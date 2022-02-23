烏克蘭危機：回顧俄羅斯軍隊集結關鍵節點

烏克蘭危機：回顧俄羅斯軍隊集結關鍵節點

周一，俄羅斯總統普京下令俄軍進入烏克蘭東部。數月來，俄方部署了數千士兵在烏克蘭邊境附近。

BBC記者羅斯·阿特金斯（Ros Atkins）回顧了俄方軍隊集結的幾個關鍵節點。