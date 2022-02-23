烏克蘭危機：BBC事實核查普京深夜電視講話要點

BBC事實核查團隊

BBC News

51 分钟前

圖像來源，Getty Images

俄羅斯總統普京在承認烏克蘭東部兩個反政府武裝控制地區為獨立國家後，俄方命令軍隊進入這兩個地區。

普京連夜在克里姆林宮發表了一篇相當長的電視講話，試圖通過一系列有關烏克蘭的論點來為自己的行為辯護。

「所謂的文明世界……寧願忽視它，就好像近400萬人正遭受的恐怖的種族滅絶根本沒有發生。」

普京總統在談到烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區時說，當地講俄語的居民正遭受「種族滅絶」。他以前也用過這個詞，目前俄羅斯國家電視台重覆著這個說法。

包括俄羅斯在內的152個國家批准了《聯合國種族滅絶公約》，該公約將種族滅絶定義為「意圖全部或部分摧毀某一民族、族裔、種族或宗教群體的行為」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在烏克蘭東部頓涅茨克附近的一個街區，公眾為遭受炮擊的受害者舉行紀念活動。

該公約舉例稱，盧旺達（Rwanda）和斯雷布雷尼察（Srebrenica）的殺戮包括在內。

但沒有證據表明烏克蘭東部發生了種族滅絶。而普京的說法被德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）斥為「荒謬」。

聯合國表示，各國「有時將某些暴力事件或暴力時期定性為種族滅絶」，但這些「定性不能被視為具有權威性或決定性」。

不過，烏克蘭東部的衝突仍在繼續。

聯合國估計，自衝突開始的2014年4月14日至2022年2月21日，烏克蘭東部有14200至14400人喪生，包括:

至少3407名平民

4400名烏克蘭部隊人員

6500名武裝團體成員

多達39000人受傷，其中估計有7000至9000人是平民。

2018年，國際危機團體（International Crisis Group）智庫發現，在雙方的前線地區，約有60萬人生活在不安全的居所，「他們每天暴露在炮擊、地雷中，行動自由和基本服務遭到嚴格限制」。

「已經有聲明稱烏克蘭將製造自己的核武器……烏克蘭確實仍擁有前蘇聯的核技術以及運載此類武器的手段。」

在上周舉行的世界領導人安全會議上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說：「我們沒有這些武器。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2006年，一架可攜帶核武器的轟炸機在烏克蘭被拆除。

烏克蘭在冷戰期間擁有世界第三大核武庫，但該國在上世紀90年代放棄了核武器，以換取美國、英國和俄羅斯的安全保障。

據防務專家稱，烏克蘭目前沒有空中運載核武器的手段，也沒有任何可以通過導彈運載的核彈頭。

去年，烏克蘭駐德國大使梅利尼克（Andriy Melnyk）表示，如果烏克蘭無法加入北約，它可能不得不重新考慮是否堅持無核立場。

據報道，在2014年烏克蘭東部爆發衝突以及俄羅斯吞併克里米亞之後，這個問題在公眾討論中變得更加激烈。

但政府並沒有表示要重新擁有核武器，去年發佈的修訂後軍事戰略中也沒有提到要擁有核武器。

聯合國的核監督機構國際原子能機構（IAEA）告訴我們，他們在烏克蘭沒有看到任何「將核材料用於和平活動或其他目的」的跡象。

「毫無疑問，對於包括俄羅斯在內的許多國家來說，腐敗都是挑戰和問題所在，但腐敗在烏克蘭卻具有某種特點。」

在透明國際組織（Transparency International）發佈的2021年清廉指數中，俄羅斯在歐洲國家中排名最低，在全球180個國家中排名第136位，而烏克蘭排名第122位。

據該組織稱，烏克蘭的表現在過去十年中有了顯著改善。

但俄羅斯透明國際的舒曼諾夫（Ilia Shumanov）表示：「俄羅斯的得分……反映出反腐敗領域缺乏系統性的積極變化。」

「在大流行期間，超過6萬名醫生和其他衛生工作者離開了烏克蘭。」

這一說法似乎基於烏克蘭民調公司拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）於2021年3月發佈的一份報告，該報告稱：「據專家稱，自2020年初以來，已有6.6萬名醫生和醫療工作者離開烏克蘭。」

烏克蘭前衛生部長斯特帕諾夫（Maksym Stepanov）表示，截至2021年2月，在這些離開的醫生中，約有3.4萬名此前在烏克蘭醫療系統註冊，他們在新冠大流行開始以後辭職。

根據經濟研究所（Economic Research Institute）的數據，基輔的醫生年薪約為1.7萬英鎊（2.3萬美元），而鄰國波蘭的醫生年薪為4.5萬英鎊。