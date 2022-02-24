烏克蘭危機：接納撤離人員的西部城市利沃夫

戴安娜·庫裏什科（Diana Kuryshko）

BBC烏克蘭語記者發自利沃夫

39 分钟前

圖像來源，Zhanna Shevchenko 圖像加註文字， 謝夫申科為新來的朋友送上枕頭

烏克蘭西部最大城市利沃夫（Lviv）是一個觀光城市，距離許多歐洲城市非常近，是搭乘短程飛機度周末城市遊的目的地，但最近幾周利沃夫變成烏克蘭其他更靠近俄羅斯邊境地區撤離人員的避難地。

媒體工作人員謝夫申科（Zhanna Shevchenko）過去幾年來一直在首都基輔（Kyiv）和利沃夫兩地之間來往，她認為利沃夫是個友善城市，非常適合想要躲避衝突的撤離者居住。

過去幾周，她已經幫助了許多人在這裏暫時居住，有些人從基輔過來，也有些人從哈爾科夫（Kharkiv）和切爾尼戈夫（Chernihiv）等其他城市過來。

謝夫申科表示，新近搬來利沃夫的人非常低調，不希望別人知道他們是為了躲避衝突而離開家園，因為那樣會被人認為軟弱和害怕。

但面對俄羅斯重兵集結發動攻擊的壓力，撤離人員的擔憂並非沒有道理。

住在基輔車仁士奇科瓦（Anna Cherenshchikova）表示，她家附近有一個小型貨物機場，她擔心俄羅斯對烏克蘭發動空襲的話，這座小型貨物機場可能會是首要目標之一。

「我越看新聞就越擔心，為了緩和心理壓力，不想整天為戰爭焦慮，我選擇離開。」

她在信息技術領域工作，現在還可以遠程辦公，她目前暫住在親戚家，但計劃找自己的住所。

除了她之外，據信過去數周以來還有數百人遷移到70萬人口的利沃夫，這些撤離人員來自於利沃夫以東的烏克蘭全國各地。

沒有官方數據知道多少人撤離到利沃夫，但是當地的房屋中介人員表示，尋找住所的需求增加了三分之一。

圖像加註文字， 利沃夫是一個觀光城市，吸引許多烏克蘭人和外國遊客

雖然整座城市沒有陷入恐慌，但街頭巷尾仍然聽得到關於戰爭的耳語，即使在離俄羅斯重兵集結的東部邊境如此遙遠的地方，利沃夫這裏的人也擔心未來。

許多外國使館也撤離到利沃夫，包括美國、英國、加拿大、澳大利亞、德國和荷蘭。

一名在利沃夫中央廣場上拍攝街頭人群的攝影師表示，他從來沒看過那麼多穿西裝的人。

利沃夫市長薩多夫伊（Andriy Sadovyi）對此態度冷靜，他表示如果情勢有需要的話，利沃夫已經凖備好接納更多的撤離人員，包括外國外交人員。

圖像來源，Andriy Sadovy Facebookl 圖像加註文字， 利沃夫市長薩多夫伊和美國使館代辦克里斯蒂娜·凱文

薩多夫伊表示，「他們很多人都是第一次來到利沃夫，他們都很喜歡這個城市。」

雖然喜愛利沃夫美麗的街道，但許多撤離人員強調只是暫時遷移到這裏的。

美國使館代辦克里斯蒂娜·凱文（Kristina Kvien）表示，「我強調這是暫時性的搬遷，雖然我很喜歡利沃夫，這裏友善開放的人和美味的咖啡，但是我希望盡快返回基輔。」

其他在烏克蘭的外國居民也撤離到利沃夫。

經營信息技術公司的丹麥商人林德霍特（Jesper Lindholt）住在基輔多年，但他最近和妻子、岳母、還有寵物兔子，全家搬到利沃夫。

圖像來源，Facebook Jesper Lindholt 圖像加註文字， 丹麥商人林德霍特決定暫時遷移到利沃夫，而不是完全撤離烏克蘭

最近他還收到丹麥大使館建議他離開烏克蘭避免俄羅斯入侵威脅的信件，但他決定暫時遷移到離東部俄羅斯邊境更遠的利沃夫，而不是完全撤離烏克蘭。

「在這裏我感覺很安全，我認為利沃夫所在的加利西亞（Galicia）並不在普京的計劃之內。要在這裏呆多久？沒有人知道，但我希望這一切能很快結束。」

林德霍特表示，適合的住所並不好找，目前他和家人只能在出租公寓和酒店之間轉換居住。

圖像加註文字， 利沃夫感覺非常安全，因為離俄羅斯邊境很遠

雖然目前利沃夫和俄羅斯感覺還有一段安全距離，但這個城市也為任何可能發生的事件作好凖備。

當地醫院凖備充足的血液和藥品，隨時救治可能的傷患。

所有的中學也為高年級學生上相關課程，教他們認識各種不同的武器，用空氣槍進行訓練，教他們如何應付恐慌發作，學生們還接受急救培訓。

圖像來源，Lviv City Council 圖像加註文字， 急救課程在利沃夫變得非常普遍

作為烏克蘭西部最大城市和文化首都，利沃夫已經成為那些決定撤離烏克蘭東部和中部地區的人最佳的選擇。

但是如果撤離人員越來越多，利沃夫附近其他城市也需要接納撤離者。