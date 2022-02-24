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冰島把握黃金24小時 解決家庭暴力問題
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冰島把握黃金24小時 解決家庭暴力問題
57 分钟前
在新冠大流行期間，許多國家的家庭暴力個案有所增加。冰島警方則採用新的「窗口策略」，把握救助黃金24小時，讓越來越多的家暴受害人得到應有的援助。這個「窗口」是什麼？
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