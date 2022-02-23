烏克蘭危機：西方制裁俄羅斯有哪些牌 代價又是什麼

1 小时前

圖像來源，Reuters

在俄羅斯宣佈承認烏克蘭兩個分離主義地區是獨立國家後，美國、英國和歐盟都對俄羅斯實施了制裁。

「我們已經切斷了俄羅斯政府從西方獲得資金，」美國總統拜登（Joe Biden）說。

西方國家大多認為這一行動是更廣泛入侵的借口。北京時間周二（2月22日），普京命令士兵以「維和」名義進入烏克蘭東部的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，西方等國批評其是「無稽之談」。

然而，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的舉動暫未觸發西方國家凖備的全面制裁。

俄羅斯目前受到哪些制裁？

歐盟的27個成員國都同意採取一系列反制措施，包括制裁27個俄羅斯個人和實體，其中包括多家銀行。制裁還限制俄羅斯進入歐盟資本市場，這旨在切斷莫斯科從歐盟銀行獲得資金的能力。

該措施還包括禁止歐盟與兩個叛軍控制地區之間的貿易。此外，俄羅斯國家杜馬的約351名議員也受到制裁，他們被指投票贊成承認分離地區。

據路透社報道，歐盟外交及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周二（2月22日）在巴黎會議後表示，歐盟各國外長選擇不制裁總統普京。

博雷利指出，俄羅斯正式承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立，對烏克蘭主權構成不可接受的侵犯。

「成員國一致批准的這套制裁措施將傷害俄羅斯，殺傷力很強，」博雷利在記者會上稱。

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華盛頓在周二（2月22日）也宣佈對俄羅斯進行制裁，其主要目標是削弱俄羅斯為其軍事行動提供資金的能力。

制裁目標包括兩家國有銀行，美國稱其對俄羅斯國防行業至關重要。它們將不再能夠在美國開展業務或進入美國金融系統。

美國表示，它還將制裁五名俄羅斯的關鍵精英人士，並對涉及俄羅斯國債的美國交易增加限制。

在俄羅斯承認叛軍控制的頓涅茨克和盧甘斯克地區後，美國人被禁止在那裏經商。很少有美國公司在相關地區活躍，但白宮表示，「如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭」，美國可能會實施更廣泛的制裁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國已暫停北​​溪2號天然氣管道投入運營。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣佈對五家俄羅斯銀行和三名高淨值人士實施制裁。「這是第一部分……我們隨時凖備採取進一步的制裁行動，」約翰遜說。

然而，一些議員呼籲，政府應該更加強硬，包括對更多銀行和寡頭採取措施。

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）已暫停認證從俄羅斯通往德國的北​​溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道項目。

此外，加拿大、澳大利亞和日本也宣佈了一些制裁措施。

俄羅斯可能還面臨哪些其他制裁？

西方國家此前威脅稱，如果俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，該國將遭到嚴厲制裁。

將俄羅斯移出Swift

其中一項措施是將俄羅斯排除在國際快速支付系統Swift之外。該服務被全球數千家金融機構使用。這將使俄羅斯銀行很難在海外開展業務。

然而，這將使得美國和德國等國付出經濟代價，因為這些國家的銀行與俄羅斯關係密切。

白宮表示，該措施不太可能作為對入侵的立即回應。

圖像來源，TASS via Getty Images 圖像加註文字， 多家俄羅斯銀行受到英國制裁。

禁止俄羅斯使用美元

美國可以禁止俄羅斯進行涉及美元的金融交易。任何允許俄羅斯機構以美元交易的西方公司都將面臨處罰。

這可能會對俄羅斯的經濟產生巨大影響，因為其大部分石油和天然氣銷售都以美元結算。這可能會削弱俄羅斯在其他領域的對外貿易。

然而，這將意味著俄羅斯的石油和天然氣出口將大幅下滑，這將影響到依賴俄羅斯天然氣的歐洲國家。

封鎖銀行

美國可以將俄羅斯銀行列入黑名單，使其幾乎不可能進行國際交易。莫斯科將不得不救助銀行，並盡其所能避免通脹上升和收入下降。

然而，這將傷害在這些銀行有業務的西方投資者。

此外，俄羅斯在其中央銀行擁有超過6300億美元（4640億英鎊）的儲備，以防範此類經濟衝擊。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2月22日，俄羅斯羅斯托夫地區的裝甲車

高科技出口禁令

西方可能會限制向俄羅斯出口核心的高科技商品。

例如，美國可以禁止企業對俄銷售半導體微芯片等，它們被廣泛用於從汽車到智能手機在內的各種產品。

這不僅會影響俄羅斯的國防和航空航天部門，還對整個經濟領域造成影響。

而這麼做的代價是，這可能會損害出口該技術的公司的業務。

能源限制

俄羅斯經濟嚴重依賴天然氣和石油的海外銷售，西方國家可能會拒絶從俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）或俄羅斯石油公司（Rosneft）等大型俄能源巨頭那裏購買石油和天然氣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯資金在英國銀行和房地產領域的規模相當之大。

但同樣，對歐洲來說，這可能推高天然氣價格並導致燃料短缺。例如，德國三分之一的天然氣供應依賴於俄羅斯。

限制俄羅斯資金進入倫敦金融機構

俄羅斯資金在英國銀行和房地產領域的規模相當之大，以至於倫敦有「倫敦格勒」（Londongrad）的外號。

英國政府聲稱其正通過「不明來源財富令」（Unexplained Wealth Order）來解決這個問題，即強制要求人們披露財產來源，未能交代的人可能會被沒收資產。

但這些命令中只有少數被使用過。

西方的困境

如果俄羅斯全面入侵烏克蘭，西方國家已經協調了嚴厲的制裁計劃。但是，如果莫斯科只採取小步驟行動呢？

美國和歐洲外交官表示，西方國家在如何應對這些情況方面不太團結。

一些與俄羅斯關係較密切的國家——如匈牙利、意大利和奧地利——可能不願觸發重大制裁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些烏克蘭公民呼籲西方國家對俄羅斯實施制裁。

一些制裁之外的凖備措施也正在部署。

一位官員表示，美國正在將軍隊調入靠近俄羅斯的北約成員國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。

來自意大利的軍事調動涉及大約800名步兵部隊、多架F-35戰鬥機和20架攻擊直升機，其中一些將被部署在波蘭。

何為制裁？

制裁是一個國家對另一個國家實施的懲罰，通常是為了阻止其採取侵略性行動或違反國際法。

制裁通常旨在損傷一個國家的經濟或政界領袖等人的個人財產。措施可以包括旅行禁令和武器禁運。

這是除了戰爭之外，各國可以使用的最嚴厲的措施之一。