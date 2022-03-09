《創造安娜》：Netflix熱播電視劇和現實對比

薇琪·貝克（Vicky Baker）

BBC 新聞

1 小时前

圖像來源，Nicole Rivelli / Netflix 圖像加註文字， 假名媛安娜（由茱莉婭·加納飾演）招搖撞騙，不花一分錢就租下私人飛機，過著揮金如土的生活

「全部都是真實故事，虛構的部分除外。」

網絡流媒體「Netflix」（網飛）新推出的熱播劇《創造安娜》（Inventing Anna），每一集影片開頭都會打上這段話。

該電視劇改編自比劇情還要離奇的真人真事，20多歲的社交名流安娜·德爾維（Anna Delvey），原名安娜·索羅金（Anna Sorokin），表面上是活躍美國紐約上流社會的名媛，但私底下她從其他富豪名流和金融機構詐騙了數十萬美元，最後被捕入獄。

安娜的故事2018年在社交媒體上爆紅，Netflix的熱門製片人珊達·瑞姆斯（Shonda Rhimes） 決定把它改編搬上銀幕。

在安娜被捕等待法庭審訊期間，Netflix以32萬美元簽約金，取得改編安娜故事的版權。

一共有九集的《創造安娜》 電視劇這個月在Netflix上線播出後立即成為最熱門的英語劇，首播第一周觀看總時數高達1.96億小時。

接下來我們通過《創造安娜》劇中主要角色，來看看這部電視劇如何描述社交名流詐騙醜聞，劇情和真實人物及事件之間有何差別。

薇薇安（Vivian）

圖像來源，Getty Images / Netflix 圖像加註文字， 傑西卡·普雷斯勒（左）和安娜·克倫斯基（右）扮演的虛構角色薇薇安·肯特

《創造安娜》是從記者薇薇安·肯特（Vivian Kent）的視角出發來敘述安娜的故事，薇薇安的角色設定大致上按照首先披露安娜真實故事的《紐約》雜誌（New York Magazine）記者傑西卡·普雷斯勒（Jessica Pressler）。

在電視劇中，由安娜·克倫斯基（Anna Chlumsky）飾演的薇薇安多次到監獄內探訪安娜，並且深深為安娜的故事所吸引，希望能發掘內幕公諸於世成為一名成功記者。

不過事實上，傑西卡·普雷斯勒雖然也曾多次到監獄探訪安娜，將安娜的故事公諸於世，但她本人在那之前早已經是一名成功的記者和撰稿人，詹妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）主演的好萊塢熱門電影《舞女大盜》（Hustlers）就是根據她之前所寫的文章所改編。

安娜（Anna）

圖像來源，Getty Images / Netflix 圖像加註文字， 安娜·德爾維（左）的角色由茱莉婭·加納（右）飾演

安娜·索羅金，俄羅斯出生，德國公民，由茱莉婭·加納（Julia Garner）飾演，她很有技巧的捕捉到安娜的獨特口音和略顯直接的說話方式。

安娜因為涉及多起詐騙盜竊相關罪名在2019年被判四至12年徒刑，她在2021年2月服刑將近四年（審訊前就已經被關押兩年）後獲得釋放，出獄後她非常高調的出現在許多媒體訪談上，並僱用了攝影師宣稱要製作自己的電視節目。

她還在社交媒體上大方分享她過去在紐約名流社交圈的經歷，不過在出獄數周之後，她又再一次被逮捕，這次是因為美國簽證逾期居留，目前她仍在獄中對可能被驅逐出境提起上訴。

雷切爾（Rachel）

圖像來源，Getty Images / Netflix 圖像加註文字， 雷切爾·威廉姆斯（左）由凱蒂·洛斯（Katie Lowes）飾演

在假名媛安娜混入紐約上流社會詐騙醜聞爆發的時候，雷切爾·威廉姆斯（Rachel DeLoache Williams）是除了安娜本人之外另一個知名人物，她曾經擔任《名利場》（Vanity Fair）雜誌的相片編輯，與安娜認識後，也開始混跡紐約上流社會。

雷切爾與安娜曾經一起到摩洛哥度假，六個晚上的奢華假期花錢如流水，後來雷切爾收到6.2萬美元的帳單，她哭著對法庭陳述自己以為安娜會負擔所有費用，並表示她也是受害者，因為未預期的債務而受到壓力和焦慮所苦。

Netflix的《創造安娜》裏面的雷切爾並不可愛，她被描繪成膚淺、愛慕虛榮又自以為是的人，真正的雷切爾在詐騙案爆發後出版了一本書《我的朋友安娜》（My Friend Anna），裏面講述了她自己版本的故事真相，HBO正在討論改編該書成劇的計劃。

對Netflix的《創造安娜》電視劇，真正的雷切爾沒有好評，她還發表一篇評論文章，批評Netflix「為一名詐騙犯做公關工作」。

凱西（Kacy）

圖像來源，Getty Images / Netflix 圖像加註文字， 凱西·杜克（左）對拉薇安·考克斯（右）表示滿意

真實世界裏的凱西是一名高端的健身教練，曾經指導過許多好萊塢明星如何健身鍛煉，包括達科塔·約翰遜（Dakota Johnson）、布魯斯·威利斯（Bruce Willis）和柯爾斯滕·鄧斯特（Kirsten Dunst），安娜以每節課300美元的價格聘請她擔任健身教練。

這段聘僱關係靠著安娜詐騙銀行的所得維持了一段時間，凱西本人並未受到詐騙，不過她在摩洛哥之旅遭受食物中毒，但也因此提前返回美國，躲過了必須支付帳單的災難。

凱西對《創造安娜》裏面關於她的角色設定還算滿意，並曾表示她很喜歡扮演她的拉薇安·考克斯（Laverne Cox）。

內夫（Neff）

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 內夫·戴維斯由亞莉西斯·弗洛伊德（Alexis Floyd）飾演

內夫·戴維斯（Neff Davis）是 11 Howard Hotel 豪華酒店服務台職員，安娜在該酒店度過奢華生活，積欠了大筆的消費帳單，但其間為了展示財富，她對服務人員出手闊綽。

安娜被捕後，內夫似乎還很同情她，Netflix《創造安娜》播出後，內夫在社交媒體上表示，「我雖然不同意你做的每件事，但我沒辦法忘掉你。」

托德（Todd）

圖像來源，Spodek Law Group 圖像加註文字， 托德·斯珀德克（左）由阿里安·莫耶德（右）飾演

安娜的律師托德·斯珀德克（Todd Spodek）在審訊期間受到很多關注，他在安娜詐騙案件的辯護策略是將安娜描繪成「一心想要成功」的人，他辯解說，安娜所做的一切都是為了在紐約這個大城市求取成功而做的。

在《創造安娜》電視劇裏，托德是為了出名而接下安娜的辯護委託，在現實世界裏，他也的確因此而獲得「假名媛的律師」的稱號。

托德、凱西、內夫等三人也都為Netflix拍攝《創造安娜》擔任顧問。

托德對BBC表示，在劇中飾演他的阿里安·莫耶德（Arian Moayed）表現精彩，但劇中說他是無償接下辯護委託，這一點與事實不符，劇中還有記者薇薇安協助他整理審訊資料的劇情，事實上也沒有這種事。