冰島把握黃金24小時 解決家庭暴力問題

57 分钟前

在新冠大流行期間，許多國家的家庭暴力個案有所增加。冰島警方則採用新的「窗口策略」，把握救助黃金24小時，讓越來越多的家暴受害人得到應有的援助。這個「窗口」是什麼？