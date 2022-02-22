俄羅斯承認烏克蘭分離主義地區獨立並派出「維和」部隊 美國宣佈制裁

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已承認烏克蘭東部由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。

2014年，這兩個地區在親俄武裝分子的支持下，宣佈成立獨立國家。其後，叛軍一直在與烏克蘭軍隊作戰。

俄羅斯的舉動可能會結束該地區的和平談判，該地區多年來一直處於脆弱的停火狀態。西方還擔心，這場危機可能引發一場大規模戰爭。

普京在宣佈該決定後不久便簽署命令，要求軍隊在這兩個地區執行所謂的「維和任務」。

目前尚不清楚該任務的範圍，但如果俄軍越過邊境，這將是俄羅斯士兵首次正式進入叛軍控制的地區。

據路透社報道，一份由普京簽署的協議副本顯示，依據俄羅斯與烏克蘭兩個反叛地區領導人達成的新協議，俄方已獲得在這些地區建立軍事基地的權利。

根據法律草案顯示，俄羅斯和分裂地區還計劃簽署有關軍事合作和邊境保護的單獨協議。俄羅斯國家杜馬將於周二（2月22日）審議這些法律草案。

普京的舉動加深了烏克蘭持續的危機。目前，烏克蘭邊境被超過15萬俄羅斯軍隊包圍。俄羅斯否認計劃入侵，但美國相信普京正在凖備一場迫在眉睫的進攻。

近年來，俄羅斯護照在頓涅茨克和盧甘斯克被廣泛分發，西方盟友擔心，俄羅斯現在可能會以保護本國公民的名義，向叛軍控制的地區派遣軍隊。

普京在宣佈這一消息後發表了長達一小時的全國電視講話。他稱，現代烏克蘭是由蘇聯「創造」的，並稱該國是「古老的俄羅斯土地」。

他還提到俄羅斯在1991年蘇聯解體期間遭到「搶劫」，指責烏克蘭成為傀儡政府統治下的「美國殖民地」，並聲稱其人民在現任領導人統治下受到苦難。他將2014年推翻烏克蘭親俄領導人的抗議活動描述為政變。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 普京在宣佈該決定後不久便簽署命令，要求軍隊在這兩個地區執行所謂的「維和任務」。

在克林姆林宮宣佈該決定後，聯合國安理會將於北京時間周二（2月22日）上午10點在紐約召開緊急會議。

制裁和回應

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯的行動侵犯了烏克蘭領土的完整和主權。他表示，無論俄羅斯發表什麼聲明，烏克蘭的邊界都將保持原樣。

「我們不害怕」，澤連斯基說。他表示，烏克蘭正在等待其國際伙伴明確而有效的支持措施。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在頓涅斯克的一個小鎮，一名烏克蘭軍人手持機關槍。

在普京發表講話後不久，美國就邁出了第一步。白宮表示，拜登（Joe Biden）將很快發佈一項行政令，禁止「美國人進行與這兩個分離地區有關的新的投資、貿易和融資」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 聯合國安理會正在紐約召開緊急會議，討論烏克蘭危機。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在一份聲明中說，該命令「還將授權對任何決心在烏克蘭這些地區有活動的人實施制裁」。

普薩基說，更多措施即將出台，為回應普京的法令而推出的措施與美國及其盟國凖備在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的制裁是分開的。

聯合國安理會正在紐約召開緊急會議，討論烏克蘭危機。美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）譴責俄羅斯承認烏克蘭東部兩個叛軍控制分離地區獨立的決定，並警告說後果將在烏克蘭、歐洲和世界範圍內變得可怕。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，莫斯科此舉是「對烏克蘭主權和完整的公然侵犯」，違反了國際法。他將其形容為「不祥之兆和黑暗跡象」。

英國外交大臣利茲·特拉斯（Liz Truss）表示，英國將於周二（2月22日）宣佈對俄羅斯實施新的制裁。

歐盟承諾「以團結、堅定和決心與烏克蘭團結一致作出反應」。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 2022年初，烏克蘭和俄國都在邊境陳列重兵，劍拔弩張。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）拒絶了俄羅斯軍隊將進行「維和」任務的說法。他對記者說：「這是不可接受的，是無端的、毫無理由的……一些關於他們在維和的說法是無稽之談。」

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告說：「莫斯科繼續通過向分裂分子提供財政和軍事支持來助長烏克蘭東部的衝突。它還試圖為再次入侵烏克蘭製造借口。」

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在聯合聲明中說，歐盟「將對參與這一非法行動的人實施制裁」。

在俄羅斯宣佈該決定前，普京已與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）交談。西方大國承諾如果俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄實施嚴厲制裁，但普京並未在意西方的警告。