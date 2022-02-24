俄羅斯烏克蘭危機：普京宣佈在頓巴斯地區採取軍事行動，基輔頓涅茨克聽到槍炮聲

2022年2月24日凌晨3点25分 最近更新： 36 分钟前

圖像來源，Anadolu Agency/Getty 圖像加註文字， 2022年2月23日，一隊俄羅斯軍車車隊從俄邊境城市羅斯托夫駛向烏克蘭東部頓巴斯地區的邊境。

俄羅斯總統普京宣佈在位於烏克蘭的頓巴斯地區進行「軍事行動」。

普京在一次電視講話中做出這一宣佈，與此同時聯合國安理會正要求他停止行動。

頓巴斯是頓涅茨克盆地的簡稱。區域內的頓涅茨克和盧甘斯克部分地區目前已脫離烏克蘭政府實際管治。頓巴斯地區跨越烏克蘭的兩個州：頓涅茨克州的中部、北部和盧甘斯克州南部。最大城市頓涅茨克通常被認為是頓巴斯的非正式首府。

普京已於2月22日承認這一區域由叛軍控制的分離主義地區頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家。

正身處頓涅茨克的BBC東歐事務記者莎拉·雷恩斯福德（Sarah Rainsford）在推特上表示，她聽到了響亮的爆炸聲。

BBC在烏克蘭首都基輔的記者保羅·亞當斯（Paul Adams）稱，已經聽到五到六次爆炸。當地媒體稱，基輔主要機場附近周四已傳出槍聲。

CNN記者也發出報道稱，基輔上空剛才發生了爆炸，直播報道中可以聽到遠處傳來的巨大爆炸聲。

普京在周四早晨的電視講話中敦促處於衝突區域的烏克蘭士兵放下武器，返回他們的家。

普京還表示，「正義和事實」站在俄羅斯一方。他警告說，如果誰想和俄羅斯較量，莫斯科將做出及時反應。

普京說，俄羅斯和烏克蘭軍隊之間的衝突無可避免，只是時間問題。俄羅斯的行動是自我防衛。

但普京表示，俄羅斯沒有佔領烏克蘭的計劃。烏克蘭人民擁有選擇「誰來執政」的權力。

路透社援引烏克蘭常駐聯合國代表基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）說，俄羅斯駐聯合國代表確認總統已經宣戰。

烏克蘭外交部長德米特羅·庫萊巴（Dmytro Kuleba）在推特上寫道：「普京剛剛對烏克蘭發動了全面入侵。」