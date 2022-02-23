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烏克蘭危機：回顧俄羅斯軍隊集結關鍵節點
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烏克蘭危機：回顧俄羅斯軍隊集結關鍵節點
15 分钟前
周一，俄羅斯總統普京下令俄軍進入烏克蘭東部。數月來，俄方部署了數千士兵在烏克蘭邊境附近。
BBC記者羅斯·阿特金斯（Ros Atkins）回顧了俄方軍隊集結的幾個關鍵節點。
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