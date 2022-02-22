俄羅斯烏克蘭危機：美俄在歐洲對峙，中國為何如履薄冰？

斯影

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中美俄這段歷史悠久的三角關係中，中俄近年來正越走越近。

目前看來，在俄羅斯與烏克蘭之間這場備受矚目的危機中，中國正如同走鋼絲一樣小心翼翼地權衡利害關係——一邊是因應地緣政治格局變化而越走越近的「老朋友」，一邊是其重要經濟戰略「一帶一路」通往歐洲的重要門戶。在更廣泛的地緣政治關係中，還有與美國歐洲等傳統西方國家在長遠戰略地位方面的博弈。

「中國越來越認識到，如果俄羅斯在這一輪與西方的地緣政治對抗中未能獲勝，中國將成為下一個目標。」悉尼新南威爾士大學（UNSW Sydney）政治和國際關係高級講師亞力山大·科羅廖夫（Alexander Korolev）對BBC中文說。

中國的「政策中立」

俄烏之間近期爆發衝突後，北京在初期一直傾向於保持沉默，多以引述事實為主發表回應。在外界不斷追問及質疑中國如何履行大國責任時，北京才逐漸透露立場。但中國很大程度上維持表面的政策中立，即原則上不在俄烏之間選邊站隊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 22日，俄羅斯總統普京宣佈承認烏克蘭東部由叛軍控制的頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國家。

王毅還說，「對於歐洲安全，各方都可以提出自己的關切，其中俄方的合理安全關切應該得到尊重和重視。」

這些言辭一經發佈，立即引發觀察人士討論。

「我很高興看到中國決定不在這個問題上繼續沉默。北京認識到與莫斯科走得太近會帶來風險，並且會被看作助紂為虐。」美國智庫德國馬歇爾基金會的亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）在推特上表示。

「（中國）一邊要堅持嚴格的不干涉政策，一邊又要給莫斯科通行證，這太難了。」美國智庫蘭德公司的資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）在推特上表示。他還說，從王毅的表述來看，北京並沒有直接譴責莫斯科的軍事集結，因此不過是「毫無意義的婉轉辭令」。

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系主任朱志群教授用「四平八穩」形容王毅的表態。他對BBC中文說，這反映了中國外交一貫的立場。「雖然中俄關係比較緊密和特殊，但中烏也比較友好，沒有利益衝突。中方所說的尊重主權，獨立和領土完整，應該是包括烏克蘭和俄羅斯。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年9月，首趟烏克蘭發往中國的貨運班列發車。

22日，俄羅斯總統普京宣佈承認烏克蘭東部由叛軍控制的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。拜登隨即宣佈禁止美國人與這兩個地區進行新的投資、貿易和融資。英國、澳大利亞、歐盟等也紛紛譴責普京的決定。

中國並沒有公開譴責俄羅斯的行為。中國外長王毅22日在與美國國務卿布林肯通話中表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護。

王毅重申，烏克蘭問題與新明斯克協議未能有效執行密切相關。他呼籲各方保持克制，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

默許入侵烏克蘭？

在這場俄烏衝突中，中國至今在支持俄羅斯方面公開表達的最清晰的立場是，反對北約擴張。但這是否意味著中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，各方各有看法。

北約的擴張問題一直是俄羅斯關注的焦點，該國也因此與美國及其北約盟國陷入對峙。俄羅斯軍隊已經連續數周在烏克蘭邊境大規模集結，莫斯科要求北約提供全面的安全保證，包括停止進一步東擴，並堅決保證拒絶烏克蘭成為其成員國。而前蘇聯國家烏克蘭則希望加入美國領導的北約，以抵禦來自俄羅斯的潛在威脅。

中俄領導人在冬奧會開幕前的聯合聲明中表示，雙方反對「北約繼續擴張」，並呼籲北約「摒棄冷戰時期意識形態」。

中國與俄羅斯媒體幾乎如出一轍地宣傳，北約擴張是導致這場衝突的根源。雙方還多次表示，美國及其盟友誇大來自俄羅斯的威脅。

由中國人民解放軍總政治部主管的《中國國防報》本月9日稱，「西方不斷渲染俄羅斯在俄烏邊境集結重兵，意圖『入侵』烏克蘭。」兩天後，該報又以「美國給烏克蘭緊張局勢『火上澆油』」為題，強調美國持續加大對烏克蘭局勢的干預力度，「試圖多方位對俄施壓」。

一些分析認為，中俄兩方在反對北約擴張上的一致步調，意味著中國對俄羅斯入侵的默許。

但也有學者持不同意見。澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛（Wen-Ti Sung）認為，「默許」一詞言過其實。他對BBC中文說，「反對北約擴張便是反對冷戰思維蔓延，符合中國一向論述，中國並未就俄羅斯開特例。」

他解釋，中國一向聲稱反對所謂「冷戰思維」，並以此論點批評各種軍事同盟，比如鬆散的四方安全對話機制（QUAD）、澳英美安全協議（AUKUS）等，更何況是北約這一更加實質的軍事同盟。

宋文笛因此認為，中國在中俄聯合聲明中表示反對北約繼續擴張，「與其說代表中國挺俄羅斯，不如說中國盡力迴避就烏克蘭個案指名道姓地作任何評論。」

朱志群也說，中俄領導人聯合聲明反映了兩國的一貫看法，中方沒有默許俄羅斯在歐洲的挑釁。

「目前世界格局似乎又回到冷戰時期，美國及其盟友高調對抗中俄。從中俄的角度來看，冷戰早已結束，蘇聯已經垮台，華沙條約組織也隨之解散，所以為何北約還存在並繼續擴大？他們一直質疑北約存在的合理性。」朱志群說。

中俄的默契

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管面臨戰爭一觸即發的局面，普京仍然在月初訪問北京參加冬奧會開幕式，並與習近平會面。

有分析認為，中國在這場俄烏衝突中看似中立的立場，實則反映出中國與俄羅斯以默契的方式相互支持。

新南威爾士大學政治和國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）對BBC中文說，「他們沒有對彼此的領土主張發表過明確聲明，但在與西方對抗時，他們相互支持。」

從過往互動來看，當涉及到中國在南海的主權爭端時，俄羅斯只發表過一些「一般性的禮節性聲明」，表示必須通過外交途徑解決；但俄羅斯完全支持中國無視海牙法庭對南海問題的裁決，並表示拒絶美國將該問題國際化的企圖，科羅廖夫解釋。

「即便王毅說領土完整很重要，但在遏制西方尤其是美國時，中國還是最有可能支持俄羅斯。」

中俄兩國不是傳統意義上的軍事同盟，但從目前的態勢來看，中俄正在越走越近。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京在北京冬奧會開幕當天發表聯合聲明，表示「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。雙方還公布了更廣泛的經濟合作計劃，尤其是在石油和天然氣領域。

對於俄羅斯，中國的支持是天賜良機。美國近期不斷警告，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將對俄羅斯採取經濟制裁。而與中國這個世界第二大經濟體合作將減輕制裁所帶來的影響。2014年俄羅斯吞併克里米亞半島後，以美國為首的西方國家取消了與俄羅斯油氣公司的合作，中國則與俄羅斯簽署新的天然氣供應協議，並開始建設重要能源項目「西伯利亞力量」管道。

《日經亞洲》引述俄羅斯政界內部人士表示，隨著莫斯科和華盛頓在烏克蘭問題上攤牌，普京正指望中國幫他度過難關。

「中國是我們的戰略緩衝，」俄羅斯外交和國防政策委員會主任、克里姆林宮的長期顧問謝爾蓋·卡拉加諾夫（Sergey Karaganov）告訴《日經亞洲》。「在任何困難的情況下，我們都可以依靠中國獲得軍事、政治和經濟支持。」

中國成為短期贏家？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國之所以如此謹慎地表達立場，有著與美國和歐洲在外交、經濟方面的長期戰略考慮。

中國之所以如此謹慎地表達立場，與其同美國及歐洲在外交、經濟方面的戰略博弈息息相關。

「中國從當前的烏克蘭危機中短期受益，因為這場危機分散了美國對中國的注意力——原本中國才是華盛頓的主要對手，而不是俄羅斯。」科羅廖夫說。

中國與美國的關係近年來急劇惡化。2018年美中貿易戰爆發以來，雙方在軍事、科技等多方面發生衝突，兩國關係跌入冰封期。新冠疫情更令兩國關係惡化加劇。華盛頓在北京尤為在意的奧運會前以新疆人權問題為由發動外交抵制，令中國的國際形象蒙上陰影。

科羅廖夫說，中美競爭是當代國際體系中最突出的結構性特徵，是長期趨勢。近期美國也在鞏固印太地區的力量以遏制中國。而美國目前所有的注意力都集中在俄羅斯及其烏克蘭政策上，暫時沒有人再談論新疆問題了。

「這讓美國筋疲力盡，也為中國在亞太地區與美國爭奪地緣政治影響力贏得了時間。」

最近兩年，不僅美中關係惡化，中歐關係也呈螺旋式下降。歐洲對中國的非市場經濟行為及人權記錄的擔憂不斷增加。去年3月，歐盟制裁了四名中國官員及新疆公安廳；中國隨後對歐洲議員實施反制裁。去年一項擬議中的歐中投資協定也遭到擱置。

最近幾個月，在北約成員國立陶宛加深與台灣之間的關係後，中國對其採取貿易禁令。歐盟多國團結起來為立陶宛辯護，在世界貿易組織（WTO）對中國提起訴訟。

華盛頓智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）研究員克雷格·辛格爾頓（Craig Singleton）在《外交政策》撰文指出，中國對歐盟和英國的出口加起來幾乎是對俄羅斯的10倍。隨著對技術轉讓和中國投資的限制越來越多，以及要求減少供應鏈對中國依賴的呼聲越來越高，如果中國在烏克蘭問題上對普京過於支持，中國的經濟可能面臨來自歐洲的制裁。

宋文笛認為，「中國希望在歐洲和俄國之間，保存超然的制高點，引起雙方競逐北京支持，進而增加中國面對美國時的籌碼。」

他形容中國需要俄羅斯在歐洲製造「恰到好處的緊張局勢」，「緊張得足以分散西方能夠放在印太區域的精力，甚至引發歐洲爭取中國調停；但是不要升級至全面戰爭，以免為中國二十大之年帶來太大的不可控的國際環境變數，也避免西方國家怪罪中國、批評中國為侵略者俄羅斯提供助力。」

科羅廖夫指出，歐洲本身在烏克蘭問題上存在分歧。法國、德國、意大利等與美國並不完全在同一陣線。歐洲不太可能因為烏克蘭問題而有意切斷與中國的經濟合作，因為烏克蘭不是歐洲的優先戰略利益。