘭的第一大貿易伙伴，中國企業在烏克蘭有數十億美元的投資

華盛頓「深度警覺」

周一（2月14）美國國防部發言人約翰·柯比（John Kirby）在談及普京和習近平本月初聯合聲明呼籲反對北約擴張時表示，北京在事關重要的問題上支持莫斯科「甚至會破壞歐洲的安全局勢穩定」。

柯比說中國和俄羅斯「2月4日的聲明當然進一步說明中國決定在歐洲問題上要同俄羅斯站在一起」，「他們對俄羅斯實際上的支持，可以這麼說，令人深度警覺。」

白宮國家安全顧問沙利文本月早些時候警告說，因為中國同俄羅斯有密切的經濟聯繫，北京「最終會為俄羅斯入侵烏克蘭付出一些代價」。

英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的研究院阿諾德（Aaron Arnold）周三（2月17日）在美國外交政策雜誌撰文建議，如果俄羅斯入侵（烏克蘭）就應該制裁中國，讓俄羅斯明白，西方能夠破壞來自北京的經濟生命線。

不過《華爾街日報》的報道指出，雖然中國在聯合聲明中明確支持俄羅斯反對北約擴張的立場，但在俄羅斯可能入侵烏克蘭的問題上表態仍然十分謹慎。

中國是烏克蘭的第一大貿易伙伴，中國企業在烏克蘭有數十億美元的投資，中國也從烏克蘭大量進口包括食用油，機械等產品。

烏克蘭是最早響應「一帶一路」倡議的國家之一，也是中國「一帶一路」通往歐洲的重要門戶。

美國學者拉欽科（Sergey Radchenko）最近在《經濟學人》雜誌撰文說，對中國來說，支持俄羅斯反對北約擴張不同於支持俄羅斯入侵烏克蘭，中國不會為前者付出經濟代價，但後者會招致經濟制裁。

BBC駐華記者白洛賓（Robin Brant）在分析中俄聯合聲明時說，雖然其中沒有提到烏克蘭，但當他們都表示反對北約擴大時，顯然暗示了這一點。